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Loai Mohamed

Traduit par

Prostitution, drogue et chute inattendue de l'Argentine… Qui est l'arbitre de la finale de la Coupe du monde à l'origine de ces décisions controversées ?

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
S. Vincic
Espagne
Argentine
É.-U.
Slovénie

L’arbitre a ignoré l’expulsion d’Hakimi, provoquant la colère du Real Madrid et du FC Barcelone.

L'arbitre slovène Slavko Vinčić s'apprête à diriger le plus grand match de sa carrière : la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, dimanche au stade MetLife de New Jersey.

Malgré sa solide réputation au sein des instances arbitrales européennes, le sifflet slovène de 46 ans a été impliqué ces dernières années dans plusieurs décisions controversées, ainsi que dans un incident extra-sportif retentissant, en 2020, lorsqu’il avait été interpellé par la police bosnienne lors d’une opération contre un réseau de prostitution et de trafic de drogue, avant d’être rapidement relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui.

  • Un moment émouvant après l'annonce de sa sélection

    L'arbitre slovène n'a pu contenir son émotion lorsque l'Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, lui a annoncé sa désignation pour diriger la finale de la Coupe du monde.

    Vincic s’est pris la tête entre les mains et a failli verser une larme devant ses collègues, avant de déclarer : « J’ai d’abord été sous le choc, puis envahi par la joie. Je tremblais, c’est un honneur indescriptible que d’arbitrer la finale de la Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « C’est un rêve que tout arbitre nourrit depuis le début de sa carrière, c’est pourquoi je ressens une immense fierté, tant pour moi-même que pour mon équipe. Il est difficile de décrire ce que je ressens avec des mots, mais je suis très fier de représenter la Slovénie lors du plus grand événement sportif au monde, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

    Il sera assisté de ses compatriotes Tomaš Klančnik et Andraž Kovačič, tandis que le Jordanien Adham Makhadmeh officiera comme quatrième arbitre, épaulé par son compatriote Mohammed Al-Kallaf en tant qu’arbitre assistant de réserve.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Un parcours ponctué de grands matchs

    Vintić possède une solide expérience de l’arbitrage des plus grandes affiches européennes et internationales. Il a officié lors de l’Euro 2020, puis dirigé la finale de la Ligue Europa 2022 entre l’Eintracht Francfort et les Rangers.

    En 2024, il a officié la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, ainsi que plusieurs rencontres de l’Euro 2024, dont la demi-finale France-Espagne.

    L’année dernière, il a également officié lors de la Coupe du monde des clubs 2025, disputée aux États-Unis.

    L’édition 2026 marquera sa deuxième participation à la Coupe du monde, après avoir arbitré deux rencontres lors de l’épreuve 2022 au Qatar.

    Sur le plan arabe, le Slovène a déjà dirigé plusieurs rencontres du championnat saoudien, dont le « Clásico » Al-Nassr-Al-Ittihad lors de la deuxième phase de la saison dernière de la Ligue professionnelle Roshen, ainsi que le duel Al-Ahli-Al-Hilal lors de la première phase de l’exercice 2024-2025. Il a également officié le choc Al-Ahli-Zamalek en championnat égyptien lors de la saison 2022-2023.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L'Espagne reste invaincue sous la direction de Ventić

    L’arbitre slovène a déjà dirigé un match de l’Argentine en Coupe du monde : lors de l’édition 2022 au Qatar, la sélection du « Tango » s’était inclinée 2-1 face à l’Arabie saoudite, sa dernière défaite dans la compétition.

    Avec l’Espagne, il a officié à cinq reprises : un match amical conclu par un nul 2-2 face à la Colombie en 2017, puis un autre, sans but, contre la Suède lors de l’entrée en lice des « Roja » à l’Euro 2020.

    Il a également dirigé la demi-finale de Ligue des Nations 2023 entre l’Espagne et l’Italie, remportée 2-1 par les Ibériques, puis deux rencontres des Espagnols lors du dernier Championnat d’Europe : la victoire 1-0 contre l’Italie et le succès 2-1 face à la France en demi-finale.

    L’Espagne reste ainsi invaincue sous son sifflet.

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  • L'affaire de la « loi Vinicius »

    Lors de la Coupe du monde 2026, il a dirigé trois rencontres : Brésil-Maroc (1-1), Jordanie-Algérie (2-1 pour l’Algérie) et Mexique-Équateur (2-0), toutes lors des huitièmes de finale.

    L’édition 2026 a été marquée par l’un des faits de jeu les plus commentés de sa carrière, lorsqu’il a brandi un carton rouge à l’Équatorien Piero Hincapié pour s’être couvert la bouche en s’adressant à un adversaire, appliquant ainsi la « règle Vinícius ».

