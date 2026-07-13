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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduit par

Programme TV de l'équipe nationale féminine américaine (USWNT) 2026 : calendrier, résultats, streaming et comment suivre l'équipe nationale féminine américaine

Etats-Unis
SheBelieves Cup
WOMEN'S FOOTBALL

Ce guide complet couvre l’ensemble de la saison des États-Unis, avec la SheBelieves Cup et le calendrier des matchs de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

L'équipe nationale féminine des États-Unis a entamé une nouvelle ère en 2024, sous l'impulsion immédiate d'Emma Hayes, qui a redonné un souffle nouveau à un groupe en quête de renouveau. Quelques semaines seulement après son arrivée, l'ex-coach de Chelsea a guidé les États-Unis vers la médaille d'or olympique, adressant un message fort au reste du football féminin à l'aube d'un nouveau cycle de Coupe du monde.

Quadruple championne du monde, la sélection avait connu en 2023, en Australie, son élimination la plus précoce en Coupe du monde féminine, entraînant le départ de Vlatko Andonovski. Le retour rapide au plus haut niveau réjouit donc l’ensemble du pays. Désormais, avec encore beaucoup de temps devant elle avant le prochain grand tournoi, la Coupe du monde féminine de 2027, Hayes peut se concentrer sur le développement de cette jeune génération de joueuses prometteuses, en veillant à ce qu’elles soient prêtes à se battre pour le trophée.

GOAL vous propose le calendrier complet de l’équipe nationale féminine des États-Unis, ses prochaines rencontres, ses résultats et les différentes façons de la suivre en 2026.

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quels sont les matchs prévus pour l'équipe nationale féminine américaine en 2026 ?

    L'équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a entamé 2026 par deux matchs amicaux prometteurs face au Paraguay puis au Chili, imposant sa supériorité. La victoire contre le Chili a particulièrement marqué les esprits, car elle a été obtenue par le groupe le moins expérimenté aligné par les États-Unis depuis plus de vingt ans.

    L’équipe de Hayes a confirmé son excellente forme en mars en remportant la SheBelieves Cup pour la huitième fois, grâce à des succès contre l’Argentine, le Canada et la Colombie, sans concéder le moindre but durant le tournoi.

    La première défaite de 2026 est intervenue en avril, lors du deuxième match de la double confrontation face au Japon, mais l’équipe de Hayes a tout de même conclu cette trêve internationale avec deux victoires et de précieux enseignements face à l’une des meilleures nations du circuit.

    En juin, une nouvelle défaite est survenue au Brésil, mais les États-Unis ont immédiatement rebondi pour battre les hôtes de la Coupe du monde féminine 2027 quelques jours plus tard, lors d’une rencontre marquée par une série de cartons rouges distribués dans les dernières minutes.

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  • Quel est le programme de l'équipe nationale féminine américaine de football (USWNT) pour 2026 ?

    Il reste deux trêves internationales officielles en 2026, dont la fenêtre de novembre au cours de laquelle les États-Unis participeront au Championnat féminin de la CONCACAF. Les quatre meilleures équipes de la compétition obtiendront leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027, tandis que deux places supplémentaires seront attribuées via les barrages intercontinentaux. Concrètement, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) n’a besoin que d’une victoire, contre le Salvador, pour se qualifier pour le Brésil.

    Les demi-finales, programmées aux États-Unis, sont fixées au 1^(er) décembre. Les barrages interconfédérations se tiendront le lendemain, tandis que la petite finale et la finale clôtureront la compétition le 5 décembre. Les quarts de finale, les demi-finales et les barrages se tiendront au Texas Health Mansfield Stadium, tandis que la petite finale et la finale se disputeront au Shell Energy Stadium de Houston.

    L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) peaufinera sa préparation par une double confrontation face à l’Espagne, championne du monde en titre. La Roja, finaliste de l’Euro 2025 l’été dernier, effectuera le voyage aux États-Unis en octobre, après avoir validé en juin son billet pour la Coupe du monde 2027, ouvrant ainsi la voie à des matchs amicaux de haut niveau contre la tenante du titre olympique 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Comment suivre l'équipe nationale féminine américaine de football en 2026

    Les droits de diffusion de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) sont identiques à ceux de l’équipe masculine et sont répartis entre plusieurs chaînes. Pour les téléspectateurs anglophones, ces droits sont détenus par Warner Bros. Discovery : tous les matchs sont diffusés en direct sur Peacock et Max (anciennement HBO Max), et environ 50 % d’entre eux sont également proposés en direct sur les chaînes TNT Sports.

    Les chaînes Turner sont également accessibles via les services de streaming Sling TV et DirecTV Stream.

    Pour les téléspectateurs hispanophones, Telemundo Deportes détient les droits et diffuse les rencontres sur Peacock, Telemundo et Universo.

    Découvrez ici les meilleures options pour suivre l’équipe nationale féminine américaine de football.

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  • Calendrier et résultats de l'équipe nationale féminine des États-Unis en 2026

    DateHeureMatchCompétitionLieu
    24 janvier14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 6-0 ParaguayMatch amicalDignity Health Sports Park, Carson
    27 janvier19 h (heure du Pacifique) / 22 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 5-0 ChiliMatch amicalHarder Stadium, Santa Barbara
    1er mars14 h (heure du Pacifique) / 17 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 2-0 ArgentineSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 mars15 h 45 (heure du Pacifique) / 18 h 45 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 1-0 CanadaCoupe SheBelievesScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 mars12 h 30 (heure du Pacifique) / 15 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 1-0 ColombieSheBelieves CupStade Sports Illustrated, Harrison
    11 avril14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 2-1 JaponMatch amicalPayPal Park, San José
    15 avril19 h (heure du Pacifique) / 22 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 0-1 JaponMatch amicalLumen Field, Seattle
    18 avril18 h (heure du Pacifique) / 21 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 3-0 JaponMatch amicalDick’s Sporting Goods Park, Commerce City
    6 juin14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l’Est)Brésil 2-1 États-UnisMatch amicalNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 juin17 h 30 (heure du Pacifique) / 20 h 30 (heure de l’Est)Brésil 0-1 Équipe nationale féminine des États-UnisMatch amicalArena Castelão, Fortaleza
    10 octobre11 h 30 (heure du Pacifique) / 14 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis contre l'EspagneMatch amicalAudi Field, Washington D.C.
    13 octobre16 h (heure du Pacifique) / 19 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis contre l'EspagneMatch amicalSubaru Park, Chester
    27 novembreÀ confirmerÉquipe nationale féminine des États-Unis contre le SalvadorChampionnat féminin de la CONCACAFTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Le programme complet et les détails des rencontres de 2026 seront communiqués ultérieurement.