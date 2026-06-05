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Christian Guinin

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Promesses de transferts farfelues et méthodes déloyales : une campagne électorale sordide fait rage au Real Madrid pour la présidence

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La campagne pour la présidence du Real Madrid vire au clash entre le sortant Florentino Pérez et son rival Enrique Riquelme. Les deux candidats rivalisent de promesses de transferts farfelues en cas de victoire, et ils ne reculeraient même pas devant des pratiques douteuses.

Le transfert de Luis Figo au Real Madrid lors de l’été 2000 demeure l’un des dossiers les plus retentissants de l’histoire du football. À l’époque, Florentino Pérez, candidat à la présidence du club, annonce qu’il recrutera la star portugaise auprès de son rival historique, le FC Barcelone, s’il remporte les élections. Peu de personnes lui accordent alors crédit.

Outsider de 53 ans, surnommé « Nobody », l’ancien homme politique et entrepreneur en bâtiment avait déjà été battu par Ramon Mendoza en 1994 et se présentait cette fois contre l’ex-président Lorenzo Sanz, aujourd’hui disparu mais très apprécié des supporters. Même après son annonce de transfert retentissante, rares étaient les experts qui s’attendaient à ce qu’il soit effectivement élu – y compris du côté de Figo.

  • Pendant l’Euro, Figo avait nié les faits avec une certaine nervosité, invoquant son contrat avec le Barça et promettant de rester, sans doute dans l’espoir que le favori, Lorenzo Sanz, l’emporterait aux élections à Madrid et que l’accord préalable avec Pérez deviendrait caduc.

    Les quelque 80 000 membres du club madrilène en décidèrent autrement. Séduits par les promesses de Pérez, ils portèrent l’entrepreneur à la présidence avec une majorité d’un peu plus de 3 000 voix. Figo rejoignit donc Madrid et fut aussitôt considéré comme persona non grata à Barcelone, mais Pérez, avec le recul, s’en moquait éperdument : sa manœuvre lui avait permis d’obtenir ce qu’il voulait – la présidence du club sans doute le plus prestigieux du football mondial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez espère que sa réélection lui permettra de renforcer sa position au Real Madrid

    Plus de 25 ans après son premier mandat, Florentino Pérez reste, à l’exception d’une brève parenthèse de 2006 à 2009, l’homme fort du Real Madrid. Comme en 2000, la maison blanche s’apprête à nouveau à des élections présidentielles, et les candidats rivalisent déjà d’annonces sur le recrutement futur du club.

    Ces élections anticipées ont été déclenchées par une conférence de presse aussi extraordinaire que mémorable du président sortant, au cours de laquelle il s’en est pris vertement à ses innombrables détracteurs, aux journalistes qui lui déplaisent, aux arbitres et, bien sûr, au FC Barcelone. Il a alors annoncé ne pas craindre de nouvelles élections et vouloir se soumettre au vote des membres, convaincu d’être toujours l’homme de la situation.

    Dans un contexte sportif délicat, il entend mettre en œuvre des mesures radicales, fort d’un mandat qu’il espère renouvelé. En durcissant pendant des années les critères de candidature (au moins 20 ans d’adhésion et 10 à 15 % du chiffre d’affaires du club en fonds propres), le patron ne s’attendait sans doute pas à voir émerger en la personne d’Enrique Riquelme un adversaire crédible pour le poste de président.

    Moins de vingt-quatre heures après la conférence de presse, le challenger est sorti de l’ombre. Dans une lettre ouverte diffusée par la presse espagnole, Riquelme a tendu la main à Pérez, s’est officiellement présenté comme candidat et a appelé à un processus électoral transparent.

    Entre-temps, la candidature de l’Espagnol de 37 ans a été officialisée ; dimanche prochain, il se présentera officiellement aux élections en tant qu’adversaire de Pérez. Riquelme s’est fait un nom comme dirigeant dans le secteur de l’énergie chez Cox Energy, entreprise spécialisée dans le photovoltaïque solaire qui possède des projets et des bureaux notamment au Mexique, au Chili, au Panama, en Colombie et en Espagne. Dans l’entourage du club madrilène, son nom circule depuis 2021 : des rumeurs l’annonçaient déjà prêt à défier Pérez, mais le projet n’avait alors pas dépassé le stade de la réflexion.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez vise Konate et Mourinho, tandis que Riquelme mise sur Haaland et Rodri.

    L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.

    Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des actionnaires, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il entend au contraire renforcer les prérogatives des « socios » et refuse tant le plafonnement des adhérents à 100 000 que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters, deux mesures défendues par son rival.

    Sur le plan sportif, leurs stratégies de recrutement divergent aussi. Chacun promet des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant envisage l’arrivée du défenseur Ibrahima Konaté (Liverpool), un second renfort défensif non dévoilé et une star offensive capable de rivaliser avec Cristiano Ronaldo.

    Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, déjà sur les radars madrilènes depuis plusieurs années, et son coéquipier à Manchester City, Erling Haaland.

    Sur ce plan, Riquelme semble tenir la corde grâce au prestige du Norvégien, même si, dans la nuit de mercredi à jeudi, le dossier a provoqué une vive opposition : le père du joueur, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta, puis Manchester City ont immédiatement annoncé des poursuites judiciaires.

    Sur le plan sportif, Riquelme promet un renouveau ambitieux : il souhaite confier le poste de directeur sportif à la légende Raúl González Blanco, déjà soutenu par Iker Casillas.

    Perez, épaulé par le stratège financier Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues, cette fois au poste de « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica Lisbonne, a publié un communiqué confirmant que, en cas de victoire, Perez avait « la ferme intention » de recruter « The Special One » contre un indemnité de 15 millions d’euros.

    Riquelme, lui, n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel et promet, s’il est élu, de nommer un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais le nom de Jürgen Klopp revient régulièrement pour un éventuel retour sur le banc madrilène.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    L’ère Perez touche-t-elle à sa fin au Real Madrid ?

    Le scrutin de dimanche dira si les membres du Real se laissent impressionner, voire influencer, par la longue liste de noms cités par les candidats. D’un côté, le président sortant de 79 ans inonde Madrid d’affiches le présentant comme le « garant du succès » et énumère les titres gagnés sous son égide. De l’autre, son rival promet un « nouveau cycle » taillé pour les Merengues.

    Fait marquant : en près de vingt ans, jamais un candidat n’a semblé aussi proche de mettre fin à l’ère Pérez. Selon la presse espagnole, le président sortant aurait même déployé une campagne numérique massive via des centaines de bots, auteurs de plus de 29 000 publications pour dénigrer Riquelme et vanter ses propres mérites.

    À 79 ans, il semble prêt à employer tous les moyens pour assurer sa réélection, comme il l’avait déjà fait il y a un peu plus de 25 ans.