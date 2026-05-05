En raison de ce conflit interne, Mbappé se retrouve de plus en plus isolé au sein du groupe et, comme le rapporte Marca, « prend ses distances avec l'équipe ». La situation serait telle qu'il n'entretiendrait plus de liens étroits qu'avec ses coéquipiers français : Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga.

Gêné par les blessures durant la saison 2025-2026, il a néanmoins brillé individuellement, trouvant le chemin des filets à 41 reprises toutes compétitions confondues. Selon L'Équipe, il aurait même contacté directement Florentino Pérez en mars pour demander à ne plus être suivi par le staff médical madrilène.

Cette information est apparue peu après la polémique suscitée par l’incident du scanner du genou, au cours duquel Mbappé avait dû démentir une rumeur selon laquelle le personnel médical du club aurait scanné le mauvais genou.