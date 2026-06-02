Alors que l'Argentine s'apprête à défendre son titre mondial, le sélectionneur Scaloni s'est exprimé sur l'avenir de son capitaine. Dans une interview exclusive accordée au Diario Olé, le technicien a écarté toute inquiétude immédiate quant à un éventuel départ de Messi du football international.

L’attaquant expérimenté vise une sixième participation à la Coupe du monde, un record, et son entraîneur affirme que la décision de prendre sa retraite lui reviendra entièrement. « Il jouera tant qu’il en aura envie, car nous savons de quoi il est capable et il n’est pas surprenant qu’il dispute sa sixième Coupe du monde », a déclaré Scaloni. Le sélectionneur fait pleinement confiance à son joueur phare pour prendre la bonne décision en temps voulu.