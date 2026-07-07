Pulisic reste à l’infirmerie : « J’ai complètement luxé la cheville et le genou, je suis déçu de moi-même. » Et concernant le Milan…

Titulaire face à la Belgique en huitièmes de finale, Pulisic a connu une soirée difficile, incapable d’aider des coéquipiers en difficulté dès l’entame. Peu d’initiatives, aucune occasion de but pour l’ancien joueur de Chelsea, qui a ainsi terminé sa Coupe du monde – la compétition qu’il attendait le plus, à domicile, et pour laquelle il s’était longuement préparé – sans jamais trouver le chemin des filets et avec une seule passe décisive à son actif. Son entrée en lice face au Paraguay avait pourtant laissé entrevoir de belles promesses, avant que l’émergence de Balogun, puis un souci au mollet, n’affectent son niveau de performance.





Le pire était à venir : à la 59^e minute, après un choc avec Tielemans alors qu’il frappait du droit, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a ressenti unevivedouleur à la cheville droite et a dû céder sa place. Le Milanais s’est alors assis sur le banc, le visage caché dans ses mains, visiblement inquiet face à ce qui semblait immédiatement être une blessure grave à la cheville droite. Après la rencontre, l’attaquant rossonero a confié à ESPN : « Je me suis complètement foulé la cheville et le genou en une seule action. Bon, tant pis. J’ai le temps de me reposer. C’est juste une façon malheureuse de terminer la Coupe du monde. Cet été, je me sentais vraiment bien et je pensais être au sommet de ma forme. Je suis déçu. Je n’ai pas eu les occasions que j’espérais. Je suis déçu de moi-même, bien sûr, mais je vais essayer de rester positif. J’ai fait beaucoup de bonnes choses et l’équipe aussi. »