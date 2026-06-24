VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16^e de finale de la Nati et éventuellement un 8^e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives et face à la supériorité helvétique.

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, avant que la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, ne signe son troisième but du tournoi, suffisant pour contenir le sursaut d’orgueil canadien et le seul répondant de Promise David.

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour disputer un match des seizièmes de finale à Los Angeles, probablement contre la Corée du Sud.