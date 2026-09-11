Le latéral anglais Archie Brown a livré une prestation d’homme du match alors que Fenerbahçe a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA par un match nul 1-1 contre la Roma. Bryan Cristante a ouvert le score pour les visiteurs d’une frappe rasante des 20 mètres en première période.

Peu après la reprise, Brown, 24 ans, a piqué le ballon au-dessus de Mile Svilar après une passe astucieuse de Mason Greenwood pour égaliser.

Malgré la pression en seconde période et l’entrée en jeu de Romelu Lukaku depuis le banc, aucune des deux équipes n’a pu trouver le but de la victoire en fin de match.