Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Prostitution, drogue et chute inattendue de l'Argentine… Qui est cet arbitre de la finale de la Coupe du monde, auteur de décisions controversées ?

FEATURES
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
S. Vincic
Espagne
Argentine
É.-U.
Slovénie

L’arbitre a ignoré l’expulsion de Hakimi, provoquant la colère du Real Madrid et du FC Barcelone.

L'arbitre slovène Slavko Vinčić s'apprête à diriger le plus grand match de sa carrière : la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine, dimanche au stade MetLife de New Jersey.

Malgré sa solide réputation au sein des instances arbitrales européennes, le sifflet slovène, âgé de 46 ans, a récemment été impliqué dans plusieurs décisions controversées, ainsi que dans un incident extra-sportif retentissant, interpellé en 2020 par la police bosnienne lors d’une descente contre un réseau de prostitution et de trafic de drogue, avant d’être relâché sans poursuite.

  • Un moment émouvant a suivi l'annonce de sa sélection.

    L'arbitre slovène n'a pu contenir son émotion lorsque l'Italien Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, lui a annoncé sa désignation pour diriger la finale de la Coupe du monde.

    Vincic s’est pris la tête entre les mains et a failli verser une larme devant ses collègues, avant de déclarer : « J’ai d’abord été sous le choc, puis envahi par la joie. Je tremblais, c’est un honneur indescriptible d’arbitrer la finale de la Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « C’est un rêve que tout arbitre nourrit depuis le début de sa carrière, c’est pourquoi je ressens une immense fierté, tant pour moi-même que pour mon équipe. Il est difficile de décrire ce que je ressens avec des mots, mais je suis très fier de représenter la Slovénie lors du plus grand événement sportif au monde, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. »

    Il sera assisté de ses compatriotes Tomaš Klančnik et Andraž Kovačič, tandis que le Jordanien Adham Makhadmeh officiera comme quatrième arbitre, épaulé par son compatriote Mohammed Al-Kallaf en tant qu’arbitre assistant de réserve.

    • Publicité
  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Un parcours ponctué de grands matchs

    Vintić possède une solide expérience dans l’arbitrage des plus grandes rencontres européennes et internationales. Il a officié lors de l’Euro 2020, puis dirigé la finale de la Ligue Europa 2022 entre l’Eintracht Francfort et les Rangers.

    En 2024, il a dirigé la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, puis plusieurs rencontres de l’Euro 2024, dont la demi-finale France-Espagne.

    L’année dernière, il a également officié lors de la Coupe du monde des clubs 2025, disputée aux États-Unis.

    La Coupe du monde 2026 sera sa deuxième participation, après avoir officié lors de deux rencontres au Qatar en 2022.

    Sur le plan arabe, le Slovène a déjà dirigé plusieurs rencontres du championnat saoudien, dont le « Clásico » Al-Nassr-Al-Ittihad lors de la deuxième phase de la saison dernière de la Ligue professionnelle Roshen, ainsi que le duel Al-Ahli-Al-Hilal lors de la première phase de l’exercice 2024-2025. Il a également officié le choc Al-Ahli-Zamalek en championnat égyptien lors de la saison 2022-2023.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    L'Espagne reste invaincue sous la direction de Ventić

    L’arbitre slovène a déjà dirigé un match de l’Argentine en Coupe du monde : lors de l’édition 2022 au Qatar, la sélection albiceleste s’était inclinée 2-1 face à l’Arabie saoudite, sa dernière défaite dans la compétition.

    Avec l’Espagne, il a officié à cinq reprises : un match amical contre la Colombie (2-2, 2017), puis un nul blanc face à la Suède lors de l’entrée des « Rouges » à l’Euro 2020.

    Il a également dirigé la demi-finale de Ligue des Nations 2023 entre l’Espagne et l’Italie, remportée 2-1 par les Ibériques, puis deux rencontres des Espagnols lors du dernier Championnat d’Europe : la victoire 1-0 contre l’Italie et le succès 2-1 face à la France en demi-finale.

    L’Espagne reste ainsi invaincue sous son sifflet.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • L’affaire de la « loi Vinicius »

    Lors de la Coupe du monde 2026, il a dirigé trois rencontres : Brésil-Maroc (1-1), Jordanie-Algérie (2-1 pour l’Algérie) et Mexique-Équateur (2-0), toutes lors des seizièmes de finale.

    L’édition 2026 a été marquée par l’un des faits de jeu les plus commentés de sa carrière : l’expulsion de l’Équatorien Piero Hincapié, coupable d’avoir couvert sa bouche en s’adressant à un adversaire, application stricte de ce que la presse a nommé la « règle Vinícius ».

