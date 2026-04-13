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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduit par

Programme TV de l'équipe féminine américaine de football 2026 : calendrier, résultats, diffusion en direct et comment suivre l'équipe féminine américaine

Etats-Unis
SheBelieves Cup
WOMEN'S FOOTBALL

Le programme officiel de l’équipe des États-Unis pour l’année en cours, avec la SheBelieves Cup et les matchs de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

L’équipe nationale féminine des États-Unis a entamé une nouvelle ère en 2024, sous l’impulsion immédiate d’Emma Hayes, qui a redonné un souffle nouveau à un groupe en quête de renouveau. Quelques semaines seulement après son arrivée, l’ex-technicienne de Chelsea a guidé les États-Unis vers la médaille d’or olympique, adressant ainsi un signal fort à la planète football féminin alors qu’un nouveau cycle de Coupe du monde s’ouvre.

Tetracampionnes du monde, les États-Unis avaient connu une élimination prématurée en Australie en 2023, entraînant le départ de Vlatko Andonovski. Le pays savoure donc le retour express d’un niveau lui permettant de nouveau de briller sur la scène internationale. Désormais, disposant de plusieurs années avant la Coupe du monde féminine 2027, Hayes peut se consacrer au développement de ce groupe prometteur afin de le préparer à nouveau au plus haut niveau.

GOAL vous propose un guide complet du calendrier, des rencontres et des résultats de l’équipe nationale américaine, ainsi que des modalités pour la suivre en 2026.

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quels sont les matchs prévus pour l'équipe nationale féminine américaine en 2026 ?

    L'équipe nationale féminine des États-Unis a entamé l'année 2026 par deux matchs amicaux en janvier, accueillant le Paraguay puis le Chili et imposant sa supériorité pour lancer la saison sur une note très positive. La victoire contre le Chili a particulièrement marqué les esprits, car elle a été obtenue par le groupe le moins expérimenté aligné par les États-Unis depuis plus de vingt ans.

    En mars, les joueuses de Hayes ont confirmé leur forme en conquérant la SheBelieves Cup pour la huitième fois, battant l’Argentine, le Canada et la Colombie sans concéder le moindre but.

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  • Quel est le programme de l'équipe nationale féminine des États-Unis pour l'année 2026 ?

    La Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a officialisé trois nouvelles rencontres au calendrier 2026 de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT). Le programme s’ouvrira en avril par une triple confrontation face au Japon, avec des étapes à San José, Seattle et Commerce City.

    Trois autres trêves internationales sont également prévues, dont celle de novembre, au cours de laquelle les États-Unis prendront part au Championnat féminin de la CONCACAF. Les quatre meilleures équipes de cette compétition obtiendront leur billet pour la Coupe du monde féminine 2027, tandis que deux places supplémentaires seront attribuées via le tournoi de barrage intercontinental.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Comment suivre l'équipe nationale féminine américaine de football en 2026

    Les droits de diffusion de l’équipe féminine américaine (USWNT) sont identiques à ceux de l’équipe masculine et sont répartis entre plusieurs chaînes. Pour les téléspectateurs anglophones, ces droits sont détenus par Warner Bros. Discovery Sports ; tous les matchs sont diffusés en direct sur Peacock et Max (anciennement HBO Max), et environ 50 % des rencontres sont également proposées en direct sur les chaînes TNT Sports.

    Les chaînes Turner sont également accessibles via les services de streaming Sling TV et DirecTV Stream.

    Pour le public hispanophone, Telemundo Deportes détient les droits et diffuse les rencontres sur Peacock, Telemundo et Universo.

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    Suivez l’équipe nationale féminine des États-Unis en direct sur Peacock.
    Abonnez-vous dès maintenant.

  • Calendrier et résultats de l'équipe nationale féminine des États-Unis en 2026

    DateHeureMatchCompétitionLieu
    24 janvier14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 6-0 ParaguayMatch amicalDignity Health Sports Park, Carson
    27 janvier19 h (heure du Pacifique) / 22 h (heure de l’Est)USWNT 5-0 ChiliMatch amicalHarder Stadium, Santa Barbara
    1^(er) mars14h00 (heure du Pacifique) / 17h00 (heure de l’Est)USWNT 2-0 ArgentineSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 mars15 h 45 (heure du Pacifique) / 18 h 45 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 1-0 CanadaSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 mars12 h 30 (heure du Pacifique) / 15 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 1-0 ColombieSheBelieves CupStade Sports Illustrated, Harrison
    11 avril14 h 30 (heure du Pacifique) / 17 h 30 (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis 2-1 JaponMatch amicalPayPal Park, San José
    15 avril19 h (heure du Pacifique) / 22 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis vs JaponMatch amicalLumen Field, Seattle
    18 avril18 h (heure du Pacifique) / 21 h (heure de l’Est)Équipe nationale féminine des États-Unis contre le JaponMatch amicalDick’s Sporting Goods Park, Commerce City.

    Les autres rencontres prévues pour 2026 seront communiquées ultérieurement.

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