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Christian Guinin

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Promesses de transfert farfelues et méthodes déloyales : une campagne électorale sordide fait rage au Real Madrid pour la présidence

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La campagne pour la présidence du Real Madrid vire au règlement de comptes entre le sortant Florentino Pérez et son challenger Enrique Riquelme. Les deux candidats rivalisent de promesses de transferts farfelues en cas de victoire, et ils ne reculeraient même pas devant des pratiques douteuses.

Le transfert de Luis Figo au Real Madrid lors de l’été 2000 demeure l’une des opérations les plus retentissantes de l’histoire du football. Lors de sa campagne pour la présidence du club, Florentino Pérez annonce, avec une audace rare, qu’il recrutera la star portugaise auprès de l’ennemi juré, le FC Barcelone.

Outsider de 53 ans, ancien homme politique et entrepreneur en bâtiment, surnommé « Nobody », il avait déjà été battu par Ramon Mendoza en 1994 et se présentait cette fois contre l’ex-président Lorenzo Sanz, aujourd’hui disparu mais très apprécié des supporters. Même après cette annonce tonitruante, peu d’observateurs imaginaient qu’il serait réellement porté à la tête du club, y compris dans l’entourage de Figo.

  • Pendant l’Euro, Figo avait nié avec empressement tout départ, invoquant son contrat avec le club catalan et promettant de rester. Il espérait sans doute que le favori, Lorenzo Sanz, gagnerait les élections à Madrid, rendant ainsi l’accord préalable avec Pérez caduque.

    Les quelque 80 000 membres du club madrilène en décidèrent autrement. Séduits par les promesses de Pérez, ils portèrent l’entrepreneur à la présidence avec une majorité d’un peu plus de 3 000 voix. Figo rejoignit donc Madrid et fut aussitôt considéré comme persona non grata à Barcelone, mais Pérez, avec le recul, s’en moquait : sa manœuvre lui avait permis d’obtenir ce qu’il voulait – la présidence du club sans doute le plus prestigieux du football mondial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez espère que sa réélection lui permettra de renforcer sa position au Real Madrid

    Plus de 25 ans après son premier mandat, Florentino Pérez demeure, hormis une brève parenthèse de 2006 à 2009, l’homme fort du Real Madrid. Comme en 2000, la maison blanche s’apprête à nouveau à des élections présidentielles, et les candidats rivalisent déjà d’annonces sur le recrutement futur du club.

    Ces élections anticipées ont été déclenchées par une conférence de presse aussi extraordinaire que mémorable du président sortant, au cours de laquelle il s’en est pris vertement à ses innombrables détracteurs, aux journalistes qui lui déplaisent, aux arbitres et, bien sûr, au FC Barcelone. Il a alors annoncé ne pas craindre de nouvelles élections et vouloir se soumettre au vote des membres, convaincu d’être toujours l’homme de la situation.

    Dans un contexte sportif délicat, il entend mettre en œuvre des mesures radicales, fort d’un mandat qu’il espère renforcer. En durcissant pendant des années les critères de candidature (au moins 20 ans d’adhésion et 10 à 15 % du chiffre d’affaires du club en fonds propres), le patron ne s’attendait peut-être pas à voir émerger en la personne d’Enrique Riquelme un adversaire crédible pour le poste de président.

    Moins de 24 heures après la conférence de presse, le challenger est sorti de l’ombre. Dans une lettre ouverte diffusée par la presse espagnole, Riquelme a tendu la main à Pérez, s’est positionné comme candidat potentiel et a appelé à un processus électoral mené dans la sérénité.

    Entre-temps, la candidature de l’Espagnol de 37 ans a été officialisée : dimanche prochain, il se présentera officiellement aux élections en tant qu’adversaire de Pérez. Riquelme s’est fait un nom comme dirigeant dans le secteur de l’énergie chez Cox Energy, entreprise spécialisée dans le photovoltaïque solaire implantée au Mexique, au Chili, au Panama, en Colombie et en Espagne. Dans l’entourage du club madrilène, son nom circule depuis 2021 : des rumeurs l’annonçaient déjà comme futur prétendant au poste, sans que cela se concrétise.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez vise Konaté et Mourinho, tandis que Riquelme mise sur Haaland et Rodri.

    L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.

    Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des capitaux privés, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il veut au contraire renforcer les prérogatives des socios, refusant tant le plafonnement des effectifs à 100 000 membres que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters.

    Sur le plan sportif, les deux hommes affichent aussi des projets de recrutement très différents, presque comme s’ils cherchaient à surpasser l’autre en offrant des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant mise sur le transfert d’Ibrahima Konaté (Liverpool), d’un autre défenseur non nommé et d’un attaquant de classe mondiale, capable de succéder à Cristiano Ronaldo.

    Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, déjà sur les tablettes madrilènes depuis plusieurs saisons, et son partenaire à Manchester City, Erling Haaland.

    Sur ce point, Riquelme semble marquer un point grâce au prestige du Norvégien, même si, dans la nuit de mercredi à jeudi, le père du joueur, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta puis Manchester City ont fermement contesté cette approche, le club anglais annonçant même des poursuites judiciaires.

    Sur le plan sportif, Riquelme promet un grand remaniement : il souhaite confier le poste de directeur sportif à la légende Raúl González Blanco, soutenu par l’ancien gardien Iker Casillas.

    Perez, lui, épaulé par le cerveau économique Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues en tant que « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica, a publié un communiqué officiel confirmant que, en cas de victoire, Perez avait « la ferme intention » de recruter « The Special One » pour un montant de 15 millions d’euros.

    Riquelme, qui n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel, a promis de nommer en cas de victoire un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais la possibilité de voir Jürgen Klopp faire son retour sur le banc madrilène resurgit régulièrement.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    L’ère Perez touche-t-elle à sa fin au Real Madrid ?

    Le scrutin de dimanche dira si les membres du Real se laissent impressionner, voire influencer, par la longue liste de noms cités par les candidats. Perez, 79 ans, inonde Madrid d’affiches le présentant comme le garant du succès et met en avant son bilan, tandis que son adversaire promet d’ouvrir une nouvelle ère sous sa conduite.

    Fait marquant : en près de vingt ans, jamais un candidat n’a semblé aussi proche de mettre fin à l’ère Pérez. Selon la presse espagnole, le président sortant aurait même déployé une campagne numérique massive via des centaines de bots, auteurs de plus de 29 000 publications pour dénigrer Riquelme et vanter ses propres mérites.

    À 79 ans, il n’hésiterait donc pas à employer tous les moyens pour assurer sa réélection, comme il l’avait déjà fait il y a plus de 25 ans.