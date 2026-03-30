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« Putain, je joue à Old Trafford ! » - Joshua Zirkzee confie que l'hymne emblématique de Manchester United lui donne encore des frissons, même si son transfert fait l'objet de rumeurs
L'ambiance légendaire de Zirkzee le laisse bouche bée
Zirkzee a rendu un hommage passionné à Old Trafford, évoquant l’« aura » unique du stade qui continue de le fasciner après deux ans passés au sein du club. Depuis son arrivée en provenance de Bologne, le joueur de 24 ans a connu les joies d’une victoire dès ses débuts, mais aussi les difficultés liées à l’instabilité au sein du staff technique, qui l’ont privé de temps de jeu régulier. Pourtant, le lien qui l’unit aux supporters de United reste sa principale source de motivation.
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« Il n'y a rien de comparable sur la planète »
Interrogé par les médias du club sur l’ambiance du jour de match, Zirkzee a eu du mal à trouver les mots pour décrire l’intensité de l’atmosphère. « Je pense qu’il n’y a rien de comparable », a expliqué l’attaquant. « Quand ils se mettent à chanter “United Road” avant le match, et que tu te dis… même si tu es en train de jouer, parfois tu regardes autour de toi et tu te dis : “Putain, je joue à Old Trafford.” C’est très spécial, ça se ressent. C’est un sentiment difficile à expliquer, mais c’est juste ce genre d’énergie, cette aura qui plane autour du stade, avec toute son histoire et les grands joueurs qui ont évolué dans ce club. »
« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis vraiment reconnaissant d’avoir la chance de pouvoir entrer sur le terrain devant ces supporters. C’est tout simplement incroyable, le stade, les supporters. Je pense qu’il n’y a vraiment rien de comparable ailleurs sur cette planète. »
Un avenir incertain alors que la Serie A s'intéresse à lui
Cette démonstration publique d'affection de l'attaquant envers son club intervient à un moment délicat, alors que certaines informations laissent entendre que son séjour en Angleterre pourrait prendre fin prématurément. Ayant peiné à s'imposer comme titulaire régulier en 2026, l'international néerlandais serait « découragé et attristé » par son rôle secondaire sous l'actuel entraîneur. En effet, les rumeurs s'intensifient quant à un éventuel retour en Italie, où la Juventus et l'AS Rome suivraient toutes deux de près sa situation.
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La vie sous la direction de Michael Carrick
Pour l'instant, Zirkzee se concentre sur l'avenir immédiat sous la houlette de Michael Carrick. De retour après une blessure mineure qui l'avait écarté des premiers matchs du nouvel entraîneur, l'attaquant n'a pu faire que des apparitions en tant que remplaçant. Cependant, la direction du club serait réticente à autoriser son départ alors que l'effectif manque cruellement d'options offensives expérimentées. Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite, l'international néerlandais reste déterminé à aider le club à terminer en beauté. Reste à voir si cette série de matchs sera sa dernière au Theatre of Dreams, mais ses dernières déclarations suggèrent que, quoi qu'il arrive ensuite, le bruit du Stretford End restera gravé dans sa mémoire bien après la fin de sa carrière.