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Projets de retraite ? Aucun à l’horizon pour Lionel Messi, assure le sélectionneur argentin : « Il jouera aussi longtemps qu’il le souhaitera ». Le technicien souligne que cette mentalité de champion permet au « plus grand joueur sud-américain de tous les temps » de « rester le meilleur »
Lionel Messi reste maître de son calendrier de retraite.
Alors que l'Argentine s'apprête à défendre son titre mondial, le sélectionneur Scaloni s'est exprimé sur l'avenir de son capitaine. Dans une interview exclusive accordée au Diario Olé, le technicien a écarté toute inquiétude immédiate quant à un éventuel départ de Messi du football international.
L’attaquant expérimenté vise une sixième participation à la Coupe du monde, un record, et son entraîneur affirme que la décision de prendre sa retraite lui reviendra entièrement. « Il jouera tant qu’il en aura envie, car nous savons de quoi il est capable et il n’est pas surprenant qu’il dispute sa sixième Coupe du monde », a déclaré Scaloni. Le sélectionneur fait pleinement confiance à son joueur phare pour prendre la bonne décision en temps voulu.
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La mentalité d’élite qui distingue un champion
Bien qu’il ait déjà conquis tous les titres majeurs, dont quatre trophées internationaux ces dernières années, l’ancienne star du FC Barcelone demeure animée d’une soif de compétition intactes. Scaloni a souligné que cette détermination sans faille était la principale raison pour laquelle son joueur vedette restait au sommet de son art. Évoquant la façon dont l’attaquant s’énerve encore pour des incidents mineurs lors des matchs de club, l’entraîneur a expliqué que cette motivation sans faille le distinguait des professionnels ordinaires.
« Il reste le meilleur parce qu’il en veut toujours plus et qu’il le montre », a ajouté Scaloni. Cette ambition brûlante empêche l’attaquant de l’Inter Miami de se reposer sur ses lauriers ; il pousse sans cesse ses coéquipiers et lui-même à atteindre de nouveaux sommets, quelles que soient les gloires passées.
Maintenir la condition physique par une communication constante
Alors que le tournoi s’apprête à adopter un format élargi, la question de la gestion du temps de jeu de la pièce maîtresse de l’Argentine est sur toutes les lèvres. Scaloni a immédiatement rappelé que toute décision concernant son avant-centre repose sur le respect mutuel plutôt que sur des limites physiques imposées. Le sélectionneur a insisté sur le fait que chaque choix est validé d’un commun accord, conscient de l’apport inestimable du vétéran, même quand il n’est pas à 100 % de ses moyens.
« Chaque décision que nous avons prise, nous l’avons discutée avec lui, a expliqué Scaloni. Il est inutile que je prétende décider seul : dans son cas, et je pense que c’est mérité, je lui parlerai toujours pour savoir comment il se sent, et nous verrons si nous trouvons un accord. Je le répète : même diminué, il nous apporte énormément. Parfois, sa simple présence compense les difficultés physiques. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Argentine ?
L'Albiceleste finalise actuellement sa préparation avec des matchs amicaux contre le Honduras et l'Islande. Après ces rencontres de rodage, Scaloni et son groupe ambitieux entameront leur défense du titre face à l'Algérie. Tout au long de la phase de groupes, tous les regards seront tournés vers leur capitaine emblématique, afin de voir s'il peut offrir à son pays un nouveau triomphe historique.