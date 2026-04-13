Programme TV de l'équipe féminine américaine de football 2026 : calendrier, résultats, diffusion en direct et comment suivre l'équipe féminine américaine

L’équipe nationale féminine des États-Unis a entamé une nouvelle ère en 2024, sous l’impulsion immédiate d’Emma Hayes, qui a redonné un souffle nouveau à un groupe en quête de renouveau. Quelques semaines seulement après son arrivée, l’ex-technicienne de Chelsea a guidé les États-Unis vers la médaille d’or olympique, adressant ainsi un signal fort à la planète football féminin alors qu’un nouveau cycle de Coupe du monde s’ouvre.

Tetracampionnes du monde, les États-Unis avaient connu une élimination prématurée en Australie en 2023, entraînant le départ de Vlatko Andonovski. Le pays savoure donc le retour express d’un niveau lui permettant de nouveau de briller sur la scène internationale. Désormais, disposant de plusieurs années avant la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se consacrer au développement de ce groupe prometteur afin de le préparer à nouveau au plus haut niveau.

GOAL vous propose un guide complet du calendrier, des rencontres et des résultats de l’équipe nationale américaine, ainsi que des modalités pour la suivre en 2026.