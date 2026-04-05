Qu'est-il advenu de Marko Pjaca ? Comment se débrouille l'ancien joueur de la Juventus aux Pays-Bas avec Twente ?

Lorsque la Juve l'a recruté à l'été 2016, devançant ainsi le Milan, elle était convaincue d'avoir entre les mains un grand talent, et c'était probablement le cas. Un joueur de qualité, mais physiquement fragile : sa première blessure grave est survenue un an plus tard, lorsqu'au cours d'un match amical entre l'Estonie et la Croatie, il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit et a été contraint de rester sur la touche pendant environ sept mois. C'est le début de la fin. S'ensuit alors une série de prêts entre Schalke, la Fiorentina, Anderlecht, Gênes, Turin et Empoli, dans l'espoir de lui trouver un club adapté pour lui permettre de repartir de zéro. Pjaca n'enchaîne toutefois qu'une poignée d'apparitions ici et là, sans jamais retrouver le talent qui avait enchanté tout le monde avec le Dinamo Zagreb. En 2023, il revient en Croatie à Rijeka, puis de nouveau au Dinamo Zagreb et maintenant au Twente. Pour un nouveau, énième, départ.