Selon Bild, Franck Ribéry serait sur le point de s’engager avec le club le plus titré d’Allemagne. Le Français serait pressenti pour devenir entraîneur adjoint de la réserve munichoise, et ainsi seconder Dante.
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Prochain retour spectaculaire : une nouvelle légende du club s’apprête-t-elle à revenir au FC Bayern ?
Selon Sky Sport, le défenseur central brésilien aurait déjà signé son contrat avec le Bayern. Il prendra officiellement la tête de l’équipe U23 du club à l’été prochain, en remplacement d’Holger Seitz.
En poste depuis 2020, avec une brève interruption, Seitz a notamment conduit la réserve au titre de champion de Regionalliga lors de la saison 2018/19. Il cède son banc dans le cadre de la restructuration globale menée par le nouveau directeur du campus, Michael Wiesinger, mais pourrait demeurer au club dans une autre fonction.
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Ribéry a évolué au FC Bayern Munich pendant douze ans.
Selon nos informations, Franck Ribery envisage sérieusement un retour à la Säbener Straße. Pour l’instant, ni la faisabilité ni le poste occupé par l’ancien international français de 43 ans ne sont définis.
Ribery, qui a porté le maillot du Bayern de 2007 à 2019 et s’est imposé comme l’un des chouchous du public munichois, a tiré sa révérence en 2022 à l’US Salernitana, actuellement en troisième division italienne. Depuis, il a exercé jusqu’en mars 2024 comme entraîneur technique au sein de ce même club, acquérant ainsi une première expérience sur le banc.
Dès 2025, il avait évoqué ses ambitions d’entraîneur : « J’ai obtenu ma licence d’entraîneur UEFA A l’année dernière », avait-il déclaré à Bild. L’automne dernier, il a entamé la formation Pro, nécessaire pour diriger des équipes professionnelles.