Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traduit par

PSG-Chelsea, l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Pedro Neto : que s'est-il passé ?

L'attaquant des Blues a poussé un ramasseur de balles parce qu'il estimait que celui-ci avait été trop lent à lui rendre le ballon.

Après les incidents survenus lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, l'UEFA a ouvert une enquête à l'encontre de l'attaquant des Blues Pedro Neto. Peu après le 4-2 de Kvaratskhelia qui a clos le match - suivi ensuite par le deuxième but du Géorgien -, l'ancien joueur de la Lazio a poussé un ramasseur de balles dans un moment de frustration, car selon lui, celui-ci avait été lent à lui rendre le ballon. Ce geste a provoqué une bagarre entre les joueurs sur le terrain, avant que Neto ne s'excuse auprès du jeune homme et ne lui offre son maillot à la fin du match.

  • PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

    Bien que Neto ait tenté de se faire pardonner pour cette poussée, moins de vingt-quatre heures après le match d'hier, l'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur pour comportement antisportif, conformément à l'article 15 du règlement disciplinaire de l'UEFA. Les instances disciplinaires de l'UEFA ont annoncé qu'elles rendraient leur décision en temps voulu.

