AFP
Traduit par
« Prochaines étapes » - Imperturbable, Thomas Tuchel laisse entrevoir son avenir à la tête de l’Angleterre après les critiques sur ses choix tactiques en Coupe du monde et les huées du public lors de la victoire contre la France en match pour la troisième place
Tuchel fustige les critiques
Le sélectionneur allemand a vigoureusement défendu son bilan après la médaille de bronze conquise par l’Angleterre, estimant que la vive polémique suivant la défaite en demi-finale donnait l’impression que les « Three Lions » avaient été éliminés dès le premier tour.
« Pour être tout à fait honnête, lors de la conférence de presse d’hier, j’avais l’impression que nous avions été éliminés dès la phase de poules sans avoir remporté la moindre victoire », a déclaré Tuchel aux journalistes après cette victoire chaotique à Miami. « Vingt-quatre heures plus tard, nous avons remporté notre plus grand succès depuis 60 ans. Je pense que la déception et le drame suscités par ce qui s’est passé contre l’Argentine étaient exagérés, mais cela fait partie du jeu.
« La meilleure chose à faire, c’est de réagir sur le terrain et d’aller chercher la prochaine victoire ; tout le reste n’est que paroles. Les paroles ne rapportent pas de points. Les paroles ne rapportent pas de victoires. Il faut donc tenir bon, rester fort et continuer à y croire. Je suis heureux que nous ayons montré cette réaction. C’est très impressionnant. »
- Getty Images Sport
Défendre la stratégie adoptée en demi-finale
La frustration à l’égard de Tuchel tient principalement à ses choix tactiques lors de la défaite 2-1 face aux tenants du titre, où ses ajustements défensifs ont été accusés d’avoir favorisé la pression adverse. Si des légendes comme Wayne Rooney et Gary Lineker ont ouvertement exprimé leur désapprobation, d’autres anciens joueurs, John Barnes et Andros Townsend, ont défendu les décisions tactiques de Tuchel, arguant qu’il était logique de préserver l’avance face à la puissance offensive de l’Argentine.
Tuchel a ensuite clarifié sa position sur la confiance des supporters, déclarant : « Je ne pense pas avoir perdu leur confiance. Quoi qu’il se soit passé lors des 30 dernières minutes contre l’Argentine, quelles qu’en soient les raisons, quoi qu’il se soit passé dans les 10 dernières minutes, nous étions proches de la victoire, mais c’est mon travail de prendre des décisions. Mes décisions, mes interventions, mes remplacements, le changement de dispositif.
« Cela n’a pas eu l’effet escompté, je dois donc l’accepter. C’est très douloureux pour moi car j’ai agi de bonne foi. J’ai agi avec un plan précis et une idée claire en tête. Ça n’a pas marché, j’en assume donc la responsabilité. »
Se préparer pour la Ligue des Nations
Malgré la médaille de bronze, la victoire 6-4 sur la France, au cours de laquelle l’Angleterre a failli dilapider son avance de 4-0 à la mi-temps, n’a pas suffi à faire taire les voix réclamant une gestion plus stable de la part du sélectionneur. Tuchel, déjà tourné vers l’avenir, a toutefois laissé entendre qu’il comptait bien mener l’équipe lors de la prochaine Ligue des Nations.
Il a ajouté : « En fin de compte, dans le football international, nous devons gagner la confiance jour après jour. Dans sept ou huit semaines, nous serons de nouveau réunis pour la Ligue des Nations. Nous devons gagner cette confiance et la consolider. Elle n’est jamais acquise d’avance ; c’est donc normal, dans un sport de haut niveau, de devoir faire ses preuves et de devoir démontrer sa valeur à chaque fois que l’on entre en compétition. »
- Getty Images Sport
Prochaine étape : réduire l'écart avec l'élite
Pour que l’Angleterre passe de la troisième place au titre de championne, Tuchel reconnaît que la gestion du match doit s’améliorer considérablement. Il a pris comme référence l’effondrement face à la Croatie pour mettre en évidence les erreurs techniques qui continuent de nuire à la structure défensive de l’équipe.
Pour conclure son bilan du tournoi, Tuchel a déclaré : « J’ai dit hier que nous voulions combler cet écart, et cela a commencé aujourd’hui. Cette équipe a construit quelque chose de très spécial… [mais] je maintiens ce que j’ai dit : nous devons mieux jouer sous pression.
« En première mi-temps contre la Croatie, après avoir marqué pour mener 2-1, nous nous sommes repliés très bas. Nous jouions presque avec six, voire sept défenseurs, et nous avons encaissé un but sur la dernière frappe de la mi-temps. Ce sont exactement ces moments que nous devons apprendre à gérer. C’est notre travail pour les prochaines étapes. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles