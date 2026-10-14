L’équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu l’impact dont le groupe avait précisément besoin. Quelques semaines après sa prise de fonctions, l’ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à la médaille d’or olympique, envoyant un message au reste du football féminin à l’aube d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quatre fois championne du monde, la sélection américaine avait subi sa plus précoce élimination en Coupe du monde féminine en Australie, en 2023. Vlatko Andonovski avait quitté son poste de sélectionneur à la suite de cet échec. Le pays a donc eu le plaisir de voir l’équipe retrouver si vite le niveau nécessaire pour remporter un titre. Désormais, avec encore beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération prometteuse et veiller à ce qu’elle soit prête à se battre pour le trophée.

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