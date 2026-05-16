Getty Images Sport
Traduit par
« Putain de merde ! » : la star de l’équipe nationale américaine Brandon Vázquez décrit la sensation d’affronter Lionel Messi et l’Inter Miami, transformant ainsi ses rêves de jeu vidéo « FIFA » en réalité
L’expérience extracorporelle
Lors des quarts de finale de la Coupe des champions de la CONCACAF 2024, Brandon Vazquez, alors sous les couleurs de Monterrey et désormais attaquant d’Austin FC, a réalisé qu’il n’était plus simple spectateur. Positionné à une trentaine de mètres d’un duo magique qu’il n’avait jusqu’alors observé qu’à l’écran, il a pris conscience de l’enjeu.
Il a confié à ESPN : « Avant le match, je me suis dit : “Oh merde, je vais vraiment jouer contre ces gars-là.” Pendant la rencontre, quand je voyais Messi avec le ballon ou qu’il lançait une passe en profondeur à [Luis] Suárez, je me répétais : “Putain, je joue contre ces gars-là.” C’était presque une expérience hors du corps. J’ai grandi en jouant avec eux sur FIFA, puis en les regardant célébrer leurs buts, et soudain, je vois Suárez se présenter face à mon gardien, et je suis à 30 mètres de la scène. »
- Getty Images Sport
Provoquer le GOAT
Pour un jeune joueur comme Obed Vargas, fraîchement recruté par l’Atlético de Madrid, l’expérience revêtait une dimension particulièrement personnelle. Né à Anchorage, en Alaska, le milieu de terrain a grandi en prenant pour modèle Sergio Busquets. Lorsque ses Seattle Sounders ont croisé le fer avec Miami lors de la Leagues Cup 2025, le jeune homme s’est donc retrouvé face aux idoles de son enfance dans un duel électrique.
Après une performance de haut vol qui a permis à Seattle de prendre l’avantage, le jeune homme a été pris à partie par Messi et ses coéquipiers. Plutôt que de reculer ou de s’emporter, Vargas a ri. « Si j’avais eu affaire à un autre joueur, j’aurais peut-être mordu à l’provocation, mais face à Messi, j’ai ri. Dans ma tête, je me disais : “C’est Messi, le meilleur de l’histoire, et il se frustre à cause de moi ?”
« J’ai trouvé la scène amusante, honnêtement. J’ai veillé à ne pas m’en prendre à lui, car je n’allais certainement pas en venir aux mains avec lui. »
Pression et l’affaire du maillot
La présence des champions du monde exerce une pression spécifique, notamment sur les joueurs argentins tels que Pedro de la Vega. L’attaquant des Sounders a reconnu que l’idée d’affronter Messi et Rodrigo De Paul lui avait mis « une pression supplémentaire », liée à leur statut de stars dans leur pays d’origine.
Toutefois, tous n’ont pas su trouver l’équilibre entre compétition et admiration. Plusieurs joueurs de MLS ont été critiqués pour avoir semblé « chercher à plaire », à l’image de Teenage Hadebe, qui a échangé son maillot avec Messi après la défaite 4-0 de son équipe, le FC Cincinnati, en demi-finales de la Conférence Est 2025. Maxi Moralez (NYCFC) avait lui aussi planifié l’échange de maillots une semaine à l’avance, avant de se retrouver au cœur d’une altercation captée par les caméras et décryptée par lecture labiale lors des éliminatoires 2025.
- Getty Images Sport
La leçon ultime
Qu’il s’agisse d’échanger leurs maillots ou de se lancer des piques, le constat est unanime chez les jeunes talents de la MLS : se frotter aux vétérans de l’Inter Miami constitue un véritable test de leur esprit de compétition. Pour Vazquez et Vargas, les « rêves FIFA » ont constitué la motivation ultime pour prouver qu’ils avaient leur place sur la même pelouse que les plus grands de tous les temps. Comme le résume Vazquez, c’est en passant du statut de spectateur d’une célébration de but à celui de défenseur déterminé à l’empêcher qu’un « inconnu » se transforme en véritable compétiteur.