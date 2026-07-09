Getty/GOAL
Traduit par
« Putain, il doit marquer ! » : une légende brésilienne étrille Vinicius Jr et Endrick après la défaite contre la Norvège, et réclame la résiliation du contrat de Carlo Ancelotti à l’issue de l’élimination en Coupe du monde
L'erreur d'Endrick suscite de vives critiques
La jeune star Endrick a essuyé les critiques acerbes de Romario. À la 13e minute de la seconde mi-temps, le joueur de 19 ans a eu une occasion en or d’égaliser, après une passe décisive de Vinícius Junior, mais son tir est finalement passé à côté du but. L’argument selon lequel la jeunesse du joueur expliquerait cette erreur n’a pas été accepté par la légende brésilienne.
« Beaucoup disent : “Ah, mais il est jeune”. On s’en fout qu’il soit jeune, il doit marquer ce foutu but. Jeune, médiocre, vieux, on s’en fout », a tranché la légende sur Romario TV. « S’il est dans cette position, c’est à lui de marquer, point barre. Ce raté, c’est sa faute. Quand il se retrouve seul face au but, il doit se concentrer et l’envoyer au fond, car c’est le ballon qui fait la différence. J’aime bien Endrick et je pense qu’il nous apportera beaucoup, mais dimanche, il a été catastrophique. »
- Getty Images
Romario réclame le départ immédiat d’Ancelotti.
L’ancien attaquant et idole nationale a exprimé sa fureur en commentant la prestation de la sélection brésilienne dirigée par Ancelotti aux États-Unis. Pour Romario, la défaite contre la Norvège est une honte impardonnable qui doit entraîner la résiliation immédiate du contrat de l’entraîneur italien avec la Fédération brésilienne de football (CBF), clauses de départ ou non.
L’éternel numéro 11 estime qu’il est désormais impensable de maintenir le projet après l’élimination en Coupe du monde. « Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce fiasco, cette honte qu’il a causée [contre la Norvège]. Je déchirerais ce contrat et je lui dirais de me poursuivre en justice », a-t-il asséné.
Le manque de leadership de Vinícius Junior a été pointé du doigt.
Même Vinícius n’a pas échappé aux remarques de Romario. L’ancien buteur a remis en question la hiérarchie des tireurs au sein de l’équipe après le penalty manqué par Bruno Guimaraes en première période. Selon lui, l’attaquant madrilène aurait dû s’élancer lui-même, en faisant fi de l’ordre établi par le staff technique s’il estimait devoir le faire.
« J’ai entendu et lu, à propos de ce penalty, que Bruno Guimaraes était meilleur que lui, que Bruno tirait mieux les penalties, et que c’était pour ça qu’on lui avait demandé de le tirer. Tout va bien, c’est très cool, il a respecté la consigne de l’entraîneur », analyse Romario avant d’élever la voix sur la question du leadership. « Mais, mon frère, il faut faire preuve d’attitude. Vini Jr. est la star, c’est le meilleur que nous ayons en équipe nationale. Prends ce fichu ballon, tire ce penalty et le tour est joué. »
- AFP
L’équipe nationale est confrontée à un avenir incertain.
Malgré la levée de boucliers dans l’opinion publique et les critiques formulées par des légendes telles que Romario, l’avenir du staff technique de l’équipe nationale fait toujours l’objet de débats en coulisses au sein de la CBF. Alors que certains plaident en faveur du maintien d’Ancelotti pour le cycle 2030, la pression en faveur d’un renouveau après la « défaite humiliante » face à la Norvège soumet le travail de l’Italien à un examen minutieux.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles