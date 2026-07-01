Prochain poste de Jürgen Klopp : l'ancien entraîneur de Liverpool se prononce sur un éventuel retour sur les bancs, alors qu'un technicien de renom risque d'être limogé

Malgré des ambitions affichées, l’Allemagne a subi un choc monumental en chutant face au Paraguay, pourtant classé 31 places derrière elle, avant de s’incliner pour la première fois de son histoire aux tirs au but en Coupe du monde.

Sous contrat jusqu’en 2028, Nagelsmann reste officiellement en poste, mais les circonstances de cette élimination ont ouvert un vif débat sur l’orientation à donner à la Mannschaft. Depuis son sacre de 2014, l’Allemagne n’a plus passé le moindre match à élimination directe en trois tournois majeurs, ce qui nourrit les appels à une refonte complète de la direction et de la structure technique de la DFB.



