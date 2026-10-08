L’avenir de Jules Koundé suscite une grande attention. Le défenseur du Barcelone et de l’équipe de France a perdu sa place de titulaire dans ses deux équipes, traverse une période difficile dans sa carrière et aurait été mis en vente par les Catalans. Alors que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à sa situation, il appartiendra à l’ancien joueur du FC Séville de décider s’il veut ouvrir un nouveau chapitre dès janvier ou tenter d’inverser cette tendance négative.
Qu’est devenu Koundé ? Sur le banc avec le Barça et l’équipe de France, il est sur le marché : où peut-il aller, y compris en Italie
Révélé en Espagne, Koundé avait attisé la convoitise des plus grands clubs de toute l’Europe et avait été recruté par le Barcelone, à coups de millions, en le soufflant à Chelsea. En Catalogne, il a connu quelques difficultés avant de trouver une place de titulaire et le succès en passant de l’axe au couloir et en enchaînant les matches comme latéral droit. Au fil des années, il était devenu une arme tactique notamment pour Flick qui, en le maintenant plus bas, pouvait se permettre un dispositif plus offensif.
Ces derniers mois, toutefois, son importance dans le projet blaugrana s’efface peu à peu, son temps de jeu est en nette baisse et, compte tenu aussi de son confortable salaire, le club ne s’opposerait pas tant que ça à un transfert lucratif. Lors des précédents mercatos déjà, Koundé avait été associé à de possibles départs à l’étranger, surtout en Premier League, mais le moment est peut-être venu d’ouvrir un nouveau chapitre de son aventure.
D’ailleurs, en plus d’avoir perdu des places dans la hiérarchie de Flick (qui s’appuie désormais à sa place sur Eric Garcia et Joao Cancelo), le nouveau sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane, l’a bien convoqué mais l’a surtout laissé sur le banc, en lui préférant Kalulu. Entre le club et la sélection, sur les six derniers matches, il n’a joué que 90 minutes sur les 540 disponibles, une situation qui impose une réflexion.
Selon SPORT, toutefois, à l’heure actuelle, Jules Koundé n’a pas l’intention de quitter Barcelone, malgré la réduction de son rôle. Son objectif reste de récupérer sa place de titulaire perdue dans les prochaines semaines et, seulement dans le cas contraire, il pourrait y avoir une évolution, à ce jour peu plausible. Il est vrai qu’Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool se sont renseignés sur lui, mais le joueur a immédiatement repoussé ces approches. De leur côté, les Catalans n’ont pas l’intention de brader l’un de leurs atouts qui, de surcroît, est lié au club par un contrat (certes très lourd de 6,5 millions par an) jusqu’en 2030.
En revanche, s’il venait à ouvrir la porte à un transfert, une véritable enchère se déclencherait pour s’attacher Koundé. Une enchère à laquelle pourraient aussi participer les clubs italiens, conscients toutefois de l’écrasante supériorité des adversaires anglais. Un joueur de ce profil rendrait surtout service à l’Inter et au Milan qui présentent quelques lacunes en défense, qu’un joueur rapide et capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’à droite, dans une défense à 4 comme à 3, pourrait combler.
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