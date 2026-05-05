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« Profondément mécontents » : le Real Madrid et Kylian Mbappé sont au bord de la rupture en raison du comportement du Français en dehors des terrains
« Manque de respect envers le personnel et retard au déjeuner d’équipe »
Selon L’Équipe, Kylian Mbappé afficherait depuis quelques semaines une attitude jugée « ultra-égocentrique », aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Ce comportement suscite une vive désapprobation au sein du club. Le joueur bénéficierait de privilèges particuliers qui irritent de plus en plus ses coéquipiers.
Selon le média français, l’international tricolore aurait manqué de respect à un membre du staff lors d’une séance d’entraînement et serait arrivé avec quarante minutes de retard à un déjeuner d’équipe. Dans les deux situations, il n’aurait écopé d’aucune sanction.
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« Mbappé, isolé, ne se lie d’amitié qu’avec les stars françaises »
En raison de ce conflit interne, Mbappé se retrouve de plus en plus isolé au sein du groupe et, comme le rapporte Marca, « prend ses distances avec l'équipe ». La situation serait telle qu'il n'entretiendrait plus de liens étroits qu'avec ses coéquipiers français : Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.
Gêné par les blessures durant la saison 2025-2026, il a néanmoins brillé individuellement, trouvant le chemin des filets à 41 reprises toutes compétitions confondues. Selon L'Équipe, il aurait même contacté directement Florentino Pérez en mars pour demander à ne plus être suivi par le staff médical madrilène.
Cette information est apparue peu après la polémique suscitée par l’incident du scanner du genou, au cours duquel Mbappé avait dû démentir une rumeur selon laquelle le personnel médical du club aurait scanné le mauvais genou.
Un voyage en Italie mal tombé
Selon des sources espagnoles, la blessure de l’attaquant de 27 ans, survenue lors du match nul 1-1 contre le Real Betis, aurait pu lui servir de prétexte pour s’éloigner du Real Madrid. Le joueur en aurait « eu assez » du club et souhaité prendre ses distances avec le vestiaire comme avec le staff technique.
Selon L’Équipe, sa décision de passer un week-end en Italie avec l’actrice espagnole Ester Exposito aurait « sérieusement déplu » aux supporters madrilènes et à « une grande majorité des employés du club », qui estimaient que ce n’était pas la meilleure préparation avant le Clásico de dimanche contre Barcelone.
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Des frictions avec Bellingham et Arbeloa
Les rumeurs de conflits répétés avec Jude Bellingham et d’une relation glaciale avec l’entraîneur Álvaro Arbeloa persistent. Mbappé semblerait également mécontent de la préférence accordée par le club à Vinicius Junior, leurs relations tendues ayant été largement médiatisées.
Arbeloa lutte actuellement pour conserver son poste, la saison 2025-2026 s’annonçant décevante, avec un nouveau sacre de la Liga promis à Barcelone. De plus, la élimination des Blancos en Ligue des champions face au Bayern Munich les laisse sans grand enjeu pour la fin de l’exercice.
José Mourinho serait en pole position pour faire son retour au Bernabéu et remplacer Arbeloa, Kylian Mbappé ayant déjà « liké » une publication laissant entendre que le technicien portugais reprendrait les rênes du Real Madrid en 2026.