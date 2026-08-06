Prochain sélectionneur de l’Angleterre ? Eddie Howe, « workaholic », pressenti pour remplacer Thomas Tuchel après des adieux émouvants à Newcastle

Given a identifié Howe comme le candidat idéal pour prendre à l’avenir les rênes de l’équipe d’Angleterre. Malgré le fait que Thomas Tuchel occupe actuellement le poste, Given estime que Howe possède toutes les qualités nécessaires pour diriger la sélection, à condition qu’il prenne le temps de se ressourcer après son départ de St James' Park.

« Eddie Howe comme prochain sélectionneur de l’Angleterre ? Je pense qu’il coche toutes les cases, non ? Il sera fortement associé à ce poste », a déclaré Given à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football. « Évidemment, Thomas Tuchel a signé un nouveau contrat avant la Coupe du monde et je n’aurais pas pensé que sa position était remise en question, même si les supporters anglais avaient peut-être un autre avis le matin après le match contre l’Argentine. »

Il a ajouté que, même si Howe nourrit probablement des ambitions pour diriger son pays, le timing reste la seule variable : « Est-ce que ce désir se concrétisera dans 12 mois ou dans cinq ans ? Seul Eddie connaît la réponse à cette question. »







