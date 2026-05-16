Pour un jeune joueur comme Obed Vargas, fraîchement recruté par l’Atlético de Madrid, l’expérience revêtait une dimension particulièrement personnelle. Né à Anchorage, en Alaska, le milieu de terrain a grandi en prenant pour modèle Sergio Busquets. Lorsque ses Seattle Sounders ont croisé le fer avec Miami lors de la Leagues Cup 2025, le jeune homme s’est donc retrouvé face aux idoles de son enfance dans un duel électrique.

Après une performance de haut vol qui a permis à Seattle de prendre l’avantage, le jeune homme a été pris à partie par Messi et ses coéquipiers. Plutôt que de reculer ou de s’emporter, Vargas a ri. « Si j’avais eu affaire à un autre joueur, j’aurais peut-être mordu à l’provocation, mais face à Messi, j’ai ri. Dans ma tête, je me disais : “C’est Messi, le meilleur de l’histoire, et il se frustre à cause de moi ?”

« J’ai trouvé la scène amusante, honnêtement. J’ai veillé à ne pas m’en prendre à lui, car je n’allais certainement pas en venir aux mains avec lui. »