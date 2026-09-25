« Profitons-en ! » : Lionel Scaloni confirme les adieux internationaux de Lionel Messi alors que l’icône de l’Argentine se prépare à faire ses adieux finaux

Scaloni a révélé qu’il avait personnellement poussé pour que le match d’adieu ait lieu pendant cette fenêtre internationale. Le sélectionneur voulait garantir sa propre présence sur le banc de touche pour un moment aussi historique.

« Je pense qu’un joueur comme lui le mérite », a déclaré Scaloni aux journalistes. « Et j’y ai personnellement apporté ma contribution parce que je veux être présent pour ses adieux. Et comme aujourd’hui, je ne sais pas si je serais disponible plus tard, nous avons fait un effort pour qu’il puisse être dans ce match.

« Nous savions tout ce qu’il traversait, et malgré cela, il a trouvé l’envie et fait les efforts pour venir faire ses adieux avec les siens, avec les gens qui l’aiment tant. Et je pense que s’il y a un hommage à lui rendre, il doit être fait maintenant, parce que plus tard, la magie ne sera peut-être pas la même. Et je crois que c’est maintenant le moment pour lui de ressentir cet amour de la part de tout le monde. »