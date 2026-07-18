« Qu’est-ce que j’en sais ? » - Donald Trump se joint aux critiques visant Thomas Tuchel pour avoir aligné son « partenaire de golf » Harry Kane en « défense » lors de l’élimination de l’Angleterre de la Coupe du monde

Tuchel a balayé d'un revers de main les commentaires de Trump tout en défendant l'organisation défensive de son équipe et le rôle du capitaine sur le terrain. Lors de sa conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre pour la troisième place contre la France, le sélectionneur anglais a insisté : « Est-ce que vous faites appel à Donald Trump comme témoin dans cette affaire ou… ? Je posais juste la question.

« Dans quelle situation Harry aurait-il joué trop bas ? Je ne comprends pas. Pendant les 30 dernières minutes ? Nous avons alors défendu en bloc bas, ce qui est normal quand on adopte ce système. Nous n’avons pas été assez actifs pour en sortir, mais lorsque l’équipe se replie, tout le monde se replie. C’est la traduction, sur le terrain, de l’esprit d’équipe, de la cohésion et de la mentalité.

Nous défendons à dix, voire à onze, et si l’adversaire nous repousse dans un bloc bas, Harry s’intègre naturellement à ce dispositif. C’est ce qu’il a fait par moments en première période. La différence, c’est que nous avons ensuite repoussé l’adversaire, sorti de notre bloc et activé les leviers pour en émerger. Nous agissons en équipe.

« L’esprit d’équipe, la cohésion et la mentalité que nous avons forgés au cours des six semaines et demie dernières sont évidents, y compris en défense. Nous sommes devenus trop passifs lors des 30 dernières minutes, nous n’avons pas réussi à récupérer le ballon ni à gagner nos duels. C’est la prochaine étape que nous devons franchir pour progresser. »