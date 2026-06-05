Promesses de transferts farfelues et méthodes déloyales : une campagne électorale sordide fait rage au Real Madrid pour la présidence

Plus de 25 ans après son premier mandat, Florentino Pérez reste, à l’exception d’une brève parenthèse de 2006 à 2009, l’homme fort du Real Madrid. Comme en 2000, la maison blanche s’apprête à nouveau à des élections présidentielles, et les candidats rivalisent déjà d’annonces sur le recrutement futur du club.

Ces élections anticipées ont été déclenchées par une conférence de presse aussi extraordinaire que mémorable du président sortant, au cours de laquelle il s’en est pris vertement à ses innombrables détracteurs, aux journalistes qui lui déplaisent, aux arbitres et, bien sûr, au FC Barcelone. Il a alors annoncé ne pas craindre de nouvelles élections et vouloir se soumettre au vote des membres, convaincu d’être toujours l’homme de la situation.

Dans un contexte sportif délicat, il entend mettre en œuvre des mesures radicales, fort d’un mandat qu’il espère renouvelé. En durcissant pendant des années les critères de candidature (au moins 20 ans d’adhésion et 10 à 15 % du chiffre d’affaires du club en fonds propres), le patron ne s’attendait sans doute pas à voir émerger en la personne d’Enrique Riquelme un adversaire crédible pour le poste de président.

Moins de vingt-quatre heures après la conférence de presse, le challenger est sorti de l’ombre. Dans une lettre ouverte diffusée par la presse espagnole, Riquelme a tendu la main à Pérez, s’est officiellement présenté comme candidat et a appelé à un processus électoral transparent.

Entre-temps, la candidature de l’Espagnol de 37 ans a été officialisée ; dimanche prochain, il se présentera officiellement aux élections en tant qu’adversaire de Pérez. Riquelme s’est fait un nom comme dirigeant dans le secteur de l’énergie chez Cox Energy, entreprise spécialisée dans le photovoltaïque solaire qui possède des projets et des bureaux notamment au Mexique, au Chili, au Panama, en Colombie et en Espagne. Dans l’entourage du club madrilène, son nom circule depuis 2021 : des rumeurs l’annonçaient déjà prêt à défier Pérez, mais le projet n’avait alors pas dépassé le stade de la réflexion.