Qu’est-ce qui le rend si régulier - particulièrement lorsqu’il évolue dans un grand club où il peut avoir très peu à faire pendant de longues périodes ? Lorsque cette question a été posée à Stack, l’ancien gardien d’Arsenal, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de Spilaviti.com, a répondu : « Si vous regardez Raya de très près, il trouve des moyens de rester actif.

« Donc, même si le ballon est dans ou autour de la surface adverse, il sera près de la ligne médiane ou près du demi-cercle, il sera en train de travailler et de se déplacer en fonction de l’endroit où le ballon va aller. Il anticipe où le ballon va être joué, que ce soit sur le côté ou dans le dos.

« Il pense constamment au jeu devant lui. Il n’est jamais, au grand jamais, debout sur la ligne de sa surface en attendant que quelque chose se passe. Il se met toujours dans une position où il est prêt à avancer, il anticipe ce qui va arriver ensuite et il détecte vraiment très bien le danger. Je pense que c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il est si bon, parce que son niveau de concentration est très élevé.

« Je le comparerais à un type de gardien complètement différent, disons Pickford. Je pense que, pour moi, Pickford essaie de garder un haut niveau de concentration à travers sa communication et parfois par ses manières et son comportement. Je pense qu’il utilise cela comme un déclencheur pour rester impliqué dans le match.

« Alors que, je pense que Raya le fait davantage d’un point de vue purement lié au jeu, à travers ses déplacements, plutôt que par son langage ou son langage corporel en tant que tel.

« La seule chose que je dirais à propos de Raya, et on pourrait probablement dire cela de ce qui se fait sans doute de mieux au monde, c’est que chez [Gianluigi] Donnarumma, je vois quelque chose de très similaire à Raya. Je ne sais pas si c’est une chose continentale, parce qu’on l’a eu avec [Joe] Hart, il monte très haut, il devient très émotif. On l’a avec Pickford, je vois aussi un peu de cela chez [James] Trafford parfois. Quand vous regardez Raya, vous voyez à quel point il est calme et calculé, et c’est pareil avec Donnarumma, je le mettrais dans cette catégorie. Ce ne sont pas des gens qui crient dans tous les sens.

« Ils ne sont pas comme les Schmeichels de cette époque. Dave Seaman était beaucoup comme ça. Il était très calme et je pense que parfois, si vous êtes gardien, il est vraiment, vraiment important de ne pas être trop haut émotionnellement, et je pense que Raya est très, très bon dans ce domaine. »