Qu'est-il arrivé à Chido Obi ? Un entraîneur du centre de formation de Manchester United explique l'absence du jeune prodige en équipe première après une critique « inutile et préjudiciable » de Ruben Amorim

L'ambiance au sein du centre de formation de Manchester United s'est détériorée à la suite des propos tenus par Amorim en décembre. Défendant sa décision de privilégier les joueurs expérimentés, l'ancien entraîneur de l'équipe première a livré une analyse sans concession des meilleurs espoirs du club. « [Harry] Amass peine en Championship. Chido n'est pas toujours titulaire chez les moins de 21 ans », a déclaré Amorim, dans ce que beaucoup à Carrington ont considéré comme une attaque « inutile et potentiellement préjudiciable » contre la formation des jeunes du club, selon un reportage de la BBC.

Obi et son jeune coéquipier Amass auraient exprimé leur frustration en publiant, puis en supprimant rapidement, des messages sur les réseaux sociaux mettant en avant leurs performances individuelles.