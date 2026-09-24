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« Qu’est-ce que vous faites, les gars ?! » - Emi Martinez et Reece James posent un défi de leadership à Chelsea alors que Frank Leboeuf accuse les joueurs des Blues d’être « trop gentils »
Une attaque redoutable, mais une défense perméable
Au terme d’un nouveau mercato animé, Chelsea a constitué un secteur offensif capable de rivaliser avec n’importe quel autre dans le football mondial, et pas seulement en Premier League. Avec Morgan Rogers recruté aux côtés de son collègue meneur de jeu Cole Palmer, alors qu’ils évoluent juste derrière l’attaquant brésilien Joao Pedro, marquer des buts ne devrait pas être un problème en 2026-2027.
Les contenir a toutefois été un problème en ce début de campagne. Xabi Alonso, qui privilégie une défense à trois, n’est pas parvenu à colmater les brèches derrière. Cela a entraîné davantage d’irrégularité pour une équipe présentée comme une candidate au titre avant même le premier coup d’envoi.
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Chelsea a perdu Fernandez et a recruté Martinez
S’il n’y a aucun doute sur le talent que possède Chelsea au sein de son effectif assemblé à grands frais, la question s’est parfois posée de savoir si l’équipe compte suffisamment de leaders, surtout maintenant que le milieu de terrain champion du monde Enzo Fernandez a rejoint Manchester City pour 125 millions de livres (166 M$).
Un autre Argentin au palmarès mondial a été recruté, en la personne du gardien énigmatique Martinez, mais il prend encore ses marques et trouve encore sa voix dans l’ouest londonien. Il faudra bien qu’arrive le moment où il se sente à l’aise pour donner de la voix et distribuer des consignes à ceux qui évoluent devant lui, sans craindre de froisser quelques susceptibilités.
Chelsea manque-t-il de voix fortes et de grandes personnalités ?
Lebouef l’admet lui-même, l’ancien défenseur légendaire de Chelsea, qui s’exprimait en association avec Mr Gamble, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé s’il manquait à Chelsea des voix fortes et de grandes personnalités capables de maintenir tout le monde dans le rang : « J’adore Reece James. J’adore vraiment Reece James. Il représente Chelsea comme John Terry. Même si John Terry venait de West Ham, James donne l’impression de quelqu’un qui a clairement le sang bleu, et j’aime ça.
« Cela dit, arrête d’être aussi gentil avec tes coéquipiers. Dis la vérité. Peut-être que ce n’est pas naturel à dire, mais en tant qu’international, joueur formidable, tu as le droit de t’exprimer auprès de tes coéquipiers quand tu n’es pas content.
« Je me souviens de Dennis Wise, et je me souviens de Didier Deschamps quand il jouait avec nous en équipe nationale. Je me souviens avoir moi-même dit certaines choses à des joueurs, allant jusqu’à critiquer Gianfranco Zola. Comment peut-on critiquer Gianfranco Zola ? Mais il a très bien accepté nos critiques parce qu’il savait que c’était pour l’équipe.
« Tu as le droit de dire à Cole Palmer de faire les efforts défensifs ou de jouer plus simplement, ou de dire à [Wesley] Fofana de se concentrer, parce que cela fait partie de ton rôle de leader. Un leader doit s’exprimer. Il est trop gentil. C’est mon problème avec lui, il est trop gentil, et à un moment donné, il faut arrêter d’être gentil.
« Je pense la même chose pour Emiliano Martínez. Il vient de signer, et d’accord, il voulait apprendre à connaître les joueurs, mais maintenant il est temps d’être contrarié par les erreurs qu’ils commettent devant lui. Emiliano Martínez doit être strict envers les joueurs qui ne font pas leur travail, comme sur le but qu’ils ont concédé [contre Brentford], où Jaidon Anthony a été laissé seul sur le corner parce que quelqu’un a commis une erreur.
« Je veux que Xabi Alonso identifie qui a commis l’erreur, que ce soit [Danny] Welbeck ou Fofana, et je veux qu’Emiliano Martínez dise : “Qu’est-ce que vous faites, les gars ?” Prenez vos responsabilités, nous devons corriger ces erreurs. »
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Chelsea 2026-27 : des qualités de leader requises
Alonso profite de la trêve internationale pour peaufiner ses plans et mettre au point une feuille de route qui serve mieux Chelsea sur le plan défensif dans les semaines et les mois à venir. Les Blues retrouveront la compétition le 10 octobre en recevant Bournemouth.
James et Martinez devraient être de la partie, à eux ainsi qu’à d’autres joueurs d’expérience du groupe de Chelsea de commencer à exiger un certain niveau de performance. Du leadership est nécessaire, tant dans les actes que dans les paroles.
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