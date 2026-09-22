Chiesa, qui fêtera ses 29 ans le 25 octobre prochain, a encore beaucoup à dire et à donner. S’il ne parvient pas à trouver du temps de jeu sous le maillot des Reds, il fera ses valises en janvier. À 18 mois de la fin de son contrat, il devra le faire dans l’intérêt de tous. Il ne peut pas se permettre de moisir sur le banc, il veut jouer, il doit le faire, aussi pour retrouver l’Italie. Après les refus opposés à Gattuso, il rêve d’un retour avec l’Italie sous les ordres de Mancini, avec lequel il a remporté l’Euro, avec lequel on a vu la meilleure version de lui-même. Il trouvera difficilement sa place lors des rendez-vous de Ligue des nations en novembre, l’objectif est mars, quand débuteront les qualifications pour l’Euro 2028. Lui qui a disputé son dernier match avec l’Italie lors du dernier Euro, celui de 2024 en Allemagne : le huitième de finale de Berlin perdu contre la Suisse.