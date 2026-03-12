Getty Images Sport
« Putain, c'est pas vrai ! » - Martin Keown critiqué pour ses commentaires « partiaux » sur un incident clé lors du match nul de l'Arsenal contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions
Keown défend un penalty controversé
Keown était catégorique : l'arbitre avait pris la bonne décision à la BayArena. Lors de l'émission diffusée sur TNT Sports, l'ancien défenseur a insisté : « Pour moi, c'était un penalty. Il fallait d'abord voir les images sous différents angles, mais pour moi, le pied gauche est clairement bloqué par le torse de (Tillman). Il n'y a aucun doute là-dessus. » Il a ensuite ajouté : « Ce que je peux dire, c'est que le VAR ne contredira pas cette décision s'il y a eu un quelconque contact. Et on peut voir ici qu'il y a eu contact. »
La Jordanie s'insurge contre le parti pris de Keown
Le manque d'objectivité perçu chez le commentateur n'a pas plu à l'ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour livrer une évaluation cinglante de l'icône d'Arsenal. Jordan a écrit sur X : « Oh mon Dieu, Martin, bon sang. Ai-je dit que ce vieux Keown manquait d'objectivité ? Putain, c'est le grand fromage du parti pris. »
Gabby Agbonlahor n'était pas plus impressionné, qualifiant l'incident de « plongeon flagrant » et s'interrogeant sur l'absence d'intervention du VAR. S'exprimant sur talkSPORT, l'ancien attaquant d'Aston Villa a déclaré : « Madueke a plongé. C'était un plongeon flagrant. M. Partialité, Martin Keown, qui commentait le match hier soir, a déclaré qu'il s'agissait clairement d'un penalty. Son parti pris en faveur d'Arsenal devient un peu ridicule. Je suis juste surpris que le VAR ne l'ait pas annulé. Arsenal a eu beaucoup de chance et était ennuyeux à regarder. »
Le patron de Leverkusen s'en prend à l'arbitrage
La frustration était tout aussi vive dans le camp allemand, Kasper Hjulmand ayant vivement critiqué le penalty controversé accordé après le coup de sifflet final. L'entraîneur de Leverkusen estimait que son équipe avait fait suffisamment pour s'assurer la victoire avant cette intervention à la 89e minute. « J'ai des sentiments mitigés », a-t-il expliqué. « Nous avons réalisé une très bonne performance contre une équipe de haut niveau. Bien sûr, nous sommes déçus par la dernière action. Un score de 1-0 aurait évidemment été bien meilleur qu'un 1-1. Je ne vois pas de penalty là-dessus, mais c'est comme ça. »
Pour l'homme au cœur de la tempête, il n'y avait aucun doute quant à la légitimité de la chute. Après le match, Madueke a déclaré : « Je pense toujours que je peux avoir un impact, que je sois titulaire ou remplaçant. Mon instinct m'a dit d'entrer dans la surface quand j'ai récupéré le ballon, alors je l'ai fait. »
Match nul avant le match retour contre l'Emirates
Avec un score cumulé de 1-1, tous les regards se tournent désormais vers le match retour qui se déroulera mardi prochain dans le nord de Londres. Hjulmand estime que le poids psychologique repose désormais entièrement sur Arsenal, qui devra s'imposer devant son public. Le manager de Leverkusen est convaincu que son équipe peut réaliser une nouvelle performance solide, même s'il devra d'abord disputer un match de championnat contre le Bayern Munich avant de retourner dans la capitale anglaise pour le match décisif. Pour Arteta, l'objectif reste de terminer le travail à l'Emirates Stadium, où son équipe s'est montrée redoutable tout au long de la saison.
