VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16e de finale de la Nati et éventuellement un 8e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives, payées cash par la redoutable efficacité helvétique.

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, puis la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, a inscrit son troisième but du tournoi, suffisant pour contenir le sursaut d’orgueil canadien en fin de match et le seul but de Promise David.

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour un match des seizièmes de finale à Los Angeles, probablement contre l’Afrique du Sud.

« Nous voulions rester ici à Vancouver, mais une immense opportunité se présente encore à nous : trouver le moyen de nous qualifier pour le prochain match », a déclaré le sélectionneur Jesse Marsch. « Et trouver le moyen de continuer à faire vibrer la nation, même si ce sera depuis Los Angeles. »