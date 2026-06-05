Promesses de transferts farfelues et méthodes déloyales : une campagne électorale sordide fait rage au Real Madrid pour la présidence

L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.
Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des actionnaires, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il entend au contraire renforcer les prérogatives des « socios » et refuse tant le plafonnement des adhérents à 100 000 que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters, deux mesures défendues par son rival.
Sur le plan sportif, leurs stratégies de recrutement divergent aussi. Chacun promet des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant envisage l’arrivée du défenseur Ibrahima Konaté (Liverpool), un second renfort défensif non dévoilé et une star offensive capable de rivaliser avec Cristiano Ronaldo.
Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, déjà sur les radars madrilènes depuis plusieurs années, et son coéquipier à Manchester City, Erling Haaland.
Sur ce plan, Riquelme semble tenir la corde grâce au prestige du Norvégien, même si, dans la nuit de mercredi à jeudi, le dossier a provoqué une vive opposition : le père du joueur, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta, puis Manchester City ont immédiatement annoncé des poursuites judiciaires.
Sur le plan sportif, Riquelme promet un renouveau ambitieux : il souhaite confier le poste de directeur sportif à la légende Raúl González Blanco, déjà soutenu par Iker Casillas.
Perez, épaulé par le stratège financier Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues, cette fois au poste de « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica Lisbonne, a publié un communiqué confirmant que, en cas de victoire, Perez avait « la ferme intention » de recruter « The Special One » contre un indemnité de 15 millions d’euros.
Riquelme, lui, n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel et promet, s’il est élu, de nommer un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais le nom de Jürgen Klopp revient régulièrement pour un éventuel retour sur le banc madrilène.