Loin des terrains, l’arbitre slovène s’est retrouvé au cœur d’une affaire qui a retenu l’attention des médias européens en 2020.
En vacances à Bijeljina, en Bosnie-Herzégovine, il a été interpellé par la police lors d’une opération visant un réseau de prostitution et de trafic de drogue, selon les informations de la chaîne française RMC.
L’opération a permis l’interpellation de 26 hommes et de 9 femmes, dont Tiana Maksimović, identifiée par les autorités comme le cerveau du réseau de prostitution, avant qu’elle ne reconnaisse les faits.
Les forces de l’ordre ont également saisi quatre paquets de cocaïne, dix pistolets, trois gilets pare-balles et plus de 10 000 euros en espèces.
Selon les informations de l’époque, Finčić était soupçonné d’avoir eu recours aux services du réseau, avant d’être interrogé puis relâché sans qu’aucune accusation ne soit retenue contre lui.
Le juge slovène a nié tout lien avec cette affaire et a déclaré au journal slovène Večer : « J’ai accepté une invitation à déjeuner, et il s’est avéré par la suite que c’était la plus grande erreur que j’aie commise de ma vie. »
Il a ajouté : « Je n’ai aucun lien avec le groupe qui a été arrêté. Oui, la police nous a emmenés au commissariat et nous a interrogés en tant que témoins, puis, constatant que nous ne connaissions aucune de ces personnes, elle nous a autorisés à partir. »
La Fédération slovène de football lui a apporté son soutien, qualifiant l’incident d’« simple coup du sort » et insistant sur le fait que l’arbitre s’était simplement trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment », sans aucun lien avec l’activité criminelle démantelée.