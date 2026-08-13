Rien n’indique que Manchester City envisage une vente, Foden ayant disputé 369 matches pour le club depuis sa sortie du légendaire centre de formation du club alors qu’il n’était qu’un adolescent au talent précoce.

Il a remporté six fois la Premier League, ainsi que la FA Cup, la League Cup et la Ligue des champions, ce qui lui offre un CV des plus brillants. Foden n’a encore que 26 ans et possède cette capacité à faire basculer un match lorsqu’il évolue au sommet de son art.

City n’en a toutefois pas assez vu au cours des deux dernières campagnes, ce qui a conduit à une surprenante non-sélection pour la Coupe du monde avec l’Angleterre en 2026. De sérieux défis ont été lancés à Foden.

Il a cependant été prolongé jusqu’en 2030, avec dans ce contrat une option pour une prolongation supplémentaire de 12 mois. L’intéressé a évoqué l’idée d’un nouveau départ sous les ordres du successeur de Pep Guardiola, l’ancien adjoint de City Enzo Maresca.