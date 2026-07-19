« Prochaines étapes » - Imperturbable, Thomas Tuchel laisse entrevoir son avenir à la tête de l’Angleterre après les critiques sur ses choix tactiques en Coupe du monde et les huées du public lors de la victoire contre la France en match pour la troisième place

Le sélectionneur allemand a vigoureusement défendu son bilan après la médaille de bronze conquise par l’Angleterre, estimant que la vive polémique suivant la défaite en demi-finale donnait l’impression que les « Three Lions » avaient été éliminés dès le premier tour.

« Pour être tout à fait honnête, lors de la conférence de presse d’hier, j’avais l’impression que nous avions été éliminés dès la phase de poules sans avoir remporté la moindre victoire », a déclaré Tuchel aux journalistes après cette victoire chaotique à Miami. « Vingt-quatre heures plus tard, nous avons remporté notre plus grand succès depuis 60 ans. Je pense que la déception et le drame suscités par ce qui s’est passé contre l’Argentine étaient exagérés, mais cela fait partie du jeu.

« La meilleure chose à faire, c’est de réagir sur le terrain et d’aller chercher la prochaine victoire ; tout le reste n’est que paroles. Les paroles ne rapportent pas de points. Les paroles ne rapportent pas de victoires. Il faut donc tenir bon, rester fort et continuer à y croire. Je suis heureux que nous ayons montré cette réaction. C’est très impressionnant. »



