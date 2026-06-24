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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Promise David s'impose comme titulaire, mais des erreurs défensives coûteuses, des inquiétudes grandissantes concernant Alphonso Davies et l'élimination du Canada de la Coupe du monde marquent les principaux enjeux – Voici les gagnants et les perdants du match Canada-Suisse

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Suisse vs Canada
Suisse
Canada
Coupe du monde
P. David
A. Davies
J. Marsch

Le Canada a bien validé son billet pour les huitièmes de finale, mais une défaite coûteuse face à la Suisse a finalement mis fin à son parcours à domicile en Coupe du monde. Si Promise David s’est illustré, les inquiétudes concernant Alphonso Davies se sont accentuées.

VANCOUVER - Devant près de 53 000 supporters au BC Place, les espoirs du Canada de disputer un nouveau match à domicile lors de la Coupe du monde 2026 ont été anéantis par deux erreurs défensives lors de la défaite 2-1 face à la Suisse mercredi.

Le stade accueillera encore trois rencontres, dont le 16^e de finale de la Nati et éventuellement un 8^e, mais le parcours canadien à domicile s’arrête là. Malgré leur abnégation, les Rouges ont cédé sur deux erreurs défensives et face à la supériorité helvétique. 

Après une première période sans but, Ruben Vargas a ouvert le score en concluant une action limpide au second poteau dès la 46^e minute, avant que la jeune pépite de 20 ans, Johan Manzambi, ne signe son troisième but du tournoi, suffisant pour contenir le sursaut d’orgueil canadien et le seul répondant de Promise David. 

GOAL revient sur les gagnants et les perdants de cette rencontre, alors que l’équipe nationale masculine canadienne s’apprête à se rendre aux États-Unis pour disputer un match des seizièmes de finale à Los Angeles, probablement contre la Corée du Sud. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Promise David.

    Cyle Larin et Jonathan David avaient été si brillants face au Qatar qu’il semblait impensable de les tenir éloignés du onze de départ. Pourtant, c’est bien l’attaquant le plus efficace du Canada, Promise David, qui a fait la différence : entré en jeu à la 74^e minute à la place de Tajon Buchanan, il a immédiatement justifié sa réputation. 

    L’avant-centre de l’Union Royale Saint-Gilloise, opéré de la hanche en février, a tout fait pour être prêt à temps pour la Coupe du monde et a immédiatement ouvert son compteur dès sa première touche, avant même que le speaker n’annonce son entrée. 

    Sa grande taille (1,95 m) et sa simple présence offrent au Canada une option supplémentaire et imposante en attaque, et son état de forme s’est constamment amélioré au fil des matchs de groupe. Si le staff médical valide son aptitude à tenir 90 minutes, son efficacité immédiate pourrait lui ouvrir une place de titulaire, probablement aux côtés de Jonathan David, pour les huitièmes de finale. 

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Déçus : les supporters canadiens

    Les deux dernières rencontres disputées à Vancouver ont offert quelques-unes des images les plus fortes du tournoi, avec des milliers de supporters convergeant vers le BC Place dans une marche festive devenue emblématique. Une fois à l’intérieur, le public a créé une ambiance assourdissante à chaque action notable du Canada. 

    L’impression dominante était celle d’une véritable forteresse : les deux niveaux de tribunes enserraient la pelouse dans un mur de bruit, surtout lorsque le toit rétractable était fermé. Malheureusement pour le Canada, ces instants sont désormais du passé. 

    Les bars et les soirées de projection draineront encore les foules lorsque l’équipe se rendra à Los Angeles pour y défier probablement la Corée du Sud, mais l’élan créé au sein des communautés locales et l’espoir d’un parcours historique à domicile se sont évanouis. 

    Vancouver, elle, reste dans l’incertitude : les Vancouver Whitecaps cherchent toujours une solution à long terme pour éviter un déménagement, et la perspective d’accueillir un jour la Coupe du monde, la Copa América ou même la Gold Cup paraît ténue. Malgré l’engouement manifeste de la ville durant cet été, les supporters devront désormais se contenter de la Suisse au stade des seizièmes de finale, et peut-être des huitièmes. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : les « Suspensions » du Canada

    Si les blessures demeurent une source d’inquiétude pour le Canada, les Rouges n’auront pas à redouter l’absence de joueurs pour les seizièmes de finale en raison d’une accumulation de cartons jaunes ou de suspensions pour cartons rouges. 

    Avant la rencontre de mercredi, trois des quatre défenseurs titulaires comptaient déjà un avertissement, récolté face au Qatar ou à la Bosnie-Herzégovine. Un nouveau carton aurait donc entraîné une suspension pour le tour suivant. 

    Les Canadiens n’ont pas modéré leurs interventions, et les erreurs ayant conduit aux buts suisses tenaient surtout à un mauvais positionnement. Désormais, les hommes de Marsch repartent de zéro à l’aube de leur première participation à la phase à élimination directe. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : Derek Cornelius

    Derek Cornelius n’était pas le seul responsable de ces deux buts, mais son placement a compliqué la tâche. Sur le premier but, il s’est trop avancé sur son adversaire direct, contraignant Alistair Johnston à couvrir l’attaquant central au premier poteau. Résultat : Vargas était complètement démarqué sur la droite et a pu conclure sans opposition ; Crépeau n’a eu ni le temps de s’organiser ni la possibilité d’intervenir. 

    Peu après, une mécompréhension entre Cornelius et Luc De Fougerolles a libéré Johan Manzambi, qui a suivi Breel Embolo avant de déclencher une frappe trop rapide pour que Crépeau puisse intervenir. Après une première période prometteuse, le Canada n’a pas entamé la seconde mi-temps comme prévu, et la Suisse a exploité les opportunités qui se sont présentées. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Johan Manzambi

    La jeune pépite suisse Johan Manzambi a confirmé tout son potentiel lors de ce match décisif. Pour sa première titularisation en Coupe du monde, il s’est montré à la hauteur de l’événement, poursuivant sur sa lancée après avoir inscrit un doublé en 19 minutes lors de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine. 

    Habituellement milieu défensif, il a été aligné plus haut sur le terrain et a répondu présent : un but, une passe décisive, deux occasions créées et une influence constante au milieu de terrain face au Canada. Vu l’opportunité saisie, il devrait logiquement être reconduit dans le onze de départ lorsque la Suisse retrouvera le BC Place pour les seizièmes de finale. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES DÉÇUS : Le repos des Canadiens et Alphonso Davies

    Le Canada, qui peut encore créer la surprise dans cette Coupe du monde, aborde son premier match à élimination directe, même si ce n’est pas à domicile. Toutefois, le capitaine et star du Bayern Munich, Alphonso Davies, pourrait ne pas être aligné. Vingt-quatre heures après la déclaration de Marsch annonçant sa probable titularisation, le joueur de 25 ans n’a même pas pris part à l’échauffement lors de la seconde période, signe que son retour n’est pas encore acquis. 

    En cas de succès, les Canadiens auraient disposé de sept jours pour peaufiner leur préparation et permettre à leur star de retrouver son meilleur niveau. Ils n’en auront finalement que trois avant le 16^e de finale de dimanche, durant lesquels ils devront gérer la contracture d’Eustaquio – déjà forfait mercredi – et un temps de récupération insuffisant pour le groupe. 