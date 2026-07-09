La jeune star Endrick a essuyé les critiques acerbes de Romario. À la 13e minute de la seconde mi-temps, le joueur de 19 ans a eu une occasion en or d’égaliser, après une passe décisive de Vinícius Junior, mais son tir est finalement passé à côté du but. L’argument selon lequel la jeunesse du joueur expliquerait cette erreur n’a pas été accepté par la légende brésilienne.

« Beaucoup disent : “Ah, mais il est jeune”. On s’en fout qu’il soit jeune, il doit marquer ce foutu but. Jeune, médiocre, vieux, on s’en fout », a tranché la légende sur Romario TV. « S’il est dans cette position, c’est à lui de marquer, point barre. Ce raté, c’est sa faute. Quand il se retrouve seul face au but, il doit se concentrer et l’envoyer au fond, car c’est le ballon qui fait la différence. J’aime bien Endrick et je pense qu’il nous apportera beaucoup, mais dimanche, il a été catastrophique. »