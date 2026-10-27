Chritian Pulisic voit toujours son avenir à l'AC Milan. Ces dernières heures, un accord de principe a été trouvé entre le club milanais et l'entourage de l'Américain pour prolonger son contrat jusqu'en 2031. La volonté de Gerry Cardinale, compatriote du joueur, a été déterminante : il a décidé d'en faire le symbole de son projet. L'ancien joueur de Chelsea est l'un des éléments les plus importants de l'effectif et avait déjà déclaré récemment vouloir continuer à porter le maillot de l'AC Milan.
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Pulisic prolonge avec l’AC Milan : accord jusqu’en 2031
LES DÉTAILS
Christian Pulisic poursuivra son aventure à l’AC Milan. Le club a trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat de l’Américain jusqu’en 2031. L’accord sera officialisé dans les prochains jours.
Cette prolongation était très attendue par l’AC Milan, qui s’apprête à s’assurer les services de l’un de ses joueurs offensifs majeurs. Pour Pulisic, c’est aussi la meilleure façon de fêter son retour parmi les buteurs : le joueur né en 1998 a ouvert le score ce week-end face à l’Udinese.
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