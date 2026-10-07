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« Profite de la vie, frère » : la légende du Brésil Ronaldinho rend un hommage émouvant à Lionel Messi après que l’icône de Barcelone a mis un terme à sa carrière avec l’Argentine
Un départ monumental
Messi a mis un terme à son illustre carrière internationale de 21 ans de façon spectaculaire. À 39 ans, il a guidé l’Argentine vers une nette victoire 3-0 contre le Bénin, 93e au classement, à l’Estadio Monumental de Buenos Aires. Il a livré une performance d’antan pour son dernier match, délivrant deux passes décisives avant d’inscrire un penalty à la 71e minute.
Ce penalty a été son 126e et dernier but pour son pays. Après avoir annoncé son intention de quitter la sélection nationale en août, la dernière apparition de Messi a suscité un élan d’affection à travers le monde. Parmi ceux qui suivaient cela de loin figurait Ronaldinho, qui n’a pas tardé à rendre hommage à son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux.
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« Profite de la vie, mon frère »
Ronaldinho, qui a encadré un Messi adolescent lors de son éclosion au FC Barcelone, a exprimé une immense fierté face aux accomplissements de l’attaquant. « Quel plaisir et quelle joie d’avoir fait partie de ton histoire depuis le premier jour, frère », a écrit le Brésilien. « Tu nous as fait sourire et tellement aimer le football. Ton nom est gravé dans l’histoire de ton pays, et du monde entier. »
Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a également reconnu l’immense pression à laquelle Messi a été confronté tout au long de sa carrière pour remporter un trophée avec sa sélection. « Il n’y a que nous qui sachions la joie que nous avons ressentie lorsque nous avons réalisé notre rêve d’enfance, représenter toute notre nation et devenir champions du monde », a poursuivi Ronaldinho. « Tu as tout donné pour ton équipe nationale et pour ton pays. »
Reconnaissant le poids personnel d’une longue carrière dans le football, Ronaldinho a livré un dernier conseil, en ajoutant : « Je te comprends parfaitement, et je sais que tout ce qui touche à la famille nous fait repenser les choses. Profite de la vie, frère. Je te souhaite le meilleur, aujourd’hui et toujours. »
Larmes à Buenos Aires
Au coup de sifflet final, un Messi en larmes s’est adressé à la foule massée à Buenos Aires. La superstar de l’Inter Miami a dédié sa dernière apparition à son défunt père, Jorge, décédé en août à l’âge de 68 ans.
« C’est beaucoup d’émotions. Évidemment, la première chose à laquelle je pense, c’est mon père », a reconnu Messi devant les supporters. « Tout ce qu’il me reste à faire, c’est dire merci. Ça a énormément compté pour moi de porter ce maillot pendant 20 ans. Je n’ai jamais cessé de m’efforcer, de me battre, ni de vouloir être ici. »
Revenant sur son parcours, l’attaquant vétéran a reconnu la tristesse de son départ. « C’est un moment très difficile pour moi, a-t-il ajouté. Ne pas revenir sera une grande tristesse. J’aimerais revenir pour toujours, parce que jouer en Argentine est la chose la plus merveilleuse qui puisse vous arriver. »
- AFP
Se concentrer sur la famille et le club
Ses obligations internationales étant désormais officiellement terminées, Messi consacrera à présent la fin de sa carrière de joueur exclusivement à l’Inter Miami. S’éloigner des exigences éprouvantes du calendrier international permettra au vainqueur de la Coupe du monde 2022 et double champion de la Copa America de mieux gérer sa charge physique. Comme Ronaldinho l’a souligné dans son hommage, ces nouvelles plages de repos offriront également à Messi l’occasion précieuse de passer plus de temps avec sa famille à l’approche du crépuscule de sa carrière.
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