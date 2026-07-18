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« Pure invention »… Beşiktaş dément tout accord avec Mohamed Salah et s'en prend à Romano Turquie

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La star égyptienne suscite une vive polémique

Le club de Beşiktaş a démenti l'existence de tout accord avec l'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, concernant son transfert dans ses rangs, affirmant que toutes les rumeurs à ce sujet relèvent de la pure fantaisie et sont sans fondement.

Plusieurs articles de presse avaient pourtant affirmé que l’international égyptien avait accepté de rejoindre les Aigles Noirs pour un contrat d’une saison, prolongeable d’une année supplémentaire, moyennant un salaire annuel de 10 millions d’euros, auquel s’ajouteraient 2 millions d’euros de primes.

  • Le président de Beşiktaş a démenti

    Le président de Beşiktaş, Serdar Adali, a démenti vendredi dans le journal saoudien « Okaz » les rumeurs faisant état d'un accord avec Mohamed Salah.

    Il a déclaré : « Les informations faisant état d’un accord avec Mohamed Salah sont infondées. Je sais que le monde entier parle de notre signature avec Salah, mais ce n’est pas vrai. »

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  • Une attaque virulente a visé Romano en Turquie.

    Le président de Beşiktaş n’a pas seulement réagi par des déclarations : le club a également diffusé un communiqué au ton ferme, visant le journaliste turc spécialisé dans les transferts Yagiz Sabunkoglu, que certains surnomment le « Fabrizio Romano » de la presse turque.

    Dans un communiqué publié sur son compte officiel X, le club a déclaré : « Les publications partagées par le journaliste Yagiz Sabunkoglu sur les réseaux sociaux au sujet des rumeurs de transferts concernant notre club relèvent purement et simplement de la fiction et sont totalement dénuées de fondement. »

    Il a ajouté : « Depuis son bureau, cet individu désinforme l’opinion publique en diffusant, depuis longtemps, des informations purement inventées et totalement déconnectées de la réalité au sujet des transferts de notre club. »

    Il a poursuivi : « Comme nous l’avons déjà indiqué, les informations les plus précises et les plus transparentes concernant les transferts au sein de notre club sont communiquées à nos supporters et à l’opinion publique exclusivement par le biais de nos canaux officiels. »

    Il a conclu : « Nous réitérons avec insistance notre demande au public, et notamment à nos supporters, de ne accorder aucun crédit aux informations ou actualités qui n’auraient pas été diffusées par nos canaux de communication officiels. »

  • La réponse de Sabunkoglu

    Le journaliste turc a réagi à cette déclaration dans un tweet publié sur son compte officiel sur « X », où il a écrit : « Mon respect pour le club de Beşiktaş est sans limite, mais je me range du côté de la version de Mohamed Salah ».

    Il a précisé : « Mohamed Salah, dont j’ai été le premier à annoncer le transfert en Turquie, est parvenu à un accord avec Beşiktaş, mais aucune signature officielle n’a encore eu lieu. »

    Il a conclu : « J’espère que nous pourrons bientôt annoncer la signature de Mohamed Salah à nos amis supporters de Beşiktaş. »

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  • Quelles ont été les déclarations de Sabunkoglu au sujet du transfert de Salah ?

    Le journaliste turc a surveillé de près le dossier Mohamed Salah vendredi. Il a révélé que Beşiktaş avait déposé une première offre pour recruter la star égyptienne, précisant que cette dernière réclamait initialement un salaire annuel de 15 millions d’euros avant de se montrer plus flexible.

    Alors que de nombreux médias annonçaient l’affaire comme conclue, Sabuncuoglu a révélé tard dans la soirée de samedi que l’avocat de Salah avait quitté Istanbul sans que la star égyptienne n’ait apposé sa signature au contrat.

    Selon lui, l’absence de signature officielle s’explique par la demande de « Mo » d’obtenir une lettre de garantie bancaire pour le contrat convenu.

  • Mohamed Salah pourrait-il s’engager en faveur du championnat saoudien ?

    Ces développements surviennent alors qu’Abdelhadi Al-Mustadi, journaliste au quotidien saoudien « Okaz », a révélé l’arrivée de Salah à Riyad, via l’aéroport international du roi Khalid, sans préciser les raisons de sa visite.

    Le nom de l’international égyptien a déjà été associé à un transfert vers le championnat saoudien à plusieurs reprises ces dernières années, notamment lors du mercato estival en cours, après son départ de Liverpool, sans que rien d’officiel ne soit annoncé.

  • Le club de Salah VII

    Mohamed Salah s’apprête à découvrir le septième club de sa carrière. Formé au sein d’Al-Mokawloon Al-Arab, il a ensuite successivement porté les couleurs du FC Bâle, de Chelsea, de la Fiorentina, de l’AS Rome, avant de s’imposer à Liverpool.

    Avec les Reds, entre 2017 et 2026, il a conquis deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue des champions, enrichissant ainsi son palmarès individuel et collectif.