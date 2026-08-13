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« Protéger l’actif » : Manchester City maintient-il le prix demandé pour Phil Foden à un niveau élevé ou l’international anglais en perte de vitesse peut-il redevenir une « superstar » ?
Foden écarté de la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026
Rien n’indique que Manchester City envisage une vente, Foden ayant disputé 369 matches pour le club depuis sa sortie du légendaire centre de formation du club alors qu’il n’était qu’un adolescent au talent précoce.
Il a remporté six fois la Premier League, ainsi que la FA Cup, la League Cup et la Ligue des champions, ce qui lui offre un CV des plus brillants. Foden n’a encore que 26 ans et possède cette capacité à faire basculer un match lorsqu’il évolue au sommet de son art.
City n’en a toutefois pas assez vu au cours des deux dernières campagnes, ce qui a conduit à une surprenante non-sélection pour la Coupe du monde avec l’Angleterre en 2026. De sérieux défis ont été lancés à Foden.
Il a cependant été prolongé jusqu’en 2030, avec dans ce contrat une option pour une prolongation supplémentaire de 12 mois. L’intéressé a évoqué l’idée d’un nouveau départ sous les ordres du successeur de Pep Guardiola, l’ancien adjoint de City Enzo Maresca.
Man City pourrait-il encore encaisser un gros chèque pour Foden à un moment donné ?
Un départ imminent semble peu probable, puisque Chelsea est prêt à lui faire confiance pour l’instant, mais lorsqu’on lui a demandé si City se protégeait en mettant en place un nouveau contrat, Hendry, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL en association avec Lad Casino, a déclaré : « C’est une bonne question, parce que je pensais qu’il allait passer un cap, mais même le fait de ne pas avoir intégré la sélection de l’Angleterre, vous avez aussi Palmer qui n’a pas été retenu.
« Pour être honnête, l’Angleterre avait une abondance de milieux de terrain capables d’évoluer en numéro 10. Mais je pense que du point de vue de Manchester City, il s’agit clairement de protéger l’actif et quelque chose qui a de la valeur. Je ne suis pas sûr qu’une grande partie du reste du monde, du reste du championnat, pense de cette façon, mais il est formé au club et il doit recommencer à passer un cap à un moment donné.
« Vous avez raison quand vous dites que cela fait deux saisons mitigées pour Phil Foden, mais je pense toujours qu’il a encore beaucoup à donner et que, s’il parvient à passer un cap et à repartir, alors il deviendra un joueur superstar. »
On a dit à Foden qu’un nouveau départ pourrait lui faire du bien
Un départ de Foden vers un autre club a été évoqué à un moment, l'ancien attaquant d'Aston Villa Tony Cascarino déclarant à GOAL, lorsque des informations sur un intérêt venu des Midlands de l'Ouest ont émergé, Morgan Rogers ayant quitté Villa Park pour Chelsea : « Parfois, dans une carrière, il faut ce petit quelque chose qui vous donne un vrai élan. Vous vous dites : “bon, maintenant je vais jouer en équipe première”.
« Et je ne pense pas que, pour Phil, être un faire-valoir ou faire partie d'un groupe en étant remplaçant, ce soit comme le début de sa carrière à City. C'est comme ça qu'il a commencé, c'est comme ça qu'on fait quand on est jeune joueur : on débute, on fait ses preuves, on intègre l'équipe, puis on peut entrer en jeu, ensuite on peut convaincre l'entraîneur de vous titulariser de temps en temps, puis on devient un titulaire régulier.
« Phil Foden a complètement suivi le chemin inverse maintenant, n'est-ce pas ? Un nouvel entraîneur est arrivé, donc cela peut changer. Mais je pense qu'à son âge et au vu de ce qu'il a accompli, si Phil Foden avait l'opportunité d'aller jouer pour un club, et un très bon club en plus, et que cela lui redonnait cette motivation et cette faim pour prouver aux gens qu'ils ont tort, je pense que Phil a besoin de ça.
« Regardez ce que Phil a fait ces dix-huit derniers mois. City a connu du succès ces dernières années et Phil a fini par perdre sa place à City, par ne pas figurer dans le groupe de l'Angleterre. Donc il doit faire quelque chose. »
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Foden pourrait-il être le prochain capitaine de Manchester City ?
La seule chose que Foden ait faite pour l’instant, c’est de s’engager pleinement envers le club qui lui a offert sa grande chance. Il doit tout à City et est parfaitement conscient de la nécessité de commencer à être à la hauteur du niveau attendu d’un habitué de la Premier League et de la Ligue des champions.
Le brassard de capitaine lui a été confié par moments pendant la pré-saison, un successeur permanent au départ de Bernardo Silva devant être nommé avant le Community Shield face à Arsenal et le match d’ouverture de la saison 2026-2027 à domicile contre Bournemouth.
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