    Cette décision fait écho à un précédent établi la saison dernière en Ligue des champions, lorsque l’Argentin Gianluca Brestiani avait été expulsé pour un geste similaire lors de Benfica-Real Madrid.

  • La photo de Hakimi qui a déclenché la polémique

    Bien qu’il ait distribué 7 cartons jaunes et un carton rouge au cours de ses trois matches dans le tournoi, c’est surtout sa décision de ne pas sanctionner le Marocain Achraf Hakimi après son tacle violent sur le Brésilien Vinícius Júnior qui a suscité la polémique.

    L’incident est survenu dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsque le Marocain a piétiné la cheville du Brésilien. Malgré la gravité de la scène, l’arbitre n’a sorti aucun carton et la VAR n’est pas intervenue.

    La star suédoise Zlatan Ibrahimović a réagi sur le plateau de « Fox Sports » : « Quand j’ai vu cette intervention, la première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que l’arbitre devait prendre le contrôle du match. Il ne s’agit pas du nom du joueur ni du moment de la rencontre, mais de la protection des joueurs. »

    Il a ajouté : « L’attaquant avait déjà dépassé son adversaire, le danger était évident, et le contact est survenu bien trop tard. »

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Des décisions qui ont provoqué la colère du Real Madrid et du FC Barcelone

    Malgré sa solide expérience, Vintič divise le football espagnol. Il a déjà été vivement critiqué pour certaines de ses décisions lors de matchs de clubs ibériques.

    La plateforme Archivo VAR a même critiqué sa désignation pour la finale de la Coupe du monde, estimant que la Fédération internationale « attisait la polémique » et rappelant que l’arbitre slovène « avait souffert lors des grands matchs de la saison européenne, perdant le contrôle dès que la rencontre s’intensifiait ».

    Parmi les incidents les plus marquants ayant provoqué la colère à Madrid, on retiendra l’expulsion du joueur du Real Madrid Eduardo Camavinga lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

    Le Real Madrid menait alors 3-2 lorsque l’arbitre a sorti un deuxième carton jaune pour perte de temps, quelques minutes après un premier avertissement consécutif à un tacle musclé.

    Une décision qui a suscité la colère de l’ancien entraîneur Álvaro Arbeloa, pour qui « l’arbitre a tué le match ; on ne peut pas expulser un joueur pour un geste comme celui-là ».

    Barcelone n’a pas été épargné : les supporters se souviennent encore de son match contre l’Inter Milan en Ligue des champions 2022, lorsque Vintić avait ignoré un penalty après une main de Denzel Dumfries dans la surface.

    Dans le même match, il a annulé un but de Pedri pour une main involontaire d’Ansu Fati après une déviation du gardien, une décision qui a provoqué la colère du club catalan.

  • L'affaire de la prostitution et de la drogue

    Loin des terrains, l’arbitre slovène s’est retrouvé au cœur d’une affaire qui a retenu l’attention des médias européens en 2020.

    En vacances à Bijeljina, en Bosnie-Herzégovine, il a été interpellé par la police lors d’une opération visant un réseau de prostitution et de trafic de drogue, selon les informations de la chaîne française RMC.

    L’opération a permis l’interpellation de 26 hommes et de 9 femmes, dont Tiana Maksimović, identifiée par les autorités comme le cerveau du réseau de prostitution, avant qu’elle ne reconnaisse les faits.

    Les forces de l’ordre ont également saisi quatre paquets de cocaïne, dix pistolets, trois gilets pare-balles et plus de 10 000 euros en espèces.

    Selon les informations de l’époque, Finčić était soupçonné d’avoir eu recours aux services du réseau, avant d’être interrogé puis relâché sans qu’aucune accusation ne soit retenue contre lui.

    Le juge slovène a nié tout lien avec cette affaire et a déclaré au journal slovène Večer : « J’ai accepté une invitation à déjeuner, et il s’est avéré par la suite que c’était la plus grande erreur que j’aie commise de ma vie. »

    Il a ajouté : « Je n’ai aucun lien avec le groupe qui a été arrêté. Oui, la police nous a emmenés au commissariat et nous a interrogés en tant que témoins, puis, constatant que nous ne connaissions aucune de ces personnes, elle nous a autorisés à partir. »

    La Fédération slovène de football lui a apporté son soutien, qualifiant l’incident d’« simple coup du sort » et insistant sur le fait que l’arbitre s’était simplement trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment », sans aucun lien avec l’activité criminelle démantelée.

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