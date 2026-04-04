« Putain de taré » : Erling Haaland se fait brutalement moquer par un coéquipier de Man City, qui a laissé un message délirant sur le ballon du héros auteur d'un triplé après la déroute infligée à Liverpool

Au coup de sifflet final du quart de finale de la FA Cup à l'Etihad Stadium, Haaland s'est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui tenant le ballon du match, accompagnée de la légende « Pas mal comme samedi », mais c'est le message griffonné dessus par l'un de ses coéquipiers qui a fait la une des journaux. Au milieu des signatures habituelles, un joueur a opté pour une évaluation plus directe, le qualifiant de « putain de grand taré » alors qu’il fêtait son premier triplé en club depuis août 2024.

Cette plaisanterie met en évidence le statut unique dont jouit Haaland au sein du vestiaire de City, où son efficacité robotique devant le but continue d’étonner ses coéquipiers. Malgré ces taquineries bon enfant, l’attaquant s’est montré pensif lorsqu’il a évoqué sa forme récente, admettant que ses performances en 2026 n’avaient pas été à la hauteur de ses attentes démesurées.







