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« Qu’est-ce que j’en sais ? » - Donald Trump se joint aux critiques visant Thomas Tuchel pour avoir aligné son « partenaire de golf » Harry Kane en « défense » lors de l’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde
Tuchel confronté à un critique inattendu
Les critiques visant la tactique de Tuchel, après la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, émanent d'une source inattendue : le président américain Trump a remis en question les choix de l'entraîneur. Les Three Lions semblaient bien partis pour atteindre la finale après l'ouverture du score par Anthony Gordon, mais le passage de Tuchel à une défense à cinq – qui a finalement compté six défenseurs – a permis à l'Argentine de dominer les dernières minutes. Lionel Messi a offert deux passes décisives à Enzo Fernández et Lautaro Martínez, scellant ainsi une victoire spectaculaire 2-1 pour les Sud-Américains.
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Trump s'interroge sur une erreur tactique
Intervenant aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, lors d’un événement organisé à la Trump Tower, Donald Trump a d’abord évoqué son amitié avec Kane, née sur un terrain de golf, avant de s’interroger sur les choix tactiques du sélectionneur.
Trump a déclaré : « Il y a un excellent joueur en Angleterre, avec qui j’ai joué au golf. Vous le savez, n’est-ce pas ? Harry, qui a été fantastique. Je pense qu’ils ont peut-être commis une erreur en le faisant jouer en défense.
« Qu’est-ce que j’y connais au foot ? Ils menaient au score, et ils ont pris leur meilleur joueur pour le mettre en défense. Il faut quand même être un peu offensif, non ? Mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. Qu’est-ce que j’y connais au métier d’entraîneur ? C’était inhabituel, mais Harry est un type formidable, en fait. »
L'entraîneur a balayé les arguments défensifs
Tuchel a balayé d'un revers de main les commentaires de Trump tout en défendant l'organisation défensive de son équipe et le rôle du capitaine sur le terrain. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre pour la troisième place contre la France, le sélectionneur anglais a insisté : « Est-ce que vous faites appel à Donald Trump comme témoin dans cette affaire ou… ? Je posais juste la question.
« Dans quelle situation Harry aurait-il joué trop bas ? Je ne comprends pas. Pendant les 30 dernières minutes ? Nous avons alors défendu en bloc bas, ce qui est normal quand on adopte ce système. Nous n’avons pas été assez actifs pour en sortir, mais lorsque l’équipe se replie, tout le monde se replie. C’est la traduction, sur le terrain, de l’esprit d’équipe, de la cohésion et de la mentalité.
Nous défendons à dix, voire à onze, et si l’adversaire nous repousse dans un bloc bas, Harry s’intègre naturellement à ce dispositif. C’est ce qu’il a fait par moments en première période. La différence, c’est que nous avons ensuite repoussé l’adversaire, sorti de notre bloc et activé les leviers pour en émerger. Nous agissons en équipe.
« L’esprit d’équipe, la cohésion et la mentalité que nous avons forgés au cours des six semaines et demie dernières sont évidents, y compris en défense. Nous sommes devenus trop passifs lors des 30 dernières minutes, nous n’avons pas réussi à récupérer le ballon ni à gagner nos duels. C’est la prochaine étape que nous devons franchir pour progresser. »
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La Fédération anglaise maintient fermement son soutien
L’Angleterre doit rapidement se recentrer pour affronter un adversaire de taille, la France, samedi lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde. Malgré la vague de critiques qui a suivi son effondrement en demi-finale, ESPNrapporte que la place de Tuchel reste parfaitement assurée : le sélectionneur bénéficie toujours du soutien total de la Fédération anglaise de football (FA) pour mener l’équipe jusqu’à l’Euro 2028.
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