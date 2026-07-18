Le président de Beşiktaş n’a pas seulement réagi par des déclarations : le club a également diffusé un communiqué au ton ferme, visant le journaliste turc spécialisé dans les transferts Yagiz Sabunkoglu, que certains surnomment le « Fabrizio Romano » de la presse turque.

Dans un communiqué publié sur son compte officiel X, le club a déclaré : « Les publications partagées par le journaliste Yagiz Sabunkoglu sur les réseaux sociaux au sujet des rumeurs de transferts concernant notre club relèvent purement et simplement de la fiction et sont totalement dénuées de fondement. »

Il a ajouté : « Depuis son bureau, cet individu désinforme l’opinion publique en diffusant, sans aucun fondement, des informations totalement inventées sur les transferts de notre club. »

Il a poursuivi : « Comme nous l’avons déjà indiqué, les informations les plus précises et les plus transparentes concernant les transferts au sein de notre club sont communiquées à nos supporters et à l’opinion publique exclusivement par le biais de nos canaux officiels. »

Il a conclu : « Nous réitérons avec insistance notre demande au public, et notamment à nos supporters, de ne accorder aucun crédit aux informations ou actualités qui n’auraient pas été diffusées par nos canaux de communication officiels. »