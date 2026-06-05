L’élection présidentielle du Real Madrid oppose cette année deux générations et deux personnalités aux profils radicalement distincts, dont les projets pour l’avenir du club sont tout aussi éloignés.

Riquelme s’oppose fermement au projet de Perez, qui souhaite céder des parts du club à des investisseurs pour ne pas être distancé sur le plan financier par les cadors de la Premier League ou par des formations soutenues par des capitaux privés, à l’image du Paris Saint-Germain. « Le Real Madrid doit rester à 100 % la propriété de ses socios », a martelé le joueur de 37 ans dans un communiqué. Il veut au contraire renforcer les prérogatives des socios, refusant tant le plafonnement des effectifs à 100 000 membres que la création de droits spéciaux pour les plus anciens supporters.

Sur le plan sportif, les deux hommes affichent aussi des projets de recrutement très différents, presque comme s’ils cherchaient à surpasser l’autre en offrant des « cadeaux » aux supporters. Le président sortant mise sur le transfert d’Ibrahima Konaté (Liverpool), d’un autre défenseur non nommé et d’un attaquant de classe mondiale, capable de succéder à Cristiano Ronaldo.

Riquelme, lui, vise un coup double : attirer Rodri, déjà sur les tablettes madrilènes depuis plusieurs saisons, et son partenaire à Manchester City, Erling Haaland.

Sur ce point, Riquelme semble marquer un point grâce au prestige du Norvégien, même si, dans la nuit de mercredi à jeudi, le père du joueur, Alf-Inge, sa conseillère Rafaela Pimenta puis Manchester City ont fermement contesté cette approche, le club anglais annonçant même des poursuites judiciaires.

Sur le plan sportif, Riquelme promet un grand remaniement : il souhaite confier le poste de directeur sportif à la légende Raúl González Blanco, soutenu par l’ancien gardien Iker Casillas.

Perez, lui, épaulé par le cerveau économique Anas Laghrari, laisserait le poste vacant et proposerait plutôt à José Mourinho un second mandat chez les Merengues en tant que « manager de l’équipe ». Jeudi, son club, le Benfica, a publié un communiqué officiel confirmant que, en cas de victoire, Perez avait « la ferme intention » de recruter « The Special One » pour un montant de 15 millions d’euros.

Riquelme, qui n’apprécie guère le Portugais dans le contexte actuel, a promis de nommer en cas de victoire un autre entraîneur « plus durable », déjà muni d’un accord définitif. Selon les rumeurs, Riquelme admire Mikel Arteta (Arsenal), mais la possibilité de voir Jürgen Klopp faire son retour sur le banc madrilène resurgit régulièrement.