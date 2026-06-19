L’ancien joueur de Chelsea n’a pas récupéré de sa blessure au mollet, survenue il y a quelques jours face au Paraguay. Compte tenu des trois points déjà acquis et de la confortable position au classement, l’ex-sélectionneur des Spurs a préféré ne pas prendre de risque avec sa star et ne l’a même pas convoqué sur le banc.





Zlatan Ibrahimović, consultant pour Fox Sports, a minimisé cette absence : « Aucun intérêt à prendre le moindre risque. Si l’on veut aller loin dans la compétition, il faut pouvoir s’appuyer sur l’ensemble du groupe. Mieux vaut prendre le risque lors du premier match : tu as pris les trois points à l’aller et aujourd’hui il n’est pas disponible. Mais il reviendra probablement pour le prochain match. S’ils gagnent aujourd’hui, ils sont qualifiés et peuvent le laisser au repos pour la prochaine phase du tournoi. »





Parmi les cadres du premier match des États-Unis, il avait été remplacé à la mi-temps contre le Paraguay en raison des séquelles de sa blessure au mollet. Ces derniers jours, il s’était d’ailleurs entraîné à l’écart du groupe, signe qu’il n’avait pas encore retrouvé son niveau optimal.