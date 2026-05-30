En recrutant Gordon, le Barça répond à deux besoins de son effectif : l’Anglais peut renforcer le flanc gauche, où Raphinha a souvent été handicapé par les blessures la saison dernière, et il postule également pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque. Robert Lewandowski ayant quitté le club, Ferran Torres est, pour l’instant, son principal concurrent. Par ailleurs, le club catalan négocie activement pour attirer l’attaquant Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético Madrid, ce qui ferait monter d’un cran la concurrence. Les Colchoneros ont d’ailleurs créé la sensation vendredi soir en multipliant les publications sur les réseaux sociaux pour dénoncer avec virulence les approches barcelonaises.

L’arrivée de Gordon pourrait par ailleurs redéfinir le rôle de son compatriote Marcus Rashford. Prêté par Manchester United la saison passée, l’attaquant de 28 ans dispose toujours d’une option d’achat estimée à environ 30 millions d’euros. S’il souhaite rester, ses chances de voir son contrat officialisé ont diminué avec l’arrivée de Gordon. Un transfert définitif n’est toutefois pas encore exclu.

Le Bayern, lui, doit se tourner vers d’autres options. Outre Gordon, le nom de Yan Diomande (RB Leipzig) a circulé, mais son transfert, estimé à environ 100 millions d’euros, le rend encore plus onéreux et il intéresserait deux cadors financiers : Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le Bayern aurait aussi cité Junior Kroupi (AFC Bournemouth), dont le prix s’élèverait à 80 millions d’euros.