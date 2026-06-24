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Promise David s'impose comme titulaire, mais des erreurs défensives coûteuses, l'inquiétude grandissante concernant Alphonso Davies et l'élimination du Canada à domicile en Coupe du monde – voici les principaux gagnants et perdants du match Canada-Suisse

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Suisse vs Canada
Suisse
Canada
Coupe du monde
P. David
A. Davies
J. Marsch

Le Canada a validé son billet pour les huitièmes de finale, mais une défaite coûteuse face à la Suisse a mis fin à son parcours à domicile en Coupe du monde, tandis que Promise David s'est illustré et que les inquiétudes concernant Alphonso Davies se sont accentuées.

VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16e de finale de la Nati et éventuellement un 8e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives, payées cash par la redoutable efficacité helvétique. 

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, puis la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, a inscrit son troisième but du tournoi, suffisant pour contenir le sursaut d’orgueil canadien en fin de match et le seul but de Promise David. 

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour un match des seizièmes de finale à Los Angeles, probablement contre l’Afrique du Sud. 

« Nous voulions rester ici à Vancouver, mais une immense opportunité se présente encore à nous : trouver le moyen de nous qualifier pour le prochain match », a déclaré le sélectionneur Jesse Marsch. « Et trouver le moyen de continuer à faire vibrer la nation, même si ce sera depuis Los Angeles. »

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Promise David.

    Cyle Larin et Jonathan David avaient été si brillants face au Qatar qu’il aurait semblé inconcevable de les tenir éloignés du onze de départ. Pourtant, c’est bien l’attaquant canadien le plus efficace, Promise David, qui a fait la différence : entré en jeu à la 74^e minute à la place de Tajon Buchanan, il a immédiatement justifié sa réputation. 

    L’avant-centre de l’Union Royale Saint-Gilloise, opéré de la hanche en février, a tout fait pour être prêt à temps pour la Coupe du monde et a immédiatement fait trembler les filets, avant même que le speaker n’annonce son entrée. 

    Sa grande taille (1,95 m) et sa simple présence offrent au Canada une option supplémentaire et dissuasive dans la surface. Après avoir retrouvé progressivement son niveau physique durant la phase de groupes, il pourrait, s’il est à 100 % pour 90 minutes, postuler pour une place de titulaire aux côtés de Jonathan David lors des huitièmes de finale. 

    « En phase à élimination directe, chaque détail compte, a souligné David. Il n’y a pas de match de rattrapage : on a 90 minutes pour tout donner et l’emporter. On aurait aimé rester à Vancouver, mais on a fini deuxièmes. Tant pis. »

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : les supporters canadiens

    Les deux dernières rencontres disputées à Vancouver ont offert des images fortes : des milliers de supporters investissant les rues menant au BC Place, puis, une fois à l’intérieur, un vacarme assourdissant à chaque action réussie du Canada. 

    BC Place, transformé en véritable forteresse, voyait ses deux niveaux de tribunes enserrer la pelouse dans un mur de bruit, surtout lorsque le toit rétractable était fermé. Malheureusement pour le Canada, cette ambiance est désormais derrière lui. 

    Si les bars et les soirées de projection continueront d’attirer les foules lors du déplacement à Los Angeles pour affronter l’Afrique du Sud, l’élan local et l’espoir d’un parcours historique à domicile se sont évanouis. 

    Vancouver, elle, reste préoccupée : les Vancouver Whitecaps cherchent toujours un projet de stade viable pour éviter un déménagement, et la perspective d’accueillir un jour la Coupe du monde, la Copa América ou même la Gold Cup paraît ténue. Après l’engouement estival, les supporteurs locaux devront se contenter d’un match face à la Suisse en seizièmes de finale, et éventuellement en huitièmes.

    « Bien sûr, nous aimerions terminer en tête du groupe, mais nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale », a déclaré Alistair Johnston. « C’est le strict minimum que nous visons, et cela montre bien où nous en sommes en tant que programme. En phase à élimination directe, tout peut arriver.

