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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Promise David s'impose comme titulaire, mais des erreurs défensives coûteuses, l'inquiétude grandissante concernant Alphonso Davies et l'élimination du Canada à la Coupe du monde à domicile illustrent les gagnants et les perdants du match Canada-Suisse

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Suisse vs Canada
Suisse
Canada
Coupe du monde
P. David
A. Davies
J. Marsch

Le Canada a bien validé son billet pour les huitièmes de finale, mais une défaite coûteuse face à la Suisse a finalement mis fin à son parcours à domicile en Coupe du monde. Si Promise David s’est distingué, les inquiétudes concernant Alphonso Davies se sont accentuées.

VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16e de finale de la Nati et éventuellement un 8e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives, payant cash la facture face à une formation helvétique de haut rang. 

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, puis la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, a inscrit son troisième but du tournoi, suffisant pour repousser la révolte canadienne en fin de match et le seul but de Promise David. 

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour disputer un match des 16es de finale à Los Angeles, probablement contre la Corée du Sud. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Promise David.

    Cyle Larin et Jonathan David avaient été si convaincants contre le Qatar qu’il paraissait inconcevable de les sortir du onze de départ. Pourtant, c’est bien l’attaquant le plus efficace du Canada, Promise David, qui a fait la différence : entré en jeu à la 74^e minute à la place de Tajon Buchanan, il a immédiatement justifié sa réputation. 

    L’avant-centre de l’Union Royale Saint-Gilloise, opéré de la hanche en février, a tout fait pour être prêt à temps pour la Coupe du monde et a immédiatement fait trembler les filets, avant même que le speaker n’annonce son entrée. 

    Sa grande taille (1,95 m) et sa présence physique offrent au Canada une option de pointe supplémentaire, et son état de forme s’est constamment amélioré au fil des matchs de groupe. Si le staff médical valide son aptitude à tenir 90 minutes, son efficacité immédiate pourrait lui ouvrir une place de titulaire, probablement aux côtés de Jonathan David, pour les huitièmes de finale. 

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Déçus : les supporters canadiens

    Les deux dernières rencontres disputées à Vancouver ont offert des images fortes : des milliers de supporters ont investi les rues alentour, convergeant vers le BC Place lors d’une marche devenue emblématique. Dans l’arène, le public a créé une véritable cacophonie chaque fois que le Canada réalisait un exploit. 

    L’impression dominante était celle d’une véritable forteresse : les deux niveaux de tribunes enserraient la pelouse dans un mur de bruit, surtout lorsque le toit rétractable était fermé. Malheureusement pour le Canada, ces instants sont désormais du passé. 

    Les bars et les soirées de projection draineront certes encore les foules lorsque l’équipe se rendra à Los Angeles pour y défier probablement la Corée du Sud, mais l’élan créé au sein des communautés locales – et la perspective d’un parcours historique à domicile – se sont évanouis. 

    Même inquiétude pour Vancouver : les Whitecaps cherchent encore une solution à long terme pour éviter un déménagement, et la perspective d’accueillir un jour la Coupe du monde, la Copa América ou même la Gold Cup paraît ténue. Malgré l’engouement estival, les supporters devront désormais se contenter de la Suisse en seizièmes de finale, et peut-être en huitièmes. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : les « Suspensions » du Canada

    Si les blessures demeurent une source d’inquiétude pour le Canada, les Rouges n’auront pas à redouter l’absence de joueurs lors des 16es de finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes ou de suspensions pour cartons rouges. 

    Avant la rencontre de mercredi, trois des quatre défenseurs titulaires comptaient déjà un carton jaune, récolté face au Qatar ou à la Bosnie-Herzégovine. Un nouveau avertissement les aurait donc privés du tour suivant. 

    Les Canadiens n’ont pas modéré leurs interventions, et les erreurs ayant conduit aux buts suisses tenaient surtout à un mauvais placement. Désormais, les hommes de Marsch repartent de zéro à l’aube de leur première phase à élimination directe. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Derek Cornelius

    Derek Cornelius n’était pas le seul responsable de ces deux buts, mais son placement a compliqué la tâche. Sur le premier but, il s’est trop avancé sur son adversaire direct, contraignant Alistair Johnston à couvrir l’attaquant central au premier poteau. Résultat : Vargas était complètement démarqué sur la droite et a pu conclure tranquillement, laissant Crépeau sans temps ni angle pour intervenir. 

    Peu après, une mécompréhension entre Cornelius et Luc De Fougerolles a libéré Johan Manzambi, qui a filé aux côtés de Breel Embolo avant de déclencher une frappe trop rapide pour que Crépeau puisse intervenir. Après une première période prometteuse, le Canada n’avait pas prévu un tel début de seconde mi-temps, et la Suisse a profité des opportunités qui se présentaient à elle. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Johan Manzambi.

    La jeune pépite suisse Johan Manzambi a confirmé tout son potentiel lors de ce match décisif. Pour sa première titularisation en Coupe du monde, il s’est montré à la hauteur de l’événement, poursuivant sur sa lancée après avoir inscrit un doublé en 19 minutes lors de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine. 

    Habituellement milieu défensif, il a été aligné dans un rôle plus offensif, a marqué un but et offert une passe décisive, tout en créant deux occasions et en perturbant le milieu de terrain canadien. Au vu de l’opportunité qui lui a été offerte et de la manière dont il s’en est acquitté, il devrait logiquement être titulaire lors du prochain match, lorsque la Suisse reviendra au BC Place pour les seizièmes de finale. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES PERDANTS : Le repos des Canadiens et Alphonso Davies

    Le Canada, qui peut encore créer la surprise dans cette Coupe du monde, aborde son premier match à élimination directe hors de ses bases. Toutefois, le capitaine et star du Bayern Munich, Alphonso Davies, pourrait ne pas être aligné. Vingt-quatre heures après la déclaration de Marsch annonçant sa probable titularisation, le joueur de 25 ans n’a même pas participé à l’échauffement lors de la seconde période. 

    En cas de succès, les Canadiens auraient disposé de sept jours pour peaufiner leur préparation et permettre à leur star de retrouver son meilleur niveau. Ils n’auront finalement que trois jours avant le huitième de finale de dimanche, durant lesquels ils devront gérer la contracture d’Eustaquio – déjà absent mercredi – et un temps de récupération insuffisant pour le groupe. 