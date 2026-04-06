Qu'est-ce qui ne va pas chez Antony ? Manuel Pellegrini explique la baisse de forme inquiétante de la star du Real Betis alors que ses rêves de Coupe du monde au Brésil s'amenuisent

La patience de Pellegrini pourrait être mise à rude épreuve alors que de jeunes talents commencent à frapper à la porte pour décrocher une place de titulaire. Contre l’Espanyol, Pablo Garcia, issu du centre de formation, a remplacé Antony et a immédiatement fait sensation, touchant la barre transversale et manquant de peu de marquer le but de la victoire en fin de match. L’énergie et le jeu direct de l’adolescent contrastaient fortement avec la prestation laborieuse du Brésilien.

Même si Garcia ne devrait pas supplanter Antony pour le prochain match de Ligue Europa du Betis contre Braga, la pression monte. L'ancienne star de Manchester United et de l'Ajax a également fort à faire pour surpasser les autres options disponibles au poste d'ailier droit au Brésil, parmi lesquelles figurent Endrick et Estevao Willian.