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Qu'est-il arrivé à Chido Obi ? Un entraîneur du centre de formation de Manchester United explique l'absence du jeune prodige en équipe première après une critique « inutile et préjudiciable » de Ruben Amorim
L'évaluation controversée des jeunes stars par Amorim
L'ambiance au sein du centre de formation de Manchester United s'est détériorée à la suite des propos tenus par Amorim en décembre. Défendant sa décision de privilégier les joueurs expérimentés, l'ancien entraîneur de l'équipe première a livré une analyse sans concession des meilleurs espoirs du club. « [Harry] Amass peine en Championship. Chido n'est pas toujours titulaire chez les moins de 21 ans », a déclaré Amorim, dans ce que beaucoup à Carrington ont considéré comme une attaque « inutile et potentiellement préjudiciable » contre la formation des jeunes du club, selon un reportage de la BBC.
Obi et son jeune coéquipier Amass auraient exprimé leur frustration en publiant, puis en supprimant rapidement, des messages sur les réseaux sociaux mettant en avant leurs performances individuelles.
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Le staff technique défend les progrès d'Obi
S'exprimant pour la première fois depuis son retour au club pour prendre la tête des moins de 21 ans dans le cadre du remaniement provoqué par l'arrivée de Michael Carrick, Adam Lawrence a réfuté l'idée selon laquelle Obi aurait régressé. « Chido possède de réelles qualités et un grand potentiel, et il est dans une très bonne passe », a insisté Lawrence. « C'était une décision mûrement réfléchie, prise en début de saison, que Chido concentre son développement au sein de l'académie. Le club a eu raison d'agir ainsi lors du dernier mercato, pour que Chido reste au club. »
Lawrence a reconnu qu’il n’était jamais facile de redescendre au niveau de l’académie après avoir goûté à l’équipe première. « Chido adore le football. Naturellement, comme pour n’importe quel joueur, quand on a connu l’équipe première et qu’on n’y est plus aussi souvent, cela a forcément un impact », a-t-il admis. « Il y aura forcément un peu de déception ou de frustration. Il mérite d’être félicité pour avoir abordé la situation de la bonne manière. »
Surmonter un contretemps inquiétant lié à une blessure
Alors qu'un rappel en équipe première semblait envisageable, Obi a littéralement vu son élan brisé. Lors d'un match contre les U21 de Chelsea au début du mois, le jeune joueur a dû quitter le terrain après seulement quelques secondes de jeu en raison d'une blessure à la tête inquiétante. L'incident s'est produit juste sous les yeux de l'entraîneur par intérim Carrick, qui observait depuis les tribunes tandis que l'attaquant subissait les protocoles de commotion cérébrale.
Lawrence a confirmé qu'Obi s'était désormais complètement remis de sa commotion cérébrale, ajoutant : « Cela a été un coup dur, car au cours des deux ou trois semaines précédentes, il semblait vraiment en forme – Chido au sommet de son art. » Avant sa blessure, l'attaquant avait démontré toute sa classe en inscrivant quatre buts contre Leicester City, rappelant à tous pourquoi il était si convoité lorsqu'il a quitté le centre de formation d'Arsenal.
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Un programme bien établi pour assurer la croissance future
Les dirigeants de Manchester United ont adopté une position ferme lors du mercato de janvier en rejetant toutes les demandes de prêt concernant l'international danois des moins de 21 ans, le club ayant décidé de le garder en interne afin de se concentrer sur son développement global. Lawrence estime que cette stabilité porte ses fruits, déclarant : « Il a tiré profit d'une routine, d'un rythme et d'un programme bien établi. Il travaille avec les mêmes personnes et évolue au sein de groupes de joueurs similaires. »
Alors que la saison touche à sa fin, Obi jouera un rôle central pour les équipes de jeunes lors de la Premier League Under-21 International Cup et de la FA Youth Cup. Le staff de l'académie continue d'exiger un niveau élevé de la part de l'attaquant afin de s'assurer qu'il soit prêt, physiquement et psychologiquement, pour passer au niveau supérieur. « Nous poussons Chido et lui lançons des défis. Au final, ce sont ses progrès et ses performances qui détermineront ce qui se passera cet été », a conclu Lawrence.