PSG-Chelsea en Ligue des champions, la dernière rencontre s'était terminée en bagarre : la réaction de Luis Enrique et ce qui s'était passé

Quelques instants après la fin du match, qui s'est terminé sur un score de 3-0 pour Chelsea avec un doublé de Palmer et un but de Joao Pedro, une bagarre éclate au milieu du terrain. Elle est provoquée par la célébration dansante de l'ancien attaquant de Brighton, récemment transféré aux Blues. Frustré par la défaite, Luis Enrique s'approche de lui et commence à le bousculer. Après un premier contact, l'Espagnol tente de le frapper au visage et l'attrape par le cou. Une bagarre éclate, impliquant de nombreux autres joueurs, tandis que le Brésilien tente de se libérer et tombe au sol. Tous les autres joueurs arrivent alors, Donnarumma en tête. Les bousculades et les tentatives de justice personnelle se poursuivent, même Maresca tente de calmer la situation, en vain.

Entre-temps, un deuxième foyer s'enflamme, mais les joueurs qui prônent le calme l'emportent : après quelques secondes, les premières poignées de main apparaissent, suivies d'explications et enfin d'accolades. Maresca prend ses joueurs un par un et les emmène. Luis Enrique se calme et quitte le terrain. Plus tard, il admettra son erreur et s'excusera pour son comportement.