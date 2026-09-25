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« Profitons-en ! » : Lionel Scaloni confirme les adieux internationaux de Lionel Messi alors que l’icône de l’Argentine se prépare à faire ses adieux finaux
La dernière danse
Scaloni a confirmé que Messi disputera son dernier match avec l’Argentine le 6 octobre. L’attaquant de 39 ans portera une dernière fois le célèbre maillot bleu et blanc lors d’un match amical contre le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires.
Messi a annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale fin août. Son dernier match s’annonce riche en émotion, offrant aux supporters l’occasion de rendre hommage à leur capitaine avant qu’il ne mette officiellement un terme à son immense carrière avec la sélection nationale.
- AFP
Un hommage mérité
Scaloni a révélé qu’il avait personnellement poussé pour que le match d’adieu ait lieu pendant cette fenêtre internationale. Le sélectionneur voulait garantir sa propre présence sur le banc de touche pour un moment aussi historique.
« Je pense qu’un joueur comme lui le mérite », a déclaré Scaloni aux journalistes. « Et j’y ai personnellement apporté ma contribution parce que je veux être présent pour ses adieux. Et comme aujourd’hui, je ne sais pas si je serais disponible plus tard, nous avons fait un effort pour qu’il puisse être dans ce match.
« Nous savions tout ce qu’il traversait, et malgré cela, il a trouvé l’envie et fait les efforts pour venir faire ses adieux avec les siens, avec les gens qui l’aiment tant. Et je pense que s’il y a un hommage à lui rendre, il doit être fait maintenant, parce que plus tard, la magie ne sera peut-être pas la même. Et je crois que c’est maintenant le moment pour lui de ressentir cet amour de la part de tout le monde. »
Un héritage inégalé
Messi conclut sa carrière internationale en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine, avec 125 buts inscrits, un total qui pourrait potentiellement augmenter pendant cette trêve internationale. Il a brillé lors de sa sixième Coupe du monde, en marquant huit fois en huit apparitions avec sa sélection. Pour Scaloni, entraîner l'attaquant de l'Inter Miami a été l'un des sommets de sa carrière.
« Pour moi, avoir eu la chance de l'entraîner a été l'expérience ultime. C'était un rêve. Je le lui ai dit, et je le dirai toute ma vie. Il n'y aura jamais personne comme lui », a ajouté Scaloni. « Il est très rare qu'un joueur comme ça apparaisse, pas seulement pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi pour tout ce qu'il transmet en dehors. Profitons-en.
« Après la Coupe du monde qu'il vient de disputer, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si cette récompense est destinée au meilleur joueur, il n'y a aucun doute. C'est déjà plié, les statistiques le prouvent. Tant qu'il sera sur un terrain de football, il sera difficile de soutenir qu'il ne la mérite pas. »
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La nouvelle génération
Avant les adieux très attendus contre le Bénin, l’Argentine a un calendrier chargé. L’équipe se rendra à Córdoba pour affronter la Bolivie le 30 septembre, avant de recevoir le Burkina Faso le 3 octobre.
Ces rencontres marquent le début d’une nouvelle ère pour la sélection nationale. Scaloni utilise déjà sa dernière liste pour préparer l’avenir, en amorçant une transition après les retraites très médiatisées de Messi et du défenseur vétéran Nicolas Otamendi.
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