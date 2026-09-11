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« Qu’est-ce que vous voulez dire, démissionner ?! » : Archie Brown, totalement incrédule, voit son interview d’après-match prendre une tournure folle
Brown brille alors que Fenerbahçe tient la Roma
Le latéral anglais Archie Brown a livré une prestation d’homme du match alors que Fenerbahçe a marqué son retour en Ligue des champions de l’UEFA par un match nul 1-1 contre la Roma. Bryan Cristante a ouvert le score pour les visiteurs d’une frappe rasante des 20 mètres en première période.
Peu après la reprise, Brown, 24 ans, a piqué le ballon au-dessus de Mile Svilar après une passe astucieuse de Mason Greenwood pour égaliser.
Malgré la pression en seconde période et l’entrée en jeu de Romelu Lukaku depuis le banc, aucune des deux équipes n’a pu trouver le but de la victoire en fin de match.
- ZUMA Press Wire
Le défenseur anglais abasourdi par le départ de l’entraîneur
Alors que les joueurs célébraient le résultat dans le vestiaire, l’entraîneur principal expérimenté Ismail Kartal est entré dans sa conférence de presse et a annoncé sa démission à la surprise générale. La nouvelle est parvenue à Brown en direct dans la zone mixte, alors que des journalistes révélaient l’information pendant son interview d’après-match.
Les caméras ont capté la confusion totale sur le visage de l’ancien joueur formé à l’académie de Derby County, au moment où il s’est tourné vers l’interprète de l’équipe.
« Qu’est-ce que vous voulez dire, démissionner ? Quoi ? Comme entraîneur ? Je n’étais absolument pas au courant de ça ! », a lancé Brown, incrédule.
Un rebondissement présidentiel ajoute au drame d’Istanbul
Le chaos d'après-match a pris un autre tournant spectaculaire peu après l'annonce de Kartal. Le président de Fenerbahce, Aziz Yildirim, est intervenu immédiatement, refusant publiquement d'accepter la déclaration de démission de l'entraîneur dans l'espoir de le convaincre de rester.
En se concentrant strictement sur sa prestation sur le terrain auprès de l'UEFA, Brown a salué le regain de son équipe en seconde période face à une opposition de haut niveau.
« Je suis très heureux, c'était un but important et nous le méritions, a déclaré Brown. Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions et nous aurions probablement dû gagner. Une fois que cela a fonctionné, nous avons contrôlé une grande partie de la seconde période. »
- Getty Images
Fenerbahçe se tourne vers Aston Villa
Alors que l’incertitude administrative perdure, Fenerbahçe doit se remobiliser avant une série de rencontres exigeantes. Le club turc poursuivra sa campagne européenne le 14 octobre avec un déplacement sur le terrain d’Aston Villa, pensionnaire de Premier League.
Brown reste convaincu que la performance de l’équipe en seconde période contre la Roma lui offre une base solide sur laquelle s’appuyer dans la compétition.
« C’était un match difficile contre une bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité », a ajouté Brown. « C’est quelque chose sur quoi s’appuyer, c’est certain. On passe au suivant pour essayer de prendre trois points. »
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