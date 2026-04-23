Prochain retour spectaculaire : une nouvelle légende du club s’apprête-t-elle à revenir au FC Bayern ?

Selon nos informations, Franck Ribery envisage sérieusement un retour à la Säbener Straße. Pour l’instant, ni la faisabilité ni le poste occupé par l’ancien international français de 43 ans ne sont définis.

Ribery, qui a porté le maillot du Bayern de 2007 à 2019 et s’est imposé comme l’un des chouchous du public munichois, a tiré sa révérence en 2022 à l’US Salernitana, actuellement en troisième division italienne. Depuis, il a exercé jusqu’en mars 2024 comme entraîneur technique au sein de ce même club, acquérant ainsi une première expérience sur le banc.

Dès 2025, il avait évoqué ses ambitions d’entraîneur : « J’ai obtenu ma licence d’entraîneur UEFA A l’année dernière », avait-il déclaré à Bild. L’automne dernier, il a entamé la formation Pro, nécessaire pour diriger des équipes professionnelles.