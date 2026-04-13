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PSG ou Juventus prochainement ? Un nouveau défi « intrigue » Pep Guardiola après ses titres avec Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City
Le palmarès de Guardiola : les trophées remportés en tant qu'entraîneur de Manchester City
Guardiola s’apprête à fêter ses dix ans de loyaux services à Manchester, après avoir relevé le défi de la Premier League en 2016. Il a remporté ce titre à six reprises, et il pourrait bien savourer un septième sacre cette saison. La FA Cup est également à portée de main, tout comme une cinquième victoire en Coupe de la Ligue, déjà acquise.
Sous sa direction, les Citizens ont également soulevé la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs, avec un triplé historique célébré en 2022-2023, et plusieurs restructurations ambitieuses de l’effectif ont été menées durant des mercatos marqués par des investissements importants.
Son avenir fait pourtant déjà l’objet de spéculations : il pourrait ne pas honorer la dernière année de son contrat. Si tel était le cas, cet entraîneur énigmatique de 55 ans se laisserait-il tenter par la Serie A ou la Ligue 1 afin d’achever son grand chelem personnel des cinq grands championnats européens ?
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Le prochain défi de Guardiola se jouera-t-il en Serie A ou en Ligue 1 ?
Interrogé sur une éventuelle arrivée de Guardiola à la Juventus, à l'AC Milan, à l'Inter ou au Paris Saint-Germain, Barry – s'exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a affirmé : « Au vu de son palmarès, il aurait assurément l'audace de s'implanter dans n'importe quel pays, d'y imposer son style et de l'adapter à sa manière.
« J’adorerais le voir s’attaquer à un autre style de jeu, surtout en Italie. Là-bas, on joue souvent de manière très différente, un peu plus défensive, ce qui n’est pas la méthode de Pep. Le voir s’implanter là-bas serait passionnant.
« Cela l’intriguerait, j’en suis sûr. Mais je pense qu’il voudra d’abord se reposer. Il aura l’embarras du choix, n’est-ce pas ? Ce serait intéressant de le voir s’attaquer à un autre championnat. »
Tout comme Klopp : Guardiola devrait faire une pause
Guardiola reste évasif sur son avenir. Certains suggèrent qu’il pourrait se tourner vers le coaching international, inspiré par son ancien rival de Liverpool, Jürgen Klopp, et désireux de s’affranchir du stress permanent lié à la gestion d’un club.
Interrogé sur la suite des événements et sur une éventuelle rupture de son contrat avec City en 2026, Barry – qui a passé cinq ans chez les Blues entre 2009 et 2014, contribuant à leur premier titre de Premier League en 2011-12 – a ajouté : « Je pense que si Pep estime avoir fait le tour de son aventure à City, il s’accordera une pause. Je crois qu’il a souvent procédé ainsi par le passé, non, lorsqu’il a quitté ses clubs ?
« Que ce soit trois mois, six mois, on ne sait jamais ce qui nous attend. On ignore si il a déjà prévu sa prochaine étape. Il a certainement le mérite de le faire, n’est-ce pas ? Quel que soit le club ou le pays dans le monde, j’en suis sûr.
« Au départ, je ne pensais pas qu’il prendrait sa retraite cette saison, car tout entraîneur souhaite partir sur une note positive. Un temps, il ne savait pas quels trophées il pourrait soulever cette année. Il a déjà la Coupe de la Ligue, la FA Cup représente une énorme opportunité au vu du niveau de l’équipe, et, qui sait, le championnat reste aussi à portée.
Je ne serais donc pas totalement surpris si 2023-2024 marquait sa dernière saison. Il a réalisé un travail remarquable. On lui a souvent reproché de ne rester que trois ou quatre ans dans un club avant de prendre une pause, mais il est déjà bien au-delà à City et a été exceptionnel. Quelle que soit sa décision, les supporters l’applaudiront à son départ et respecteront son palmarès. »
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Course au titre de Premier League : quand Manchester City affrontera-t-il Arsenal ?
Guardiola possède déjà une expérience du football italien, acquise lors de ses passages à Brescia et à la Roma en tant que joueur. L’attrait d’un transfert à Paris, aussi bien sur le plan personnel que sportif, est évident.
L’inventeur du « tiki-taka » doit peser le pour et le contre, même si les simples rumeurs ne devraient pas le distraire. Manchester City est toujours en lice pour le titre en Premier League 2025-2026, avec un match décisif contre son rival Arsenal dimanche à l’Etihad Stadium.