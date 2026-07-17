L'arbitre slovène n'a pu contenir son émotion lorsque l'Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, lui a annoncé sa désignation pour diriger la finale de la Coupe du monde.

Vincic s’est pris la tête entre les mains et a failli verser une larme devant ses collègues, avant de déclarer : « J’ai d’abord été sous le choc, puis envahi par la joie. Je tremblais, c’est un honneur indescriptible d’arbitrer la finale de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « C’est un rêve que tout arbitre nourrit depuis le début de sa carrière, c’est pourquoi je ressens une immense fierté, tant pour moi-même que pour mon équipe. Il est difficile de décrire ce que je ressens avec des mots, mais je suis très fier de représenter la Slovénie lors du plus grand événement sportif au monde, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

Il sera assisté de ses compatriotes Tomaš Klančnik et Andraž Kovačič, tandis que le Jordanien Adham Makhadmeh officiera comme quatrième arbitre, épaulé par son compatriote Mohammed Al-Kallaf en tant qu’arbitre assistant de réserve.