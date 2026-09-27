« Punis pour nos erreurs ! » : Jarell Quansah envoie un message clair après la défaite de l'Angleterre contre les champions du monde

Le défenseur anglais Jarell Quansah a fait part de sa frustration après avoir vu l’équipe de Thomas Tuchel gaspiller son avance en seconde période et s’incliner 3-2 face à l’Espagne, championne du monde, au stade de Wembley. Menée rapidement après un but de Lamine Yamal, l’Angleterre a réagi avec caractère grâce à des réalisations d’Anthony Gordon et Harry Kane.

Cependant, des occasions manquées en seconde période, dont un penalty de Kane repoussé par la barre transversale, ont permis à l’Espagne de renverser la rencontre et de l’emporter.

Quansah a souligné que l’incapacité à faire fructifier les moments clés s’était révélée décisive face à une opposition de tout premier plan.