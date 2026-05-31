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Prochaine étape : l’Angleterre ? Xavi anticipe un poste prestigieux à l’échelle internationale pour Pep Guardiola, alors qu’un projet spectaculaire pour l’après-Manchester City est dévoilé
La fièvre des voyages
Xavi estime déjà connaître le prochain défi qui attend ce génie tactique. Selon lui, le football de club ne lui offre plus suffisamment de défis. Lors d’une séance de questions-réponses organisée par Heineken à la veille de la finale de la Ligue des champions, l’ancien milieu de terrain s’est montré catégorique sur la suite des événements.
« C’est un génie, et on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d’un génie ni ce qu’il va faire, mais si je devais me prononcer, je dirais qu’il attend peut-être de prendre les rênes d’une équipe nationale », a expliqué Xavi. « Au niveau des clubs, il a tout accompli, donc je pense que son nouveau défi sera une équipe nationale. »
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Les Three Lions font-ils appel ?
L’éventualité de voir Guardiola prendre les rênes d’une sélection nationale est depuis longtemps un sujet de débat. Interrogé sur la question, Xavi a évoqué l’Angleterre et l’Espagne comme destinations possibles. Ses liens étroits avec le football anglais et l’estime qu’il porte au vivier de talents de Thomas Tuchel font des Three Lions une option séduisante. Ayant déjà dirigé plusieurs cadres de la sélection à Manchester City, il connaîtrait le groupe mieux que tout autre candidat externe. Interrogé sur une éventuelle destination, Xavi a tranché : « Pourquoi pas ? L’Espagne, c’est très compliqué, mais l’Angleterre, pourquoi pas. »
Une véritable légende de l’entraînement
Xavi, qui fut le prolongement direct de Guardiola sur le terrain durant l’âge d’or du Camp Nou, salue encore aujourd’hui le niveau tactique imposé par Pep. Malgré l’émergence de nouveaux talents sur le banc, cet homme de 55 ans demeure la référence de l’excellence moderne.
« S’il n’est pas le meilleur, il est l’un des meilleurs », assure Xavi. « Il est obsédé par la tactique et j’ai beaucoup appris de lui et de son staff. C’est un entraîneur extraordinaire, par sa façon de parler aux joueurs et de les convaincre de ce qu’ils doivent faire en tant qu’équipe. C’est une légende en tant qu’entraîneur. »
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Une carrière légendaire touche à sa fin
Bien que son contrat coure encore pour une saison, l’ancien mentor du FC Barcelone a jugé le moment opportun de passer la main, Enzo Maresca étant sur le point de lui succéder sur le banc. Guardiola devrait endosser un rôle d’ambassadeur mondial au sein du City Football Group, mais il fera d’abord de la décompression sa priorité. Comme après son départ de Barcelone en 2012, le technicien de 55 ans entend profiter de cette pause pour partager des moments avec les siens avant de songer à un éventuel retour sur le banc.