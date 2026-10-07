« Profite de la vie, frère » : la légende du Brésil Ronaldinho rend un hommage émouvant à Lionel Messi après que l’icône de Barcelone a mis un terme à sa carrière avec l’Argentine

Ronaldinho, qui a encadré un Messi adolescent lors de son éclosion au FC Barcelone, a exprimé une immense fierté face aux accomplissements de l’attaquant. « Quel plaisir et quelle joie d’avoir fait partie de ton histoire depuis le premier jour, frère », a écrit le Brésilien. « Tu nous as fait sourire et tellement aimer le football. Ton nom est gravé dans l’histoire de ton pays, et du monde entier. »

Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a également reconnu l’immense pression à laquelle Messi a été confronté tout au long de sa carrière pour remporter un trophée avec sa sélection. « Il n’y a que nous qui sachions la joie que nous avons ressentie lorsque nous avons réalisé notre rêve d’enfance, représenter toute notre nation et devenir champions du monde », a poursuivi Ronaldinho. « Tu as tout donné pour ton équipe nationale et pour ton pays. »

Reconnaissant le poids personnel d’une longue carrière dans le football, Ronaldinho a livré un dernier conseil, en ajoutant : « Je te comprends parfaitement, et je sais que tout ce qui touche à la famille nous fait repenser les choses. Profite de la vie, frère. Je te souhaite le meilleur, aujourd’hui et toujours. »







