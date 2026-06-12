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Pulisic : « Le Milan est un grand club, ils vont redresser la barre et nous reviendrons au sommet. J'ai de bons rapports avec Pochettino, c'est une belle découverte. »

Milan AC
C. Pulisic
M. Pochettino
Etats-Unis vs Paraguay
Etats-Unis
Coupe du monde
Serie A

L’attaquant des Rossoneri s’exprime depuis les États-Unis.

Christian Pulisic s’exprime sur le Milan et la Coupe du monde.


L’attaquant rossonero, qui porte également les couleurs des États-Unis en sélection, a confié à La Gazzetta dello Sport : « Pas d’entraîneur, pas de directeur sportif ? Le Milan est un grand club et je suis convaincu que tout sera bientôt réglé. Je suis certain que tout rentrera dans l’ordre et que l’équipe retrouvera la place qui lui revient. Je reste en contact avec plusieurs coéquipiers : on a échangé, ils m’ont simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde. J’ai d’ailleurs de nombreux amis très proches en Italie avec qui je parle chaque jour.


« Pour l’instant, je reste concentré sur ma préparation ici, aux États-Unis. Je suis un joueur bien meilleur qu’il y a quatre ans au Qatar : j’ai progressé sur tous les plans, y compris durant mon passage en Italie. »

  • Pochettino

    « Je le considère avant tout comme mon entraîneur, ici et maintenant. Notre relation est excellente. Nous avons eu plusieurs échanges constructifs ces derniers jours : je sais ce qu’il attend de moi et ce que je peux lui apporter. Je suis convaincu que, sous sa direction, nous nous préparons de la meilleure façon possible pour aborder le tournoi. »


    « Je ne tire pas de parallèles, mais je pense qu’il s’agit du premier entraîneur sud-américain de ma carrière. C’est une expérience enrichissante, une véritable découverte. J’apprécie sa passion et les idées de jeu qu’il véhicule avec son style. Il réclame beaucoup d’énergie et une intensité constante sur le terrain. Il nous insuffle surtout confiance et conviction, la certitude de pouvoir braver les grandes nations sans complexe. C’est notre heure, et nous entendons bien peser d’un poids réel dans cette Coupe du monde, prêts à rivaliser avec quiconque. »

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