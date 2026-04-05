Vous vous souvenez de Marko Pjaca ? L'ancien attaquant – entre autres – de la Juventus retrouve peu à peu une certaine régularité aux Pays-Bas, sous le maillot du Twente. Les premiers signes d'un (partiel) renouveau s'étaient déjà manifestés la saison dernière, lorsqu'il était revenu au Dinamo Zagreb après huit ans d'absence et avait terminé la saison avec 9 buts. En juin, le club croate a décidé de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance. Pjaca s'est donc retrouvé libre detout contrat fin juin et, quelques mois plus tard, il a signé gratuitement avec Twente : un contrat jusqu'en 2027, avec l'espoir pour les Néerlandais qu'il redevienne celui qui avait tapé dans l'œil des recruteurs de la Juve lorsqu'il était un jeune talent du football croate.
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Qu'est-il advenu de Marko Pjaca ? Comment se débrouille l'ancien joueur de la Juventus aux Pays-Bas avec Twente ?
LES STATISTIQUES DE PIAJA AVEC LE TWENTE
Son aventure avec Twente commence bien : Pjaca entre en jeu dans la dernière demi-heure du match contre le NAC Breda et, cinq minutes plus tard, il marque le but décisif qui scelle le score final de 2-2. Un but dès ses débuts sous ses nouvelles couleurs : on ne pouvait rêver meilleure entrée en matière. À ce jour, il totalise 23 apparitions avec les Rouge et Blanc en championnat, plus deux autres en Coupe des Pays-Bas, deux buts tous marqués en Eredivisie et quelques passes décisives, signe que son toucher de balle est toujours au rendez-vous. À 30 ans, Pjaca veut revenir au plus haut niveau. Au Twente, il évolue comme ailier offensif tant à droite qu'à gauche et s'est également adapté au poste d'avant-centre.
DIX ANS DE CAUCHEMAR
Lorsque la Juve l'a recruté à l'été 2016, devançant ainsi le Milan, elle était convaincue d'avoir entre les mains un grand talent, et c'était probablement le cas. Un joueur de qualité, mais physiquement fragile : sa première blessure grave est survenue un an plus tard, lorsqu'au cours d'un match amical entre l'Estonie et la Croatie, il s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit et a été contraint de rester sur la touche pendant environ sept mois. C'est le début de la fin. S'ensuit alors une série de prêts entre Schalke, la Fiorentina, Anderlecht, Gênes, Turin et Empoli, dans l'espoir de lui trouver un club adapté pour lui permettre de repartir de zéro. Pjaca n'enchaîne toutefois qu'une poignée d'apparitions ici et là, sans jamais retrouver le talent qui avait enchanté tout le monde avec le Dinamo Zagreb. En 2023, il revient en Croatie à Rijeka, puis de nouveau au Dinamo Zagreb et maintenant au Twente. Pour un nouveau, énième, départ.