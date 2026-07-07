À Seattle, les États-Unis ont été éliminés de la Coupe du monde après une défaite sans appel 4-1 face à la Belgique. Cette nuit amer pour les États-Unis s'accompagne d'une mauvaise nouvelle pour le Milan AC : une nouvelle blessure, apparemment grave, pour Christian Pulisic. La star de l'équipe de Pochettino a dû quitter le terrain vers la 60e minute en raison d'un problème physique et, filmé depuis le banc, il semblait très inquiet quant à son état.
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Pulisic reste à l’infirmerie : « J’ai complètement luxé la cheville et le genou, je suis déçu de moi-même. » Et concernant le Milan…
Titulaire face à la Belgique en huitièmes de finale, Pulisic a connu une soirée difficile, incapable d’aider des coéquipiers en difficulté dès l’entame. Peu d’initiatives, aucune occasion de but pour l’ancien joueur de Chelsea, qui a ainsi terminé sa Coupe du monde – la compétition qu’il attendait le plus, à domicile, et pour laquelle il s’était longuement préparé – sans jamais trouver le chemin des filets et avec une seule passe décisive à son actif. Son entrée en lice face au Paraguay avait pourtant laissé entrevoir de belles promesses, avant que l’émergence de Balogun, puis un souci au mollet, n’affectent son niveau de performance.
Le pire était à venir : à la 59^e minute, après un choc avec Tielemans alors qu’il frappait du droit, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a ressenti unevivedouleur à la cheville droite et a dû céder sa place. Le Milanais s’est alors assis sur le banc, le visage caché dans ses mains, visiblement inquiet face à ce qui semblait immédiatement être une blessure grave à la cheville droite. Après la rencontre, l’attaquant rossonero a confié à ESPN : « Je me suis complètement foulé la cheville et le genou en une seule action. Bon, tant pis. J’ai le temps de me reposer. C’est juste une façon malheureuse de terminer la Coupe du monde. Cet été, je me sentais vraiment bien et je pensais être au sommet de ma forme. Je suis déçu. Je n’ai pas eu les occasions que j’espérais. Je suis déçu de moi-même, bien sûr, mais je vais essayer de rester positif. J’ai fait beaucoup de bonnes choses et l’équipe aussi. »
« Ce tournoi a été éprouvant, d’abord en raison d’une blessure, puis d’une autre. Ce fut dur.Cefut difficile à gérer pour moi, mais nous avons une excellente équipe et beaucoup de jeunes se sont illustrés lors de cette compétition et feront de belles choses à l’avenir. Nous étions confiants et nous avons de solides raisons d’être fiers, mais perdre de la sorte fait toujours mal. Nous pouvons être satisfaits de notre parcours, mais nous visons plus haut : nous voulons rivaliser avec les meilleures nations et nous n’en sommes plus très loin. Nous sommes reconnaissants du soutien que les supporters nous ont apporté cet été ; tout le soutien qu’ils nous ont manifesté a été incroyable. Les souvenirs de cette Coupe du monde disputée aux États-Unis m’accompagneront pour toujours et nous leur sommes vraiment reconnaissants de leur soutien. »
« Pour l’instant, je vais passer du temps avec ma famille, mettre de côté la compétition et me reposer. Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour la préparation d’avant-saison et avec l’équipe nationale. Nous avons encore beaucoup d’objectifs à atteindre. »
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