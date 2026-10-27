Pulisic prolonge avec l’AC Milan : accord jusqu’en 2031

Christian Pulisic poursuivra son aventure à l’AC Milan. Le club a trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat de l’Américain jusqu’en 2031. L’accord sera officialisé dans les prochains jours.

Cette prolongation était très attendue par l’AC Milan, qui s’apprête à s’assurer les services de l’un de ses joueurs offensifs majeurs. Pour Pulisic, c’est aussi la meilleure façon de fêter son retour parmi les buteurs : le joueur né en 1998 a ouvert le score ce week-end face à l’Udinese.



