Interrogé sur la performance des Gunners face au Sporting, Thierry Henry a souri : selon lui, ce niveau ne suffira pas pour briller contre Manchester City, dont la domination est avérée depuis plusieurs saisons. Pourtant, l’ancien buteur estime que cette année est l’occasion idéale pour Arsenal de faire taire ses détracteurs.

Exigeant une réaction à l’Etihad, le meilleur buteur de l’histoire des Gunners a ajouté : « Allez gagner à Man City. Je veux voir cette flamme là-bas. C’est cette flamme que je veux voir, je crois en Mikel, oui, mais allez le prouver.

Pas comme ce soir, ni contre Bournemouth, ni à l’extérieur face à Brighton ou Mansfield, ni dans tout ce que j’ai vu cette saison. Le Man City que j’ai vu récemment [rires]. On parle de l’équipe qui a enchaîné quatre victoires d’affilée. Liverpool s’est interposé entre les deux, sinon la série aurait été plus longue.

« Je le répète : je crois depuis le début de la saison que nous pouvons remporter le championnat. C’est la plus grande chance de votre vie, non seulement de faire taire les sceptiques, mais aussi de prouver, en tant qu’équipe, que vous en êtes capables. Ainsi, plus personne n’évoquera ce terme que les gens adorent employer et que je me refuse de prononcer. J’y crois, moi. Mais je suis assis ici, devant les caméras de CBS, impuissant. Alors, j’ai entendu parler de cette flamme. Maintenant, je veux la voir à l’Etihad. »



