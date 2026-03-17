Qu'est-il advenu de Mudryk ? Il pourrait prendre un nouveau départ à Strasbourg, mais son avenir reste incertain en raison de la décision concernant sa suspension qui se fait attendre

L'affaire a officiellement éclaté en décembre 2024. Mudryk a été contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage effectué à l'occasion d'un match disputé avec son équipe nationale. La substance incriminée est le meldonium, le même médicament qui avait autrefois conduit à la suspension de la joueuse de tennis russe Maria Sharapova.

Selon les informations rapportées par Sky Sport et The Athletic, le footballeur, qui s'est déclaré innocent dès le début, a été immédiatement suspendu à titre conservatoire par la Football Association dans l'attente d'une enquête. Une décision qui l'a toutefois écarté instantanément de toute compétition nationale et internationale et l'a également privé de la possibilité de s'entraîner dans les installations de Chelsea.

La procédure judiciaire, du moins jusqu'à présent, s'est avérée « extrêmement lente et complexe », comme le décrit le Mirror en Angleterre. En juin 2025, la FA a formalisé l'accusation de violation des règles antidopage, Mudryk ayant réaffirmé, notamment sur les réseaux sociaux, avoir subi un « choc ». À ce jour, le jugement de première instance n'a toujours pas été rendu, un verdict qui pourrait peut-être même l'innocenter, mais qui, en l'absence d'un tel verdict, continuera à tenir Mudryk éloigné des terrains. Et ce n'est qu'une fois le jugement rendu qu'il pourra, le cas échéant, faire appel auprès du TAS (Tribunal arbitral du sport de Lausanne).