« Qu'est-ce que j'ai fait ?! » - Comment un coup de pied donné à Cristiano Ronaldo a valu à un défenseur du Real Madrid d'être exclu

Hernando reconnaît avoir dépassé les bornes lors d’une séance d’entraînement. Le joueur de 27 ans, qui évolue désormais au Racing Santander, a expliqué à Cadena SER comment il avait risqué d’être mis au ban par le Real : « J’ai accidentellement donné un coup de pied à Cristiano. Sérieusement, je n'avais même pas l'intention de lui mettre le pied. Mais lors d'une action où j'ai vu qu'il arrivait à coup sûr, je me suis jeté au sol, il a légèrement touché le ballon, et je l'ai touché au tendon d'Achille, ce qui était un coup cruel.

« Je me suis dit : "Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?" Je n'ai plus repris l'entraînement cette année-là ! Je crois que c'était vers le mois de mars, je ne me souviens pas exactement quand, il ne restait plus beaucoup de temps avant la fin de la saison, mais je n'ai plus été convoqué cette année-là ! »

Depuis, certains ont affirmé qu’Hernando avait été complètement écarté par Madrid à la suite de son accrochage avec Ronaldo à l’entraînement. Il a tenu à clarifier cette situation, ajoutant : « Cette année-là, Cristiano est parti à la Juventus, et l’année suivante, j’ai repris l’entraînement avec l’équipe première. Puis des informations ont commencé à circuler, du genre « le jeune joueur qui a ruiné sa carrière ». Et je me disais : « Mon Dieu, ça prend des proportions énormes. »

« Il y a aussi eu des articles affirmant que je n’avais plus jamais été appelé en équipe première, que j’avais été exclu, et c’est un mensonge. C’est vrai que pendant les deux ou trois mois restants de cette saison, je n’ai plus été appelé, mais je suis revenu l’été suivant. En fait, ils comptaient sur moi pour la pré-saison suivante et je n’ai pas pu y aller à cause d’une blessure, mais ils comptaient vraiment sur moi. »