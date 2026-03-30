« Putain, je joue à Old Trafford ! » - Joshua Zirkzee confie que l'hymne emblématique de Manchester United lui donne encore des frissons, même si son transfert fait l'objet de rumeurs

Interrogé par les médias du club sur l’ambiance du jour de match, Zirkzee a eu du mal à trouver les mots pour décrire l’intensité de l’atmosphère. « Je pense qu’il n’y a rien de comparable », a expliqué l’attaquant. « Quand ils se mettent à chanter “United Road” avant le match, et que tu te dis… même si tu es en train de jouer, parfois tu regardes autour de toi et tu te dis : “Putain, je joue à Old Trafford.” C’est très spécial, ça se ressent. C’est un sentiment difficile à expliquer, mais c’est juste ce genre d’énergie, cette aura qui plane autour du stade, avec toute son histoire et les grands joueurs qui ont évolué dans ce club. »

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis vraiment reconnaissant d’avoir la chance de pouvoir entrer sur le terrain devant ces supporters. C’est tout simplement incroyable, le stade, les supporters. Je pense qu’il n’y a vraiment rien de comparable ailleurs sur cette planète. »