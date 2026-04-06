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Qu'est-ce qui ne va pas chez Antony ? Manuel Pellegrini explique la baisse de forme inquiétante de la star du Real Betis alors que ses rêves de Coupe du monde au Brésil s'amenuisent
Une sécheresse inquiétante à Séville
Antony a livré une nouvelle prestation terne ce week-end, ne parvenant pas à dynamiser le Real Betis lors d’un match nul frustrant 0-0 contre l’Espanyol. L’ailier brésilien a été remplacé par Manuel Pellegrini à la 66e minute alors que les Verdiblancos peinaient à débloquer la situation, signant ainsi sa quatrième apparition consécutive en championnat sans marquer de but ni délivrer de passe décisive. S'il a certes trouvé le chemin des filets récemment lors de la large victoire 4-0 en Ligue Europa contre le Panathinaïkos, ce but ne suffit pas à masquer une inquiétude grandissante. Malgré un bilan saisonnier respectable de 12 buts et 9 passes décisives en 37 matches, son influence sur les rencontres s'amenuise au pire moment possible de sa carrière.
- AFP
« Un peu de tout » ce qui ne va pas chez Antony
À l'issue du match nul, Pellegrini s'est montré franc quant aux raisons des difficultés rencontrées par le joueur de 26 ans, mettant en avant un problème persistant à l'aine. « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Un peu de tout. Premièrement, c'est un problème physique, car il ne s'entraîne pas tous les jours », a expliqué l'entraîneur du Betis. « Deuxièmement, il souffre d'une pubalgie et si on le fait jouer 90 minutes, il lui est très difficile de récupérer pour le match suivant. Troisièmement, cette même pubalgie lui cause encore une certaine gêne, mais on attend toujours de lui qu'il fasse des choses décisives, comme il le fait. Nous devons continuer à le ménager. Je ne pense pas qu’il soit en mesure de disputer 90 minutes, comme je le disais, car cela le limiterait beaucoup pour le match suivant. »
Les rêves de Coupe du monde menacés
Le moment choisi pour cette baisse de forme est catastrophique pour Antony, qui n'a plus été convoqué en équipe nationale du Brésil depuis un certain temps. L'ailier a fait sa dernière apparition dans l'équipe du Brésil en mai 2025, où il est resté sur le banc sans entrer en jeu contre l'Équateur et le Paraguay. À quelques semaines seulement de l'annonce, le 18 mai, de la liste définitive des 26 joueurs sélectionnés par Carlo Ancelotti, les chances qu'Antony prenne l'avion pour l'Amérique du Nord s'amenuisent de plus en plus.
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Une concurrence de plus en plus vive au niveau des clubs et des équipes nationales
La patience de Pellegrini pourrait être mise à rude épreuve alors que de jeunes talents commencent à frapper à la porte pour décrocher une place de titulaire. Contre l’Espanyol, Pablo Garcia, issu du centre de formation, a remplacé Antony et a immédiatement fait sensation, touchant la barre transversale et manquant de peu de marquer le but de la victoire en fin de match. L’énergie et le jeu direct de l’adolescent contrastaient fortement avec la prestation laborieuse du Brésilien.
Même si Garcia ne devrait pas supplanter Antony pour le prochain match de Ligue Europa du Betis contre Braga, la pression monte. L'ancienne star de Manchester United et de l'Ajax a également fort à faire pour surpasser les autres options disponibles au poste d'ailier droit au Brésil, parmi lesquelles figurent Endrick et Estevao Willian.