    « Nous espérons que le plus grand nombre de supporters possible nous suivra et que nous pourrons puiser dans leur énergie pour voir de quoi nous sommes capables. Nous sommes en excellente position », a-t-il conclu.


  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : les « Suspensions » du Canada

    Si les blessures demeurent une source d’inquiétude pour le Canada, les Rouges n’auront pas à redouter l’absence de joueurs pour les seizièmes de finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes ou de suspensions pour cartons rouges. 

    Avant la rencontre de mercredi, trois des quatre défenseurs titulaires comptaient déjà un carton jaune, récolté face au Qatar ou à la Bosnie-Herzégovine. Un nouveau avertissement les aurait donc privés du tour suivant. 

    Les Canadiens n’ont pas modéré leurs interventions, et les erreurs ayant conduit aux buts suisses étaient avant tout liées à un mauvais positionnement. Désormais, les hommes de Marsch repartent de zéro à l’aube de leur première participation à la phase à élimination directe. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Derek Cornelius

    Derek Cornelius n’était pas le seul responsable de ces deux buts, mais son placement a compliqué la tâche. Sur le premier but, il s’est trop avancé sur son joueur, contraignant Alistair Johnston à couvrir l’attaquant central au premier poteau. Résultat : Vargas était complètement démarqué sur la droite et a pu conclure tranquillement ; Crépeau n’a eu aucune chance de s’organiser ni d’arrêter le ballon. 

    Peu après, une mécompréhension entre Cornelius et Luc De Fougerolles a libéré Johan Manzambi, qui a filé aux côtés de Breel Embolo avant de déclencher une frappe trop rapide pour que Crépeau puisse intervenir. Après une première période prometteuse, le Canada n’a pas entamé la seconde mi-temps comme prévu, et la Suisse a exploité les opportunités qui se sont offertes à elle. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Johan Manzambi.

    La jeune pépite suisse Johan Manzambi a confirmé tout son potentiel lors de ce match décisif. Pour sa première titularisation en Coupe du monde, il s’est montré à la hauteur de l’événement, poursuivant sur sa lancée après avoir inscrit un doublé en 19 minutes lors de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine. 

    Habituellement milieu défensif, il a été aligné dans un rôle plus offensif et a inscrit un but, délivré une passe décisive, créé deux occasions et dominé le milieu de terrain canadien. Vu l’opportunité qui lui a été offerte et la manière dont il s’en est acquitté, il devrait logiquement être titularisé lors du prochain match, lorsque la Suisse reviendra au BC Place pour les seizièmes de finale. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES PERDANTS : Le repos des Canadiens et Alphonso Davies

    Le Canada peut encore créer la surprise dans cette Coupe du monde et aborde pour la première fois un match à élimination directe, même si ce n’est pas à domicile. Toutefois, le capitaine et star du Bayern Munich, Alphonso Davies, pourrait ne pas être aligné. Vingt-quatre heures après la déclaration de Marsch annonçant que le joueur de 25 ans serait probablement titulaire, il ne s’est même pas échauffé lors de la préparation du banc canadien en seconde période. 

    En cas de point obtenu, les Canadiens auraient disposé de sept jours pour peaufiner leur préparation et permettre à Davies de retrouver pleinement son rythme. Or, ils n’auront que trois jours de récupération avant le 16^e de finale de dimanche, où ils devront déjà composer avec la contracture musculaire d’Eustaquio – qui l’avait tenu éloigné du onze de départ mercredi – et avec un temps de repos réduit pour l’ensemble du groupe. 

    « Pour être honnête, Alphonso n’était pas encore prêt, alors je l’ai utilisé comme un leurre. Mais il sera prêt pour le prochain match », a expliqué Marsch. « J’ai écouté la conférence de presse de la Suisse : ils ont posé trois questions sur Alphonso Davies, donc ils ont dû au moins se préparer à cette éventualité. »