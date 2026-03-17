Mykhailo Mudryk attend depuis plus d'un an. Et son Godot bien à lui, c'est-à-dire le verdict concernant l'affaire de dopage qui le concerne, ne semble pas vouloir arriver. Ces dernières semaines, cependant, on parle avec une certaine insistance de l'avenir footballistique de l'ailier ukrainien, surnommé « Monsieur 100 millions » lors de son transfert à Londres depuis le Shakhtar Donetsk.
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Qu'est-il advenu de Mudryk ? Il pourrait prendre un nouveau départ à Strasbourg, mais son avenir reste incertain en raison de la décision concernant sa suspension qui se fait attendre
LA SUSPENSION : CE QUI S'EST PASSÉ ET TOUTES LES DERNIÈRES NOUVELLES
L'affaire a officiellement éclaté en décembre 2024. Mudryk a été contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage effectué à l'occasion d'un match disputé avec son équipe nationale. La substance incriminée est le meldonium, le même médicament qui avait autrefois conduit à la suspension de la joueuse de tennis russe Maria Sharapova.
Selon les informations rapportées par Sky Sport et The Athletic, le footballeur, qui s'est déclaré innocent dès le début, a été immédiatement suspendu à titre conservatoire par la Football Association dans l'attente d'une enquête. Une décision qui l'a toutefois écarté instantanément de toute compétition nationale et internationale et l'a également privé de la possibilité de s'entraîner dans les installations de Chelsea.
La procédure judiciaire, du moins jusqu'à présent, s'est avérée « extrêmement lente et complexe », comme le décrit le Mirror en Angleterre. En juin 2025, la FA a formalisé l'accusation de violation des règles antidopage, Mudryk ayant réaffirmé, notamment sur les réseaux sociaux, avoir subi un « choc ». À ce jour, le jugement de première instance n'a toujours pas été rendu, un verdict qui pourrait peut-être même l'innocenter, mais qui, en l'absence d'un tel verdict, continuera à tenir Mudryk éloigné des terrains. Et ce n'est qu'une fois le jugement rendu qu'il pourra, le cas échéant, faire appel auprès du TAS (Tribunal arbitral du sport de Lausanne).
REPART-IL DE STRASBOURG ?
La suspension qui pourrait lui être infligée risque de tenir Mudryk éloigné des terrains jusqu'en 2029, date à laquelle il aura encore deux ans de contrat avec Chelsea. Des nouvelles devraient arriver dans les prochains mois, et si celles-ci s'avéraient positives, L'Équipe en est convaincue : la carrière de l'Ukrainien se poursuivrait au sein du club satellite de Strasbourg, en Ligue 1. « Il aurait certainement l'humilité d'accepter ce défi après près de deux ans d'inactivité, si un prêt lui était proposé », peut-on lire. Bien sûr, pour que cela se produise, Mudryk a besoin d'une acquittement, sinon il faudra respecter les délais du TAS de Lausanne...
Pour confirmer que l'affaire Mudryk n'est pas aujourd'hui au centre des préoccupations des Blues, il y a les propos de l'entraîneur Liam Rosenior, qui a réaffirmé : « En ce qui concerne Mykhailo, nous devons attendre que la procédure judiciaire suive son cours avant de pouvoir le considérer à nouveau comme faisant partie du projet ». Tant celui de Chelsea que celui de Strasbourg.