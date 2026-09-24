« Qu’est-ce que vous faites, les gars ?! » - Emi Martinez et Reece James posent un défi de leadership à Chelsea alors que Frank Leboeuf accuse les joueurs des Blues d’être « trop gentils »

Lebouef l’admet lui-même, l’ancien défenseur légendaire de Chelsea, qui s’exprimait en association avec Mr Gamble, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé s’il manquait à Chelsea des voix fortes et de grandes personnalités capables de maintenir tout le monde dans le rang : « J’adore Reece James. J’adore vraiment Reece James. Il représente Chelsea comme John Terry. Même si John Terry venait de West Ham, James donne l’impression de quelqu’un qui a clairement le sang bleu, et j’aime ça.

« Cela dit, arrête d’être aussi gentil avec tes coéquipiers. Dis la vérité. Peut-être que ce n’est pas naturel à dire, mais en tant qu’international, joueur formidable, tu as le droit de t’exprimer auprès de tes coéquipiers quand tu n’es pas content.

« Je me souviens de Dennis Wise, et je me souviens de Didier Deschamps quand il jouait avec nous en équipe nationale. Je me souviens avoir moi-même dit certaines choses à des joueurs, allant jusqu’à critiquer Gianfranco Zola. Comment peut-on critiquer Gianfranco Zola ? Mais il a très bien accepté nos critiques parce qu’il savait que c’était pour l’équipe.

« Tu as le droit de dire à Cole Palmer de faire les efforts défensifs ou de jouer plus simplement, ou de dire à [Wesley] Fofana de se concentrer, parce que cela fait partie de ton rôle de leader. Un leader doit s’exprimer. Il est trop gentil. C’est mon problème avec lui, il est trop gentil, et à un moment donné, il faut arrêter d’être gentil.

« Je pense la même chose pour Emiliano Martínez. Il vient de signer, et d’accord, il voulait apprendre à connaître les joueurs, mais maintenant il est temps d’être contrarié par les erreurs qu’ils commettent devant lui. Emiliano Martínez doit être strict envers les joueurs qui ne font pas leur travail, comme sur le but qu’ils ont concédé [contre Brentford], où Jaidon Anthony a été laissé seul sur le corner parce que quelqu’un a commis une erreur.

« Je veux que Xabi Alonso identifie qui a commis l’erreur, que ce soit [Danny] Welbeck ou Fofana, et je veux qu’Emiliano Martínez dise : “Qu’est-ce que vous faites, les gars ?” Prenez vos responsabilités, nous devons corriger ces erreurs. »