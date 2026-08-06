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Prochain sélectionneur de l’Angleterre ? Eddie Howe, « workaholic », pressenti pour remplacer Thomas Tuchel après des adieux émouvants à Newcastle
Given soutient Howe pour le poste de sélectionneur de l’Angleterre
Given a identifié Howe comme le candidat idéal pour prendre à l’avenir les rênes de l’équipe d’Angleterre. Malgré le fait que Thomas Tuchel occupe actuellement le poste, Given estime que Howe possède toutes les qualités nécessaires pour diriger la sélection, à condition qu’il prenne le temps de se ressourcer après son départ de St James' Park.
« Eddie Howe comme prochain sélectionneur de l’Angleterre ? Je pense qu’il coche toutes les cases, non ? Il sera fortement associé à ce poste », a déclaré Given à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes du football. « Évidemment, Thomas Tuchel a signé un nouveau contrat avant la Coupe du monde et je n’aurais pas pensé que sa position était remise en question, même si les supporters anglais avaient peut-être un autre avis le matin après le match contre l’Argentine. »
Il a ajouté que, même si Howe nourrit probablement des ambitions pour diriger son pays, le timing reste la seule variable : « Est-ce que ce désir se concrétisera dans 12 mois ou dans cinq ans ? Seul Eddie connaît la réponse à cette question. »
- Getty Images Sport
Un « workaholic » qui a besoin de repos
L’intensité qu’implique la gestion d’un club de l’envergure de Newcastle semble avoir laissé des traces chez le technicien de 48 ans. Après le départ de Howe de son poste d’entraîneur principal de Newcastle, Given a souligné l’énorme sacrifice personnel que cela représente. « D’après tout ce que j’ai entendu, il se pourrait bien qu’Eddie veuille prendre du recul et s’éloigner de tout cela maintenant pour recharger les batteries, et je ne serais pas surpris s’il prenait un peu de temps, peut-être une année loin du football », a ajouté l’ancien gardien.
« En parlant avec des gens là-haut, c’est un bourreau de travail », a poursuivi Given. « Il arrivait à six heures tous les matins, repartait à huit ou neuf heures du soir, sept jours sur sept. Il s’y consacrait totalement. Je suis sûr qu’il a raté beaucoup de temps précieux avec sa famille et les supporters ne voient pas cet aspect du football. Tout le monde pense simplement que c’est encore un entraîneur de Premier League très bien payé et qu’il a tout ce qu’il y a de mieux, mais tout cela a un prix. »
Laisser un héritage durable à Tyneside
Le départ de Howe marque la fin d’une ère transformatrice pour Newcastle United, une période qui a vu le club passer de la menace de la relégation aux sommets des compétitions européennes et mettre fin à 70 ans de disette avec un triomphe historique en Carabao Cup. Given insiste sur le fait que l’impact de Howe le place aux côtés des figures les plus légendaires du club.
« Howe a fait un travail incroyable comme manager de Newcastle United, vraiment », a souligné Given. « Quand il a pris les rênes, ils étaient 19es de Premier League. Il les a qualifiés deux fois pour la Ligue des champions, a remporté leur premier trophée national en 70 ans, et je pourrais encore continuer à énumérer tout ce qu’il a accompli !
« Il y aura beaucoup d’émotion sur Tyneside à cause de cela. Ces deux dernières semaines ont déjà été riches en émotion à Newcastle avec la triste disparition de Kevin Keegan, et je pense qu’Eddie a lui aussi noué un lien similaire avec les habitants de Newcastle, comme Kevin et Bobby Robson l’avaient fait avant lui.
« Il comprenait vraiment la ville et ses habitants. Il vivait dans la ville. Je pense que les supporters vont souffrir de son départ. »
- AFP
Newcastle entre dans une nouvelle ère
Alors que Howe se prépare à son année sabbatique, le club a rapidement agi pour combler le vide, confirmant que Matthias Jaissle a officiellement été nommé nouvel entraîneur principal. Le technicien allemand arrive d'Al-Ahli avec une philosophie de haute intensité, mais il fait face à un défi de taille après les départs de stars majeures comme Anthony Gordon et Sandro Tonali lors d'un été de profonds bouleversements au sein du club.
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