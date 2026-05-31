Xavi estime déjà connaître le prochain défi qui attend ce génie tactique. Selon lui, le football de club ne lui offre plus suffisamment de défis. Lors d’une séance de questions-réponses organisée par Heineken à la veille de la finale de la Ligue des champions, l’ancien milieu de terrain s’est montré catégorique sur la suite des événements.

« C’est un génie, et on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d’un génie ni ce qu’il va faire, mais si je devais me prononcer, je dirais qu’il attend peut-être de prendre les rênes d’une équipe nationale », a expliqué Xavi. « Au niveau des clubs, il a tout accompli, donc je pense que son nouveau défi sera une équipe nationale. »