« Quand Barcelone et le FC Bayern sont sur les rangs, qu’est-ce qui fait que Gordon ne vient pas chez nous ? » a déclaré l’icône du FCB dans le podcast « Bayern Insider » du journal Bild, suggérant avec insistance que l’argent avait sans doute été décisif dans le choix du joueur.
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« Qu'est-ce qui l'empêche donc de venir chez nous ? » Thomas Müller taquine Anthony Gordon après son refus de rejoindre le FC Bayern
Ces dernières semaines, Gordon s’était imposé comme la priorité offensive du Bayern Munich. Polyvalent et âgé de 25 ans, il aurait pu concurrencer Luis Díaz sur l’aile gauche ou épauler Harry Kane dans l’axe.
Depuis vendredi soir, il est toutefois acquis que le Bayern repart bredouille dans la course à Gordon, lequel a choisi de rejoindre le Barça. Chez les Catalans, qui verseront jusqu’à 80 millions d’euros, bonus compris, à Newcastle United, l’international anglais a signé un contrat de cinq ans, valable jusqu’en 2031. Selon plusieurs sources, le Bayern n’était pas disposé à égaler la proposition catalane et aurait fixé son plafond à 60 millions d’euros.
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Thomas Müller conseille à Anthony Gordon : « À ma place, je rejoindrais le Bayern ».
« Je ne peux pas imaginer que ce soient les palmiers et la mer de Barcelone qui aient poussé Gordon à choisir le champion d’Espagne », a souligné Müller. Toutefois, il a cité comme argument le travail sous la houlette de l’entraîneur du Barça, Hansi Flick : « C’est vraiment un plaisir de jouer sous ses ordres, tant pour son leadership que pour son style de jeu », a expliqué l’international de 36 ans, qui a évolué pendant un an et demi sous les ordres de l’Allemand au Bayern et le connaît aussi depuis son passage comme adjoint puis sélectionneur de la Mannschaft lors du Mondial 2022.
Müller, qui a quitté le champion d’Allemagne l’été dernier après y avoir passé 25 ans et qui a rejoint les Vancouver Whitecaps en MLS, en tire néanmoins une conclusion tranchée : « Pour ma part, je choisirais le Bayern. »
Après le refus de Gordon, quel renfort offensif le FC Bayern va-t-il recruter ?
En recrutant Gordon, le Barça répond à deux besoins de son effectif : l’Anglais peut renforcer le flanc gauche, où Raphinha a souvent été handicapé par les blessures la saison dernière, et il postule également pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque. Robert Lewandowski ayant quitté le club, Ferran Torres est, pour l’instant, son principal concurrent. Par ailleurs, le club catalan négocie activement pour attirer l’attaquant Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético Madrid, ce qui ferait monter d’un cran la concurrence. Les Colchoneros ont d’ailleurs créé la sensation vendredi soir en multipliant les publications sur les réseaux sociaux pour dénoncer avec virulence les approches barcelonaises.
L’arrivée de Gordon pourrait par ailleurs redéfinir le rôle de son compatriote Marcus Rashford. Prêté par Manchester United la saison passée, l’attaquant de 28 ans dispose toujours d’une option d’achat estimée à environ 30 millions d’euros. S’il souhaite rester, ses chances de voir son contrat officialisé ont diminué avec l’arrivée de Gordon. Un transfert définitif n’est toutefois pas encore exclu.
Le Bayern, lui, doit se tourner vers d’autres options. Outre Gordon, le nom de Yan Diomande (RB Leipzig) a circulé, mais son transfert, estimé à environ 100 millions d’euros, le rend encore plus onéreux et il intéresserait deux cadors financiers : Liverpool et le Paris Saint-Germain. Le Bayern aurait aussi cité Junior Kroupi (AFC Bournemouth), dont le prix s’élèverait à 80 millions d’euros.
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Le transfert d'Anthony Gordon au FC Barcelone en chiffres
Le club historique de Newcastle United
Newcastle United
Nouveau club
FC Barcelone
Montant du transfert
Jusqu’à 80 millions d’euros (bonus compris)
Contrat avec le Barça jusqu'au
le 30 juin 2031.