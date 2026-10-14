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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

Programme TV de l’USWNT en 2026 : calendrier des matches, résultats, streaming en direct et comment suivre l’équipe féminine des États-Unis

Etats-Unis
SheBelieves Cup

Le guide complet de l’année des États-Unis, avec la SheBelieves Cup et les matches de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027

L’équipe nationale féminine des États-Unis est entrée dans une nouvelle ère en 2024, Emma Hayes ayant immédiatement eu l’impact dont le groupe avait précisément besoin. Quelques semaines après sa prise de fonctions, l’ancienne entraîneuse de Chelsea a mené les États-Unis à la médaille d’or olympique, envoyant un message au reste du football féminin à l’aube d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quatre fois championne du monde, la sélection américaine avait subi sa plus précoce élimination en Coupe du monde féminine en Australie, en 2023. Vlatko Andonovski avait quitté son poste de sélectionneur à la suite de cet échec. Le pays a donc eu le plaisir de voir l’équipe retrouver si vite le niveau nécessaire pour remporter un titre. Désormais, avec encore beaucoup de temps avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération prometteuse et veiller à ce qu’elle soit prête à se battre pour le trophée.

GOAL vous dit tout sur le calendrier de l’USWNT, ses matches et ses résultats, ainsi que sur la manière de suivre l’équipe en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quels matchs la sélection féminine des États-Unis a-t-elle eus au programme en 2026 ?

    La sélection féminine des États-Unis a entamé l’année en janvier avec deux matches amicaux, accueillant le Paraguay et le Chili. Elle a livré deux prestations dominantes pour commencer 2026 de la meilleure des manières. La victoire contre le Chili a particulièrement retenu l’attention, puisqu’elle a été obtenue avec son onze de départ le moins expérimenté depuis plus de 20 ans.

    L’équipe de Hayes a confirmé en mars en remportant la SheBelieves Cup pour la huitième fois, grâce à des victoires contre l’Argentine, le Canada et la Colombie. La sélection américaine n’a pas non plus encaissé le moindre but durant le tournoi.

    Sa première défaite de 2026 est survenue en avril, lors du deuxième match de sa série de trois rencontres contre le Japon. L’équipe de Hayes a toutefois décroché deux victoires pendant cette fenêtre internationale et tiré de nombreux enseignements de ses confrontations avec l’une des meilleures équipes au monde.

    Une autre défaite a suivi en juin, au Brésil, mais les États-Unis ont réagi en battant quelques jours plus tard le pays hôte de la Coupe du monde féminine 2027, dans un match éclipsé par la pluie de cartons rouges distribués dans les dernières minutes.

    Les Américaines ont ensuite connu une rare semaine sans victoire, lorsque l’Espagne, championne du monde, est venue jouer aux États-Unis en octobre. La défaite lors du premier match et le nul arraché après avoir été menées lors du second auront donné à Hayes de nombreux points à travailler avant la Coupe du monde de l’été prochain.

  • Quel est le calendrier de l’équipe féminine des États-Unis en 2026 ?

    Une dernière trêve internationale officielle est prévue en 2026. Les États-Unis participeront alors au Championnat féminin de la CONCACAF. Les quatre meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde féminine 2027, tandis que deux places pour les barrages intercontinentaux seront également en jeu. L’USWNT n’aura donc qu’un match à gagner, contre le Salvador, pour décrocher son billet pour le Brésil.

    Les demi-finales du tournoi, organisé aux États-Unis, auront lieu le 1er décembre. Les matches de qualification pour les barrages interconfédérations de la Coupe du monde se joueront le lendemain, avant le match pour la troisième place et la finale, prévus le 5 décembre. Les quarts de finale, les demi-finales et les matches de qualification se dérouleront tous au Texas Health Mansfield Stadium. Le match pour la troisième place et la finale auront lieu au Shell Energy Stadium, à Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Comment regarder l’équipe féminine des États-Unis en 2026

    Les droits de diffusion de l’USWNT sont les mêmes que ceux de l’équipe masculine et sont répartis entre plusieurs chaînes. Pour les téléspectateurs anglophones, les droits sont détenus par Warner Bros et Discovery Sports. Tous les matchs sont diffusés en direct sur Peacock et Max (anciennement HBO Max), et environ 50 % d’entre eux le sont également sur les chaînes TNT Sports.

    Les chaînes Turner sont accessibles via des services de streaming comme Sling TV et DirecTV Stream.

    Pour les téléspectateurs hispanophones, les droits sont actuellement détenus par Telemundo Deportes, qui diffuse les matchs sur Peacock, Telemundo et Universo.

    Découvrez ici les meilleures offres pour regarder l’USWNT.

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  • Calendrier et résultats de l’équipe féminine des États-Unis en 2026

    DateHeureMatchCompétitionLieu
    24 janvier14 h 30 PT / 17 h 30 ETUSWNT 6-0 ParaguayMatch amicalDignity Health Sports Park, Carson
    27 janvier19 h PT / 22 h ETUSWNT 5-0 ChiliMatch amicalHarder Stadium, Santa Barbara
    1er mars14 h PT / 17 h ETUSWNT 2-0 ArgentineSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 mars15 h 45 PT / 18 h 45 ETUSWNT 1-0 CanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 mars12 h 30 PT / 15 h 30 ETUSWNT 1-0 ColombieSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 avril14 h 30 PT / 17 h 30 ETUSWNT 2-1 JaponMatch amicalPayPal Park, San Jose
    15 avril19 h PT / 22 h ETUSWNT 0-1 JaponMatch amicalLumen Field, Seattle
    18 avril18 h PT / 21 h ETUSWNT 3-0 JaponMatch amicalDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 juin14 h 30 PT / 17 h 30 ETBrésil 2-1 USWNTMatch amicalNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 juin17 h 30 PT / 20 h 30 ETBrésil 0-1 USWNTMatch amicalArena Castelao, Fortaleza
    10 octobre11 h 30 PT / 14 h 30 ETUSWNT 0-2 EspagneMatch amicalAudi Field, Washington D.C.
    13 octobre16 h PT / 19 h ETUSWNT 2-2 EspagneMatch amicalSubaru Park, Chester
    27 novembre14 h PT / 17 h ETUSWNT contre SalvadorChampionnat féminin de la CONCACAFTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Le calendrier et les détails des autres rencontres de 2026 seront communiqués ultérieurement.