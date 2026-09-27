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« Punis pour nos erreurs ! » : Jarell Quansah envoie un message clair après la défaite de l'Angleterre contre les champions du monde
Quansah regrette les occasions manquées dans la courte défaite contre l’Espagne
Le défenseur anglais Jarell Quansah a fait part de sa frustration après avoir vu l’équipe de Thomas Tuchel gaspiller son avance en seconde période et s’incliner 3-2 face à l’Espagne, championne du monde, au stade de Wembley. Menée rapidement après un but de Lamine Yamal, l’Angleterre a réagi avec caractère grâce à des réalisations d’Anthony Gordon et Harry Kane.
Cependant, des occasions manquées en seconde période, dont un penalty de Kane repoussé par la barre transversale, ont permis à l’Espagne de renverser la rencontre et de l’emporter.
Quansah a souligné que l’incapacité à faire fructifier les moments clés s’était révélée décisive face à une opposition de tout premier plan.
- News Images
Un défenseur souligne la dure réalité des erreurs au plus haut niveau
Dans un entretien accordé à l’UEFA, Quansah est revenu sur les marges infimes et cruelles de ce match, expliquant que les équipes de très haut niveau punissent instantanément la moindre erreur. Le défenseur de 23 ans a reconnu que l’Angleterre avait eu largement l’occasion de porter le score à 3-1 avant les buts d’Alex Baena et de Mikel Oyarzabal.
Malgré ce revers, Quansah a vu beaucoup de signes encourageants dans le jeu offensif de l’Angleterre.
« Dans tous les grands matches que vous jouez, il y a forcément des renversements de dynamique, et encore plus contre les champions du monde, a expliqué Quansah. Nous avons eu beaucoup de grosses occasions pour marquer. Contre les meilleures équipes du monde, vous êtes puni pour vos erreurs. »
L’Angleterre apprend à gérer l’adversité au plus haut niveau
Revenant sur les récents matches test de l’Angleterre contre des poids lourds du football international comme l’Argentine, la France et l’Espagne, Quansah a insisté sur le fait que le groupe réduit progressivement l’écart avec les meilleures équipes du monde. Il a exhorté ses coéquipiers à mieux réagir lorsque le rapport de force bascule au cours des matches.
Le défenseur de Liverpool a affirmé avec conviction qu’avec le temps, l’Angleterre finira par faire pencher ces infimes écarts de son côté.
« Nous devons être meilleurs quand nous faisons face à un peu d’adversité, a reconnu Quansah. Nous rivalisons au plus haut niveau. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous pouvons être du bon côté de la marge. »
- Anadolu Agency
L’Angleterre vise une réaction immédiate face à la Tchéquie
L’Angleterre tourne désormais son attention vers le match de Ligue des nations de mardi avec un déplacement à Prague pour affronter la Tchéquie. L’équipe de Tuchel vise sa première victoire de la nouvelle campagne afin de remettre sa progression dans le groupe sur les rails.
L’Espagne reçoit la Croatie à Séville le même soir après son triomphe à Wembley.
Quansah espère conserver sa place de titulaire en défense pour le déplacement à Prague.
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