Getty
Traduit par
« Qu'est-ce que j'ai fait ?! » - Comment un coup de pied donné à Cristiano Ronaldo a valu à un défenseur du Real Madrid d'être exclu
Ronaldo était censé être intouchable au Real Madrid
Ce tacle n'avait rien de malveillant, mais il lui a valu des ennuis. Tout au long de son passage légendaire au Santiago Bernabéu, Ronaldo, quintuple vainqueur du Ballon d'Or, était considéré comme intouchable – son éternel rival Lionel Messi jouissant d'un statut similaire au FC Barcelone.
Les coéquipiers étaient encouragés à ne pas infliger de traitement inutilement brutal aux superstars, leur condition physique étant considérée comme cruciale pour la cause collective. La dernière chose dont le Real avait besoin était de voir Ronaldo mis hors de combat après avoir reçu un coup d’un coéquipier.
- Getty
Comment un coéquipier du Real Madrid a taclé Ronaldo de manière « brutale »
Hernando reconnaît avoir dépassé les bornes lors d’une séance d’entraînement. Le joueur de 27 ans, qui évolue désormais au Racing Santander, a expliqué à Cadena SER comment il avait risqué d’être mis au ban par le Real : « J’ai accidentellement donné un coup de pied à Cristiano. Sérieusement, je n'avais même pas l'intention de lui mettre le pied. Mais lors d'une action où j'ai vu qu'il arrivait à coup sûr, je me suis jeté au sol, il a légèrement touché le ballon, et je l'ai touché au tendon d'Achille, ce qui était un coup cruel.
« Je me suis dit : "Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?" Je n'ai plus repris l'entraînement cette année-là ! Je crois que c'était vers le mois de mars, je ne me souviens pas exactement quand, il ne restait plus beaucoup de temps avant la fin de la saison, mais je n'ai plus été convoqué cette année-là ! »
Depuis, certains ont affirmé qu’Hernando avait été complètement écarté par Madrid à la suite de son accrochage avec Ronaldo à l’entraînement. Il a tenu à clarifier cette situation, ajoutant : « Cette année-là, Cristiano est parti à la Juventus, et l’année suivante, j’ai repris l’entraînement avec l’équipe première. Puis des informations ont commencé à circuler, du genre « le jeune joueur qui a ruiné sa carrière ». Et je me disais : « Mon Dieu, ça prend des proportions énormes. »
« Il y a aussi eu des articles affirmant que je n’avais plus jamais été appelé en équipe première, que j’avais été exclu, et c’est un mensonge. C’est vrai que pendant les deux ou trois mois restants de cette saison, je n’ai plus été appelé, mais je suis revenu l’été suivant. En fait, ils comptaient sur moi pour la pré-saison suivante et je n’ai pas pu y aller à cause d’une blessure, mais ils comptaient vraiment sur moi. »
Hernando a apprécié le temps passé aux côtés des superstars du Real Madrid
Même s’il a vécu un moment qu’il préfère oublier avec Ronaldo, Hernando garde de nombreux souvenirs heureux de son passage aux côtés des « Galacticos » à Madrid. Il a eu la chance de s’entraîner sous la houlette de Zinedine Zidane, légende des « Blancos » et vainqueur de la Coupe du monde.
Hernando a déclaré à propos de cette expérience : « Au début, on n’arrive pas à y croire, et en plus de ça, je suis parti en pré-saison pour la première fois sans m’être entraîné une seule journée avec eux à Valdebebas. Tout à coup, je me suis retrouvé à m’entraîner, à manger avec eux, à vivre le quotidien à l’hôtel, et j’étais un peu sous le choc, sans vraiment réaliser ce qui m’arrivait.
« Cette année-là, j’ai commencé à m’entraîner beaucoup avec eux et j’ai réalisé l’impact que cela avait. Je pense que, comme on n’en a pas conscience, on n’en profite peut-être pas autant qu’on le devrait, car on finit par considérer cela comme quelque chose de normal. Quand j’ai quitté ce club et que les années ont passé, j’ai commencé à accorder à cette expérience l’importance qu’elle méritait. »
- Getty
Le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid continue sur sa lancée à 41 ans
L'ancien international espagnol des moins de 21 ans, Hernando, a quitté le Real Madrid en 2021 et évolue désormais en deuxième division espagnole. Ronaldo a mis fin à son contrat avec le Real en 2018 – alors qu'il était le meilleur buteur de l'histoire du club – et continue de briller à 41 ans au sein du club saoudien Al-Nassr, qui évolue en Pro League.
Publicité