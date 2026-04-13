Guardiola reste évasif sur son avenir. Certains suggèrent qu’il pourrait se tourner vers le coaching international, inspiré par son ancien rival de Liverpool, Jürgen Klopp, et désireux de s’affranchir du stress permanent lié à la gestion d’un club.

Interrogé sur la suite des événements et sur une éventuelle rupture de son contrat avec City en 2026, Barry – qui a passé cinq ans chez les Blues entre 2009 et 2014, contribuant à leur premier titre de Premier League en 2011-12 – a ajouté : « Je pense que si Pep estime avoir fait le tour de son aventure à City, il s’accordera une pause. Je crois qu’il a souvent procédé ainsi par le passé, non, lorsqu’il a quitté ses clubs ?

« Que ce soit trois mois, six mois, on ne sait jamais ce qui nous attend. On ignore si il a déjà prévu sa prochaine étape. Il a certainement le mérite de le faire, n’est-ce pas ? Quel que soit le club ou le pays dans le monde, j’en suis sûr.

« Au départ, je ne pensais pas qu’il prendrait sa retraite cette saison, car tout entraîneur souhaite partir sur une note positive. Un temps, il ne savait pas quels trophées il pourrait soulever cette année. Il a déjà la Coupe de la Ligue, la FA Cup représente une énorme opportunité au vu du niveau de l’équipe, et, qui sait, le championnat reste aussi à portée.

Je ne serais donc pas totalement surpris si 2023-2024 marquait sa dernière saison. Il a réalisé un travail remarquable. On lui a souvent reproché de ne rester que trois ou quatre ans dans un club avant de prendre une pause, mais il est déjà bien au-delà à City et a été exceptionnel. Quelle que soit sa décision, les supporters l’applaudiront à son départ et respecteront son palmarès. »