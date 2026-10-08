Révélé en Espagne, Koundé avait attisé la convoitise des plus grands clubs de toute l’Europe et avait été recruté par le Barcelone, à coups de millions, en le soufflant à Chelsea. En Catalogne, il a connu quelques difficultés avant de trouver une place de titulaire et le succès en passant de l’axe au couloir et en enchaînant les matches comme latéral droit. Au fil des années, il était devenu une arme tactique notamment pour Flick qui, en le maintenant plus bas, pouvait se permettre un dispositif plus offensif.





Ces derniers mois, toutefois, son importance dans le projet blaugrana s’efface peu à peu, son temps de jeu est en nette baisse et, compte tenu aussi de son confortable salaire, le club ne s’opposerait pas tant que ça à un transfert lucratif. Lors des précédents mercatos déjà, Koundé avait été associé à de possibles départs à l’étranger, surtout en Premier League, mais le moment est peut-être venu d’ouvrir un nouveau chapitre de son aventure.





D’ailleurs, en plus d’avoir perdu des places dans la hiérarchie de Flick (qui s’appuie désormais à sa place sur Eric Garcia et Joao Cancelo), le nouveau sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane, l’a bien convoqué mais l’a surtout laissé sur le banc, en lui préférant Kalulu. Entre le club et la sélection, sur les six derniers matches, il n’a joué que 90 minutes sur les 540 disponibles, une situation qui impose une réflexion.



