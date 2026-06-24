VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16e de finale de la Nati et éventuellement un 8e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives, payant cash la facture face à une formation helvétique de haut rang.

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, puis la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, a inscrit son troisième but du tournoi, suffisant pour repousser la révolte canadienne en fin de match et le seul but de Promise David.

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour disputer un match des 16es de finale à Los Angeles, probablement contre la Corée du Sud.