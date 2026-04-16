Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré une récente baisse de forme qui l'a vu s'incliner 2-1 face à Bournemouth, enregistrant ainsi sa troisième défaite en quatre matches. Avant le choc contre le Sporting CP, Arteta avait exigé de ses joueurs qu'ils fassent preuve d'« aucune crainte » et d'une « fougue sans limite » pour enrayer une tendance à la baisse qui a vu le club essuyer plus de défaites en deux semaines que lors de ses 49 premiers matches de la saison. Néanmoins, la performance laborieuse qui a suivi sur la scène européenne a poussé plusieurs figures emblématiques du club à s’interroger : les Gunners retrouveront-ils leur éclat à temps pour le match décisif de dimanche ?
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« Prouve-le contre Man City ! » : Thierry Henry met au défi Mikel Arteta après les rumeurs d'« éviction » et se moque des chances d'Arsenal de remporter le titre si les Gunners répètent leurs performances décevantes
La pression s'intensifie sur Arteta
Henry exige des progrès
Le manque d’étincelle lors du match retour contre les champions du Portugal a suscité une réaction sévère de la part d’Henry, qui s’est demandé si l’équipe disposait actuellement de l’efficacité nécessaire pour la fin de saison. Bien qu’il soutienne le projet d’Arteta, le Français a insisté sur le fait que l’équipe devait désormais livrer une performance dominante sur le terrain.
Interrogé sur CBS Sports au sujet des récentes déclarations de l’entraîneur, Henry a déclaré : « Je crois en ce qu’il [Arteta] a dit, j’y crois fermement. Je crois en ce que je vois. Je crois en cette fougue, mais quand on tient ce genre de discours, il faut ensuite passer à l’action. Or, je n’ai pas vu cela ce soir. Nous sommes qualifiés, je suis tellement heureux, demi-finale. Nous n’avons jamais gagné ce titre, je ne l’ai jamais gagné, donc je ne peux pas vraiment parler de tout ça, mais j’ai quand même remporté le championnat. »
La foi au milieu des rires Dans les couloirs des stades comme sur les terrains, l’expression « la foi au milieu des rires » rappelle que la passion footballistique demeure intacte, même quand l’ambiance est à la détente. Elle souligne la capacité des joueurs et des supporters à conjuguer sérieux et convivialité, croyance en la victoire et légèreté. Un rappel que, souvent, la force d’un groupe réside autant dans son humour que dans son talent.
Interrogé sur la performance des Gunners face au Sporting, Thierry Henry a souri : selon lui, ce niveau ne suffira pas pour briller contre Manchester City, dont la domination est avérée depuis plusieurs saisons. Pourtant, l’ancien buteur estime que cette année est l’occasion idéale pour Arsenal de faire taire ses détracteurs.
Exigeant une réaction à l’Etihad, le meilleur buteur de l’histoire des Gunners a ajouté : « Allez gagner à Man City. Je veux voir cette flamme là-bas. C’est cette flamme que je veux voir, je crois en Mikel, oui, mais allez le prouver.
Pas comme ce soir, ni contre Bournemouth, ni à l’extérieur face à Brighton ou Mansfield, ni dans tout ce que j’ai vu cette saison. Le Man City que j’ai vu récemment [rires]. On parle de l’équipe qui a enchaîné quatre victoires d’affilée. Liverpool s’est interposé entre les deux, sinon la série aurait été plus longue.
« Je le répète : je crois depuis le début de la saison que nous pouvons remporter le championnat. C’est la plus grande chance de votre vie, non seulement de faire taire les sceptiques, mais aussi de prouver, en tant qu’équipe, que vous en êtes capables. Ainsi, plus personne n’évoquera ce terme que les gens adorent employer et que je me refuse de prononcer. J’y crois, moi. Mais je suis assis ici, devant les caméras de CBS, impuissant. Alors, j’ai entendu parler de cette flamme. Maintenant, je veux la voir à l’Etihad. »
- Getty Images Sport
Aborder une fin de saison décisive
Arsenal occupe actuellement la tête de la Premier League avec 70 points en 32 matchs, avant le déplacement crucial de dimanche à Manchester City, où une victoire lui permettrait de porter son avance en tête du classement à neuf points. Après ce choc à l’Etihad, les Gunners affronteront un calendrier exigeant : Newcastle le 25 avril, puis, en mai, Fulham, West Ham et Burnley. À cela s’ajoute une demi-finale de Ligue des champions à haut risque contre l’Atlético Madrid, dont le match aller se tiendra au Metropolitano.