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« Putain de taré » : Erling Haaland se fait brutalement moquer par un coéquipier de Man City, qui a laissé un message délirant sur le ballon du héros auteur d'un triplé après la déroute infligée à Liverpool
La surprise « bizarre » d'Haaland après le match
Au coup de sifflet final du quart de finale de la FA Cup à l'Etihad Stadium, Haaland s'est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui tenant le ballon du match, accompagnée de la légende « Pas mal comme samedi », mais c'est le message griffonné dessus par l'un de ses coéquipiers qui a fait la une des journaux. Au milieu des signatures habituelles, un joueur a opté pour une évaluation plus directe, le qualifiant de « putain de grand taré » alors qu’il fêtait son premier triplé en club depuis août 2024.
Cette plaisanterie met en évidence le statut unique dont jouit Haaland au sein du vestiaire de City, où son efficacité robotique devant le but continue d’étonner ses coéquipiers. Malgré ces taquineries bon enfant, l’attaquant s’est montré pensif lorsqu’il a évoqué sa forme récente, admettant que ses performances en 2026 n’avaient pas été à la hauteur de ses attentes démesurées.
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« City n'est pas assez bon », estime Haaland
« Ça a été trop irrégulier, ce qui n’est pas suffisant », a déclaré Haaland à TNT Sports après la large victoire face à l’équipe d’Arne Slot. Alors que l’attaquant – qui a inscrit pas moins de 33 buts cette saison – s’était montré prolifique avant Noël, il a eu plus de mal à trouver le chemin des filets depuis le début de l’année, ce qui a soulevé des questions quant à sa capacité à maintenir ce rythme de production phénoménal.
L'attaquant a également exprimé sa frustration face au calendrier actuel de City, soulignant que l'absence de compétition européenne avait modifié la dynamique de leur saison. « Pour l'instant, c'est une longue semaine pour nous car nous ne sommes pas en Ligue des champions, ce qui n'est pas suffisant, mais nous devons affronter Chelsea, ce qui est un autre match », a-t-il ajouté, restant résolument concentré sur la demi-finale à venir à Wembley.
Lijnders salue une finition « incroyable »
En l'absence de Pep Guardiola, suspendu, l'entraîneur adjoint Pep Lijnders a pris les rênes sur le banc et a été émerveillé par le deuxième but d'Haaland : un coup de tête puissant sur un centre d'Antione Semenyo. Lijnders, qui a côtoyé de près bon nombre des meilleurs finisseurs du monde, a été particulièrement impressionné par l'incroyable puissance athlétique dont a fait preuve l'équipe alors que City se qualifiait sans peine pour les demi-finales.
« J'ai travaillé avec beaucoup de bons attaquants, qui ont marqué beaucoup de buts », a déclaré Lijnders. « Le deuxième but était incroyable : la façon dont il a attaqué, il vole littéralement, la façon dont il place le ballon dans le coin. J'adore ces buts à l'ancienne. » #
Haaland a complété son triplé par un penalty et une finition chirurgicale sous la barre transversale, suite à une passe du jeune Nico O'Reilly.
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La naissance d'une machine à marquer
Lijnders n’a pas tardé à prendre la défense de l’attaquant face aux récentes critiques, soulignant l’énorme charge physique et mentale qui pèse sur l’international norvégien. Ayant bénéficié d’un repos supplémentaire pendant la récente trêve internationale, ne disputant qu’un seul des deux matchs de la Norvège, Haaland semblait nettement plus affûté et plus énergique dans son pressing et ses déplacements.
« C'est fou ce qu'on lui demande [à Haaland] », a expliqué Lijnders. « Presser, courir dans la surface et garder le ballon : on lui demande beaucoup de choses, et ce, tous les trois jours. Tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite au cours d'une longue saison, mais le fait qu'il revienne ainsi témoigne de son caractère et de sa mentalité. C'est une machine avec laquelle il est formidable de travailler. »