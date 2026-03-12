« Putain, c'est pas vrai ! » - Martin Keown critiqué pour ses commentaires « partiaux » sur un incident clé lors du match nul de l'Arsenal contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions

Le manque d'objectivité perçu chez le commentateur n'a pas plu à l'ancien président de Crystal Palace, Simon Jordan, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour livrer une évaluation cinglante de l'icône d'Arsenal. Jordan a écrit sur X : « Oh mon Dieu, Martin, bon sang. Ai-je dit que ce vieux Keown manquait d'objectivité ? Putain, c'est le grand fromage du parti pris. »

Gabby Agbonlahor n'était pas plus impressionné, qualifiant l'incident de « plongeon flagrant » et s'interrogeant sur l'absence d'intervention du VAR. S'exprimant sur talkSPORT, l'ancien attaquant d'Aston Villa a déclaré : « Madueke a plongé. C'était un plongeon flagrant. M. Partialité, Martin Keown, qui commentait le match hier soir, a déclaré qu'il s'agissait clairement d'un penalty. Son parti pris en faveur d'Arsenal devient un peu ridicule. Je suis juste surpris que le VAR ne l'ait pas annulé. Arsenal a eu beaucoup de chance et était ennuyeux à regarder. »