L’équipe nationale féminine des États-Unis a entamé une nouvelle ère en 2024, sous l’impulsion immédiate d’Emma Hayes, qui a redonné un souffle nouveau à un groupe en quête de renouveau. Quelques semaines seulement après son arrivée, l’ex-coach de Chelsea a guidé les États-Unis vers la médaille d’or olympique, adressant ainsi un message fort à la planète football féminin à l’aube d’un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quadruple championne du monde, la sélection avait connu en 2023, en Australie, son élimination la plus précoce en Coupe du monde féminine, entraînant le départ de Vlatko Andonovski. La nation a donc savouré ce retour rapide au plus haut niveau. Désormais, avec encore beaucoup de temps devant elle avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine de 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération de joueuses prometteuses, en veillant à ce qu’elles soient prêtes à se battre pour le trophée.

GOAL vous propose le calendrier complet de l’équipe nationale féminine des États-Unis, ses prochaines rencontres, ses résultats et les différentes façons de la suivre en 2026.