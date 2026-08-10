Qu’est-ce qui le rend aussi régulier - particulièrement lorsqu’il évolue dans un grand club, où il peut avoir très peu à faire pendant de longues périodes ? Lorsque cette question a été posée à Stack, l’ancien gardien d’Arsenal, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de casino.net, a répondu : « Si vous regardez Raya de très près, il trouve des moyens de rester actif.

« Donc même si le ballon est dans ou autour de la surface adverse, il sera proche de la ligne médiane ou proche de l’arc de cercle, il sera en train de travailler et de se déplacer en fonction de l’endroit où le ballon va aller. Il anticipe l’endroit où le ballon va être joué, que ce soit dans le dos de la défense ou en profondeur.

« Il pense constamment au jeu devant lui. Il n’est jamais, au grand jamais, planté sur sa ligne de surface à attendre que quelque chose se passe. Il se met toujours dans une position où il est proactif, où il s’attend à ce qui va venir ensuite et détecte vraiment très bien le danger. Je pense que c’est probablement une des raisons pour lesquelles il est si bon, parce que son niveau de concentration est tellement élevé.

« Je le comparerais à un type de gardien complètement différent, disons Pickford. Je pense que, pour moi, Pickford essaie de garder un niveau de concentration élevé par sa communication et parfois par ses manières et son comportement. Je pense qu’il utilise cela comme un déclencheur pour rester impliqué dans le match.

« Alors que, je pense que Raya le fait davantage d’un point de vue purement lié au jeu, en termes de déplacements, plutôt que par ses paroles ou son langage corporel en tant que tel.

« La seule chose que je dirais à propos de Raya, et on pourrait dire cela de probablement, ou sans doute, l’un des meilleurs au monde, [Gianluigi] Donnarumma, chez qui je vois quelque chose de très similaire à Raya. Je ne sais pas si c’est un truc continental parce qu’on l’a eu avec [Joe] Hart, il monte très haut, il devient très émotif. On l’a avec Pickford, et je vois un peu de cela parfois chez [James] Trafford. Quand vous regardez Raya, vous voyez à quel point il est calme et calculé, pareil pour Donnarumma, je les mettrais dans cette catégorie. Ce ne sont pas des gardiens qui hurlent dans tous les sens.

« Ils ne sont pas comme les Schmeichels de cette époque. Dave Seaman était beaucoup comme ça. Il était très calme et je pense que parfois, si vous êtes gardien, c’est vraiment, vraiment important de ne pas monter trop haut émotionnellement, et je pense que Raya est très, très bon dans ce domaine. »