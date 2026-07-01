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Prochain poste de Jürgen Klopp : l'ancien entraîneur de Liverpool se prononce sur un éventuel retour sur les bancs, alors qu'un technicien de renom risque d'être limogé
Nagelsmann sous le feu des critiques après la défaite surprise face au Paraguay
Malgré des ambitions affichées, l’Allemagne a subi un choc monumental en chutant face au Paraguay, pourtant classé 31 places derrière elle, avant de s’incliner pour la première fois de son histoire aux tirs au but en Coupe du monde.
Sous contrat jusqu’en 2028, Nagelsmann reste officiellement en poste, mais les circonstances de cette élimination ont ouvert un vif débat sur l’orientation à donner à la Mannschaft. Depuis son sacre de 2014, l’Allemagne n’a plus passé le moindre match à élimination directe en trois tournois majeurs, ce qui nourrit les appels à une refonte complète de la direction et de la structure technique de la DFB.
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Klopp bide son temps en vue de son objectif 2030
Jürgen Klopp est depuis longtemps le choix de cœur de nombreux supporters allemands, et, d’après le Telegraph, l’entraîneur de 59 ans se montre désormais réceptif à ce défi. L’ancien coach de Liverpool estime qu’entraîner une sélection en Coupe du monde représente l’un de ses derniers défis, avec un objectif clair : le Mondial 2030. Mais l’Euro 2028, coorganisé au Royaume-Uni et en Irlande, pourrait aussi séduire un technicien qui a passé près de dix ans en Angleterre.
Toute négociation nécessiterait des conditions souples : l’actuel directeur mondial du football chez Red Bull n’est guère tenté par le rythme effréné des matchs du week-end. Pourtant, de plus en plus d’observateurs estiment que le moment est idéal pour qu’il prenne les rênes et redonne à l’Allemagne son rang parmi l’élite internationale, après plusieurs années de résultats mitigés.
Réponse immédiate aux liens de coaching
Malgré les rumeurs, Klopp a fait preuve de professionnalisme en intervenant comme consultant pour MagentaTV pendant le tournoi. Interrogé sur la possibilité de remplacer Nagelsmann, l’ancien entraîneur de Liverpool a pris soin de ne pas jeter de l’huile sur le feu tant que l’actuel sélectionneur est en poste, même s’il n’a pas fermé la porte à un éventuel engagement futur.
Klopp a déclaré : « Je n’y ai pas encore réfléchi. Je comprends que lorsque l’on évoque le poste de sélectionneur national, mon nom soit mentionné d’une manière ou d’une autre. Mais ce n’est pas le moment d’en parler sérieusement. Je n’ai rien à dire à ce sujet. J’ai un travail qui me plaît énormément. À ma connaissance, ce n’est pas un poste à temps partiel. »
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Appels à des réformes structurelles
Au-delà des spéculations sur son avenir à la tête de l’équipe, Klopp s’est montré cinglant dans son évaluation de l’état actuel du football allemand. Il a appelé à une refonte totale de la manière dont le pays forme ses talents, suggérant que les problèmes vont bien au-delà des simples lacunes tactiques de l’équipe nationale sur le terrain.
Soulignant la nécessité d’une approche partant de la base, Klopp a ajouté : « On peut parler de la DFB. Il faut absolument changer certaines choses. On peut commencer par les moins de 10 ans et attendre quelques années pour voir quels seront les résultats. Le Paraguay avait l’occasion de réaliser quelque chose, l’Allemagne subissait la pression de devoir réussir. Tout le monde dans le stade s’est dit : « Là, ils vont renverser la situation ! » Mais nous ne l’avons pas fait. Nous leur avons laissé le champ libre. »