    Ce règlement, introduit à la suite de l’expulsion de l’Argentin Gianluca Prestiani lors d’un match de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid la saison passée, sanctionne le fait de se couvrir la bouche pour parler à un adversaire.

  • La photo de Hakimi qui a déclenché la polémique

    Bien qu'il ait distribué 7 cartons jaunes et un carton rouge au cours de ses trois matches dans le tournoi, c'est surtout sa décision de ne pas sanctionner le Marocain Achraf Hakimi suite à son tacle violent sur le Brésilien Vinícius Júnior qui a suscité la polémique.

    L’incident est survenu dans le temps additionnel de la première mi-temps, lorsque le défenseur a piétiné la cheville du joueur brésilien. Malgré la gravité de l’action, l’arbitre n’a sorti aucun carton et la VAR n’est pas intervenue.

    Interrogé sur la chaîne « Fox Sports », la star suédoise Zlatan Ibrahimović a réagi : « Quand j’ai vu cette intervention, la première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que l’arbitre devait prendre le contrôle du match. Il ne s’agit pas du nom du joueur ni du moment de la rencontre, mais de la protection des joueurs. »

    Il a ajouté : « L’attaquant avait déjà dépassé son adversaire, le danger était évident, et le contact est survenu bien trop tard. »

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Des décisions qui ont provoqué la colère du Real Madrid et du FC Barcelone

    Malgré sa solide expérience, Vintič divise le football espagnol. Il a déjà été vivement critiqué pour certaines de ses décisions lors de rencontres impliquant des clubs ibériques.

    La plateforme Archivo VAR a même critiqué sa désignation pour la finale de la Coupe du monde, estimant que la Fédération internationale « attise la polémique » et rappelant que l’arbitre slovène « a souffert lors des grands matchs de la saison européenne, perdant le contrôle à mesure que la compétition s’intensifiait ».

    Parmi les incidents les plus marquants ayant provoqué l’ire madrilène, on retiendra l’expulsion du joueur du Real Madrid Eduardo Camavinga lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

    Le Real Madrid menait alors 3-2 lorsque l’arbitre a sorti un deuxième carton jaune pour perte de temps, quelques minutes après un premier avertissement suite à un tacle musclé.

    Une décision qui a suscité la colère de l’ancien défenseur Álvaro Arbeloa : « L’arbitre a tué le match, on ne peut pas expulser un joueur pour un geste comme celui-là. »

    Barcelone n’a pas été épargné : les supporters se souviennent encore de son match contre l’Inter Milan en Ligue des champions 2022, lorsque Vintić avait ignoré un penalty après une main de Denzel Dumfries dans la surface.

    Dans le même match, il a annulé un but de Pedri pour une main involontaire d’Ansu Fati après une déviation du gardien, une décision qui a provoqué la colère du club catalan.

  • L’affaire de prostitution et de drogue

    Loin des terrains de sport, l'arbitre slovène s'est retrouvé au cœur d'une affaire qui a retenu l'attention des médias européens en 2020.

    En vacances à Bijeljina, en Bosnie-Herzégovine, il a été interpellé par la police lors d’une opération visant un réseau de prostitution et de trafic de drogue, selon les informations de la chaîne française RMC.

    L’opération a permis l’interpellation de 26 hommes et de 9 femmes, dont Tiana Maksimović, identifiée comme le cerveau du réseau de prostitution et finalement mise en cause.

    Les forces de l’ordre ont également saisi quatre paquets de cocaïne, dix pistolets, trois gilets pare-balles et plus de 10 000 euros en espèces.

    Selon les informations de l’époque, Finčić était soupçonné d’avoir eu recours aux services du réseau, avant d’être interrogé puis relâché sans qu’aucune accusation ne soit retenue contre lui.

    Le juge slovène a nié tout lien avec cette affaire et a déclaré au journal slovène « Vecer » : « J’ai accepté une invitation à déjeuner, et il s’est avéré par la suite que c’était la plus grande erreur de ma vie. »

    Il a ajouté : « Je n’ai aucun lien avec le groupe qui a été arrêté. Oui, la police nous a emmenés au commissariat et nous a interrogés en tant que témoins, puis, constatant que nous ne connaissions aucune de ces personnes, elle nous a autorisés à partir. »

    La Fédération slovène de football lui a apporté son soutien, qualifiant l’incident d’« simple coup du sort » et insistant sur le fait que l’arbitre s’était simplement trouvé « au mauvais endroit au mauvais moment », sans aucun lien avec l’activité criminelle démantelée.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG