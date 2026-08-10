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Qu’est-ce qui rend David Raya spécial ? Ses principales qualités expliquées alors que le n°1 « impliqué » d’Arsenal est comparé aux « grandes gueules » comme la star de l’Angleterre Jordan Pickford
Raya a remporté trois Gants d’or de Premier League
Raya ne fait pas partie du club des « râleurs et agités », le gardien de 30 ans préférant laisser ses performances parler pour lui.
Il est devenu triple vainqueur du Golden Glove en Premier League, avec la possibilité de réécrire les livres des records dans ce domaine lors de la saison 2026-2027.
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Raya est-il le meilleur gardien de but de Premier League ?
Arsenal espère défendre avec succès le premier titre national qu’il a remporté depuis les légendaires « Invincibles » de 2003-2004, tout en partant à la conquête d’un premier sacre historique en Ligue des champions. Raya aura un rôle important à jouer dans les buts, sur la scène nationale comme européenne.
Il est considéré comme faisant partie de l’élite des gardiens de Premier League, occupant potentiellement la première place de cette liste, et est devenu le dernier rempart le plus fiable de Mikel Arteta à l’Emirates Stadium.
Les qualités qui rendent la star d'Arsenal Raya spéciale
Qu’est-ce qui le rend si régulier - particulièrement lorsqu’il évolue dans un grand club où il peut avoir très peu à faire pendant de longues périodes ? Lorsque cette question a été posée à Stack, l’ancien gardien d’Arsenal, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de Spilaviti.com, a répondu : « Si vous regardez Raya de très près, il trouve des moyens de rester actif.
« Donc, même si le ballon est dans ou autour de la surface adverse, il sera près de la ligne médiane ou près du demi-cercle, il sera en train de travailler et de se déplacer en fonction de l’endroit où le ballon va aller. Il anticipe où le ballon va être joué, que ce soit sur le côté ou dans le dos.
« Il pense constamment au jeu devant lui. Il n’est jamais, au grand jamais, debout sur la ligne de sa surface en attendant que quelque chose se passe. Il se met toujours dans une position où il est prêt à avancer, il anticipe ce qui va arriver ensuite et il détecte vraiment très bien le danger. Je pense que c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il est si bon, parce que son niveau de concentration est très élevé.
« Je le comparerais à un type de gardien complètement différent, disons Pickford. Je pense que, pour moi, Pickford essaie de garder un haut niveau de concentration à travers sa communication et parfois par ses manières et son comportement. Je pense qu’il utilise cela comme un déclencheur pour rester impliqué dans le match.
« Alors que, je pense que Raya le fait davantage d’un point de vue purement lié au jeu, à travers ses déplacements, plutôt que par son langage ou son langage corporel en tant que tel.
« La seule chose que je dirais à propos de Raya, et on pourrait probablement dire cela de ce qui se fait sans doute de mieux au monde, c’est que chez [Gianluigi] Donnarumma, je vois quelque chose de très similaire à Raya. Je ne sais pas si c’est une chose continentale, parce qu’on l’a eu avec [Joe] Hart, il monte très haut, il devient très émotif. On l’a avec Pickford, je vois aussi un peu de cela chez [James] Trafford parfois. Quand vous regardez Raya, vous voyez à quel point il est calme et calculé, et c’est pareil avec Donnarumma, je le mettrais dans cette catégorie. Ce ne sont pas des gens qui crient dans tous les sens.
« Ils ne sont pas comme les Schmeichels de cette époque. Dave Seaman était beaucoup comme ça. Il était très calme et je pense que parfois, si vous êtes gardien, il est vraiment, vraiment important de ne pas être trop haut émotionnellement, et je pense que Raya est très, très bon dans ce domaine. »
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Calendrier d'Arsenal : Community Shield et ouverture de la Premier League
Arsenal en a eu pleinement pour son argent avec l’opération à 27 millions de livres (36 M$) qui a permis d’inscrire Raya dans son effectif à l’été 2024, après un prêt initial. Après avoir d’abord dû faire face à la concurrence d’Aaron Ramsdale, il a atteint la barre des 147 apparitions avec le club du nord de Londres.
La promesse de bien d’autres encore existe, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2028, avec des trophées collectifs et des distinctions individuelles en ligne de mire. Arsenal lancera sa saison 2026-2027 dimanche face à Manchester City dans le Community Shield, avant de commencer la défense de son titre à domicile contre Coventry le 21 août.
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