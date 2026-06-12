Pulisic : « Le Milan est un grand club, ils vont redresser la barre et nous reviendrons au sommet. J'ai de bons rapports avec Pochettino, c'est une belle découverte. »

Christian Pulisic s’exprime sur le Milan et la Coupe du monde.





L’attaquant rossonero, qui porte également les couleurs des États-Unis en sélection, a confié à La Gazzetta dello Sport : « Pas d’entraîneur, pas de directeur sportif ? Le Milan est un grand club et je suis convaincu que tout sera bientôt réglé. Je suis certain que tout rentrera dans l’ordre et que l’équipe retrouvera la place qui lui revient. Je reste en contact avec plusieurs coéquipiers : on a échangé, ils m’ont simplement souhaité bonne chance pour la Coupe du monde. J’ai d’ailleurs de nombreux amis très proches en Italie avec qui je parle chaque jour.





« Pour l’instant, je reste concentré sur ma préparation ici, aux États-Unis. Je suis un joueur bien meilleur qu’il y a quatre ans au Qatar : j’ai progressé sur tous les plans, y compris durant mon passage en Italie. »