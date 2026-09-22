Nouvelle année, vieille vie. La saison 2026-2027 devait être celle de la relance pour Federico Chiesa, mais rien n’a changé par rapport au passé récent. L’attaquant passé par la Juventus et la Fiorentina continue d’être victime de problèmes physiques, le dernier en date étant une blessure musculaire à quelques jours du coup d’envoi, qui l’a contraint à suivre tous les matches de la saison de Liverpool depuis les tribunes ou son canapé, devant la télévision. Après le départ de Slot et l’arrivée d’Iraola, le joueur né en 1997 espérait changer de dimension, devenir réellement une ressource, redevenir ce joueur admiré lors de l’Euro 2021, mais cela ne s’est pas exactement passé ainsi. Et lorsqu’il sera de nouveau disponible, il sera contraint de courir après le temps, une fois de plus.
Qu’est devenu Federico Chiesa ? Blessé, zéro apparition avec Liverpool, encore absent des convocations de l’Italie
LE DERNIER CHOIX D’IRAOLA
Selon la presse anglaise, Federico Chiesa devrait reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine, afin de préparer le choc face à Manchester City, programmé le dimanche 11 octobre. Après la trêve, les Reds, comme toutes les grandes équipes, joueront tous les trois jours, et Chiesa espère trouver un peu de temps de jeu, pour se sentir important, pour tenter de remonter dans la hiérarchie. Il aura certainement ses chances, mais il ne pourra pas se rater : pour le moment, il part derrière Barcola, Gakpo, Wirtz, ainsi que la dernière recrue Munoz et le jeune Ngumoha, devenu à part entière une alternative valable aux titulaires.
Il veut l’Italie en 2026
Chiesa, qui fêtera ses 29 ans le 25 octobre prochain, a encore beaucoup à dire et à donner. S’il ne parvient pas à trouver du temps de jeu sous le maillot des Reds, il fera ses valises en janvier. À 18 mois de la fin de son contrat, il devra le faire dans l’intérêt de tous. Il ne peut pas se permettre de moisir sur le banc, il veut jouer, il doit le faire, aussi pour retrouver l’Italie. Après les refus opposés à Gattuso, il rêve d’un retour avec l’Italie sous les ordres de Mancini, avec lequel il a remporté l’Euro, avec lequel on a vu la meilleure version de lui-même. Il trouvera difficilement sa place lors des rendez-vous de Ligue des nations en novembre, l’objectif est mars, quand débuteront les qualifications pour l’Euro 2028. Lui qui a disputé son dernier match avec l’Italie lors du dernier Euro, celui de 2024 en Allemagne : le huitième de finale de Berlin perdu contre la Suisse.
Combien coûte et combien gagne Chiesa
Chiesa sera mis sur le marché en janvier, l’objectif de Liverpool, à ce jour, est d’encaisser au moins 15 millions d’euros grâce à son transfert. Quiconque veut le recruter (en Italie, il a fini sur les tablettes de Naples et de l’Inter) doit toutefois prendre en compte son salaire : en Angleterre, le fils d’Enrico gagne environ 7 millions d’euros nets par saison.
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