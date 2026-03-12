PSG-Chelsea, l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Pedro Neto : que s'est-il passé ?

Après les incidents survenus lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, l'UEFA a ouvert une enquête à l'encontre de l'attaquant des Blues Pedro Neto. Peu après le 4-2 de Kvaratskhelia qui a clos le match - suivi ensuite par le deuxième but du Géorgien -, l'ancien joueur de la Lazio a poussé un ramasseur de balles dans un moment de frustration, car selon lui, celui-ci avait été lent à lui rendre le ballon. Ce geste a provoqué une bagarre entre les joueurs sur le terrain, avant que Neto ne s'excuse auprès du jeune homme et ne lui offre son maillot à la fin du match.